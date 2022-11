Reakcija per 48 valandas: „Žalgiris” pademonstravo stuburą Valensijoje

Nuotr.: zalgiris.lt

Kazys Maksvytis sudėjęs abi rankas tarsi meldėsi žiūrėdamas į Keenaną Evansą, praleidusį pirmąjį Klemeno Prepeličiaus taiklų tritaškį.

Slovėnas iki tol buvo prametęs du tolimus metimus, o po pataikyto pratrūko emociškai atsisukęs į 6,2 tūkst. žiūrovų auditoriją namų arenoje.

Tai buvo vieninteliai „Valencia“ taškai (71:67) per kertinę penkių minučių atkarpą ketvirtajame kėlinyje. Tačiau ypač pavojingi, žinant Prepeličiaus pagrindinį snaiperio įgūdį.

Maksvytis iškart griebėsi pertraukėlės ir tramdė pyktį dėl per žemai nuėjusio Evanso. Strategas nubraižė derinį, nuo kurio „Žalgiris“ atsispyrė į pergalingą atkarpą.

Kovingasis Rolands Šmits dukart atkovojo kamuolį puolime, kol galiausiai pelnė taškus (69:71).

Latvis iš viso po „Valencia“ krepšiu „Žalgiriui“ sukūrė 5 antruosius šansus.

Edgaras Ulanovas iš pradžių užspaudė Victorą Claverą ir privertė išsimesti sudėtingą metimą, paskui kitoje atakoje perėmė kamuolį.

Tyleris Cavanaugh pelnė penkis taškus iš eilės ir po pataikyto tritaškio iškėlęs pirštą žvelgė į tribūną, kur sėdėjo kartu su „Žalgiriu“ į Ispaniją vykę tėvai ir artimieji.

Legionierius Vitorijoje prametė tris metimus iš žaidimo ir surinko –1 naudingumo balą. Valensijoje jis dviem metimais lipdė pergalingą išpuolį, nors „Žalgirio“ planas buvo kitoks.

„Planavome, kad Tyleris duos pailsėti kitiems ir nežais rungtynių galo, bet jis gerai gynėsi, laiku padarė pražangas ir tai, kad jo nekeitėme – pasiteisino, – komentavo Kazys Maksvytis. – Iš pradžių gal šiek tiek jaudinosi, tėvai atvažiavę palaikyti. Smagu, kad jo emocijos prasiveržė ir tai padarė gerąja prasme.“

Rungtynių žaidėjas EFF 23 Rolands Smits Taškai 19 Taiklumas 6-12 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 2

Prasidėjus paskutinei minutei „Žalgiris“ dukart neapdairiai suklydo ir buvo nubaustas keturiais taškais (75:76). Tačiau Edgaras Ulanovas savo klaidą išpirko nepramesdamas nė vienos iš keturių baudų, įtvirtinusių pergalę po panaikinto 11 taškų deficito (80:76).

„Žalgirio“ kapitonas po 18 taškų ir 23 naudingumo balų pasirodymo Vitorijoje buvo pasyvesnis puolime Valensijoje. Iki lemiamų keturių taškų atkarpos žalgirietis realizavo 1 iš 5 metimų ir nebuvo stojęs prie baudų metimų linijos.

„Nors nesugebėjome pradėti rungtynių, kaip turėjome, paskui pradėjome žaisti kietai ir komandinis žaidimas suteikė šansą laimėti“, – rūbinėje šypsodamasis kalbėjo Šmits.

Šmits Vitorijoje su „Baskonia“ buvo pataikęs vos 1 metimą iš 9 ir pelnęs tik 2 taškus. Valensijoje – 6 taiklūs metimai iš 12, 19 taškų, 7 atkovoti kamuoliai ir 23 naudingumo balai.

Užfiksuoti naudingumo balai ir 5 puolime atkovoti kamuoliai – pakartoti karjeros rekordai Eurolygoje.

„Esu laimingas, nes laimėjome. Jeigu būtume pralaimėję, tiek džiaugsmo nebūtų“, – kalbėjo Šmits.

„Labai smagu dėl Rolando, jis labai daug dirba, kartais net perdega, – apie auklėtinį pažymėjo Maksvytis. – Smagu, kad jo sunkus darbas ir mūsų viltys į jį atsiperka.“

Šmits ramsčiu pergalei tapo trečiajame kėlinyje, kai „Žalgiris“ kelias atakas paeiliui žaidė per jį ir aukštaūgis sumetė aštuonis taškus per trijų minučių atkarpą.

„Nėra paaiškinimo, – paklaustas, kas lemia iššovimą rungtynėse po ilgosios pertraukos, atsakė žalgirietis. – Viskas gaunasi natūraliai. Galbūt dėl to, nes trečiajame kėlinyje reikia būti labai susikaupusiam.“

Rolands Šmits Valensijoje pakartojo du karjeros rekordus Nuotr. zalgiris.lt

Po Šmito serijos išstojo Ignas Brazdeikis ir individualiomis pastangomis surinko 6 iš savo 13 taškų. Jiedu su Šmitu per septynias minutes trečiajame kėlinyje buvo beveik vieninteliai rinkę taškus – jų sumetė 14 iš 16.

Skirtingose mačo atkarpose puolime sužaidė pusę komandos: į priekį tempė Rolands Šmits (19 tšk.) ir Keenanas Evansas (18 tkš.), prisidėjo Ignas Brazdeikis (13 tšk.), savo atkarpas turėjo Tyleris Cavanaugh (5 taškai paeiliui) ir Edgaras Ulanovas (6 taškai ir pergalinga 4 iš 4 baudų serija).

„Iškart po pralaimėtų rungtynių Vitorijoje pasakėme, kad turime jas iškart pamiršti, – BasketNews komentavo Evansas, ketvirtajame kėlinyje pelnęs 8 iš 18 savo taškų. – Dviguba savaitė. Mes negalime gyventi praeitomis rungtynėmis. Tai niekur nenuves. Didžiuojuosi komanda. Parodėme, kas esame, jog galime kovoti ir laimėti kitas rungtynes.“

„Komanda gerai sureagavo, tai matėsi jau treniruotėse, – komandos reakciją pabrėžė Maksvytis. – Po rungtynių su „Baskonia“ pasiėmėme tai, kad reikia žaisti iki galo.“

„Prisijungė žaidėjai, kurių trūko: Šmits, Brazdeikis, Cavanaugh ir Kevarriuso Hayeso gynyba, kurios mums trūko praeitose rungtynėse. Gavosi geras balansas šiandien“, – pridėjo „Žalgirio“ strategas.

Evansas, Brazdeikis, Šmits ir Ulanovas – rezultatyviausių žaidėjų pagrindas, ant kurių laikosi puolimas (renka 47,3 iš 78,5 komandos taškų).

Arnas Butkevičius suklydo 5 kartus, tačiau kertinėje atkarpoje išplėšė kamuolį iš Jasielo Rivero rankų ir išprovokavo pražangą. Puolėjas taip pat iškovojo „Žalgiriui“ kamuolį puolime, kai po netaiklaus Šmito metimo kovojo su Bojanu Dubljevičiumi ir kamuolys išlėkė į užribį.

Teisėjai norėjo atiduoti kamuolį „Valencia“, tačiau šį signalą pamatęs Butkevičius iškart lėkė pas Maksvytį rodydamas, jog reikia prašyti peržiūros.

„Žalgirio“ vairininkas patikėjo auklėtiniu ir kamuolys po paprašytos peržiūros atiteko svečiams. Tada įvyko Cavanaugh penkių taškų serija.

31 praleistas taškas per pirmąjį kėlinį ir vos 35 taškai per likusius tris ketvirčius. Tik trys per penkias minutes ketvirtajame kėlinyje.

„Pradžioje tinkamai nekomunikavome, o jie sumetė puikius metimus. Buvome šiek tiek tingūs ir atsilikome žingsniu“, – apie pirmą kėlinį sakė Evansas.

Gausios lietuvių grupės palaikytas „Žalgiris“ staigiai atsitiesė po tragiškos pradžios ir paskui sustabdė varžovus, kurie per pirmąsias 10 minučių realizavo 6 iš 9 tritaškių, bet vėliau pataikė tik 4 iš 20.

„Žalgiris“ antrąkart išvykoje laimėjo į savo krepšį praleidęs 76 taškus – tiek pat Vilerbane buvo praleista prieš ASVEL.

Maksvyčio auklėtiniai per šešerias laimėtas rungtynes varžovams leido įmesti po 72 taškus. Nesėkme pasibaigusiuose mačuose oponentai vidutiniškai rinko po 88,5 taško. Skirtumas – 16,5 taško.

„Žalgirio“ pergalės gimsta nuo gynybos ir toks yra šio sezono kovingosios komandos veidas.

„Gynyba labai padeda puolimui, – komentavo Evansas. – Po perimtų kamuolių gali pabėgti į greitas atakas bei pelnyti lengvus taškus. Apsigynimas nuo atakos augina pasitikėjimą savimi puolime. Tikrai nesinori įsivelti į taškų lenktynes.“

„Bus rungtynių, kuomet laimėsime ir puolimu, – pažymėjo Maksvytis. – Taip buvo mače su ALBA (laimėta 88:81 – aut. past.). Bet mes neliūdime dėl to, kad laimime gynyba. Yra daug besiginančių žaidėjų, kurie aukoja save, stato savo kūną ir sugeria kontaktą. Turime savo ginklą ir juo naudojamės.“

Per 48 valandas – nuo nuviliančio finišo ir –20 Vitorijoje iki charakteriu pasiektos pergalės Valensijoje bei triumfo nuotaikos varžovų teritorijoje su didžiule minia saviškių fanų.

„Pamačiau, kad mes galime laikyti savo stilių ir veidą visos Eurolygos metu, – Eurolygos dvigubos savaitės maratoną apibūdino Maksvytis. – Negalime atsipalaiduoti. Kažkiek atsipalaidavome praeitose rungtynėse, kalbėjome apie tai. Nebuvo tragiškas mačas, tik jo pabaiga. Pamačiau, kad komanda kaunasi, reaguoja, smagu treniruoti tokią komandą.“

