Nuostabus trečiasis kėlinys padėjo „7bet-Lietkabeliui“ palaužti „Neptūną“

kabelis išėjo lošti miegodamas, ar kaip pavadint. sulošė normaliai trečią kėlinį ir to užteko pergalei. ir tei be vis dar nefunkcionuojančio Golomano ir Šakičiaus. komanda kaip ir silpnesnė ant popieriaus nei pernai bet užtikrintumo veiksmuose yra daugiau. Peno įrodinėja kad gali žaisti , o Kuliamae nėra įžaidėjas greičiau kombo, per daug daro klaidų ir kiekvienose rungtynėse. ką veikia komandoje Vasiliauskas nesuprantama gal galima jį būtų iškeisti į Lavrinovičių iš Kėdainių? ir Įdomu kaip atrodis sezono gale Murauskas su Rubštavičiumi, kasdien tobulėja .