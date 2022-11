Jonavos žvėris, vardu Jeffas: apie MVP formą, Eurolygos troškimą ir išvykimo galimybę

Nuotr.: LKL | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas

Praėjusio sezono viduryje iš karo apimtos Ukrainos į Jonavą atvyko vyrukas, vardu Jeffas Garrettas. Krepšininko CV daug nežadėjo: du sezonai Suomijoje ir 8,9 taško vidurkis FIBA Europos taurėje. Taip, ketvirtame pagal pajėgumą Senojo žemyno krepšinio turnyre. Eilinis amerikietis keliautojas Lietuvoje? Galimas variantas.

Tačiau nei eilinis, nei keliautojas. 201 cm ūgio puolėjas galingai užbaigė 2021-2022 m. sezoną Jonavos „CBet“, rinkdamas po 12,9 taško, 8,8 atkovoto kamuolio ir 19,4 naudingumo balo. Elitiniai skaičiai konkurencingoje ekipoje, kuri nužygiavo iki LKL ketvirtfinalio.

Ir kai jau atrodė, kad po tokios trankios sezono pabaigos Jeffo neįmanoma išlaikyti, Virginijus Šeškus ir kompanija kažkokiu būdu sugebėjo įtikinti savo lyderį likti Jonavoje.

Ir kai jau atrodė, jog Jeffas geriau žaisti nebegali, jis taip paėmė ir padarė. 15,2 taško (43 proc. trit.), 8 atkovoti kamuoliai, 2,3 perimto kamuolio ir 20,6 naudingumo balo – antras rezultatas visoje lygoje. Kandidatas į sezono MVP? Kodėl gi ne?

Žiba Garrettas, žiba ir Jonavos klubas. „CBet“ su 7 pergalėmis ir 2 pralaimėjimais įsitaisęs trečioje LKL turnyrinės lentelės vietoje bei jau spėjo skelti antausį čempionų titulą ginančiam „Rytui“.

„Aš evoliucionuoju, – tinklalapiui BasketNews apie savo puikų žaidimą pasakojo Garrettas. – Su kiekvienu sezonu vis labiau pažįstu šį žaidimą. Tai yra tik treti mano profesionalo karjeros metai ir vis dar turiu daug ko išmokti, bet aš esu visiškas krepšinio studentas ir labai noriu mokytis.

Jonavos klubo sistema taip pat man puikiai tinka ir aš esu vienas geriausių žaidėjų Europoje, kai esu tinkamoje sistemoje, o treneriai manimi tiki. Aš galiu padaryti viską, ko reikia. Mano geras žaidimas yra visų dalykų kombinacija.“

Garrettas siautėja LKL, Jonavos klubas taip pat nestokoja ambicijų pasiekti geriausiųjų ketvertą. Kas gali būti geriau? Yra vienas bet. Jeffo kontraktas nėra garantuotas. Kalendoriui persivertus į gruodį, amerikietis turės mėnesio langą, kurio metu gali sulaukti pasiūlymų iš kitų klubų ir persikelti kitur.

Kad taip atsitiks ir kažkas ant stalo mes didesnius pinigus – labai tikėtina. Tokia statistika negali prasprūsti pro akis. Paklaustas, kaip elgsis, jeigu gaus solidų pasiūlymą, Jeffas turėjo atsakymą. Apie tai ir dar daugiau – tinklalapio BasketNews interviu.

– Jeffai, kaip jautiesi po tokio sezono starto. Ar gali patikėti, kas vyksta?

– Tikrai galiu patikėti, nes tai yra manęs ir mano žaidimo evoliucija. Kiekvienais metais tobulinu krepšinio supratimą ir stengiuosi kuo geriau suprasti savo komandos draugus. Viskas, kas čia vyksta, yra natūralu. Nei aš esu nustebęs savo asmeniniais rodikliais, nei pati komanda tuo, kaip mes žaidžiame.

– Pradėkime nuo to, kaip apskritai Jonavos klubui pavyko tave išsaugoti? Kodėl nusprendei likti?

– Užbaigiau praėjusį sezoną Jonavoje ir klubas iškart man siūlė pasilikti. Jie labai manęs norėjo. Taigi, visą tarpsezonį man buvo įstrigusi mintis, kad šiems vyrukams Jonavoje esu tikrai reikalingas. Taip pat vasarą keičiau agentūrą. Tai irgi turėjo įtakos tam, jog neturėjau daug pasiūlymų, kad ir kaip būtų keista po tokio sezono. Agentūros keitimas nėra lengvas procesas. Vasarai einant į pabaigą nusprendžiau nebelaukti ir likau Jonavoje. Nebenorėjau delsti, nes rinka šiuo metu nėra dėkinga, todėl įvertinau klubo norą mane pasilikti ir pratęsiau sutartį. Čia viskas puiku. Labai mėgstu trenerį Šeškų, Jonavos miestą, visą lygą. Tai tikrai nebuvo sudėtingas sprendimas.

Nuotr. LKL

– Nejaugi neturėjai geresnių pasiūlymų?

– Ne, kad ir kaip keista, nes praėjęs sezonas man buvo labai geras. Bet turbūt taip ir turėjo nutikti, nes likimas man davė dar vieną sezoną čia bei atsiskleidžiau dar labiau.

– Jeffai, šį sezoną, kaip žaidėjas, esi dar didesnė jėga. Pirmauji lygoje pagal naudingumą ir esi sunkiai stabdomas. Kokios yra to priežastys?

– Aš evoliucionuoju. Su kiekvienu sezonu vis labiau pažįstu šį žaidimą. Tai yra tik treti mano profesionalo karjeros metai ir vis dar turiu daug ko išmokti, bet aš esu visiškas krepšinio studentas ir labai noriu mokytis. Jonavos klubo sistema taip pat man puikiai tinka ir aš esu vienas geriausių žaidėjų Europoje, kai esu tinkamoje sistemoje, o treneriai manimi tiki. Aš galiu padaryti viską, ko reikia. Mano geras žaidimas yra visų dalykų kombinacija.

– Atrodo, kad esi praplėtęs savo arsenalą, per vienerias rungtynes padarei eurostepą, puikiai varaisi kamuolį ir pagerinai tritaškių taiklumą? Čia Virginijaus Šeškaus įtaka ar pats sunkiai dirbi užsidaręs salėje?

– Tai yra žiauriai sunkaus darbo vaisiai. Galite nukeliauti į bet kurią pasaulio vietą ir paklausti bet kokio mane pažįstančio žmogaus bei paklausti, kiek sunkiai aš dirbu. Jie jums atsakys: „Labai daug ir labai sunkiai.“ Esu pirmas, kuris ateina į treniruotę ir paskutinis, kuris ją palieka. Taip pat tapau agresyvesniu, ko anksčiau man trūko. Esu labai nesavanaudiškas žaidėjas ir man labai nepatinka mesti 2-3 kartus iš eilės. Tai yra gera savybė, bet kartais to nesavanaudiškumo būdavo per daug, todėl dabar tapau truputį drąsesniu.

Man labai svarbi sistema, jeigu aš joje jaučiuosi patogiai, galiu augti iki bet kokio lygio, kokio tik reikia komandai. Bet šiaip, man patinka dažnai neatakuoti krepšio ir naudą nešti kitaip. Kai viskas vyksta natūraliai ir nieko neforsuoji, tas naudingumas ateina savaime. Aišku, turiu žalią šviesą iš trenerių, tačiau ir ją reikėjo užsitarnauti. Tik atvykęs tapau vienu lyderių ir visas šis rezultatas yra darbo tęstinumas. Kalbant apie universalumą, įvairiapusiškas žaidimas man nėra naujas dalykas. Taip žaidžiu nuo pat vaikystės. Vidurinėje mokykloje rungtyniaudavau per visas pozicijas – nuo įžaidėjo iki centro.

– Prieš dvejus metus karjerą pradėjai Suomijoje, dabar esi vienas geriausių LKL žaidėjas. Koks buvo kelias per tuos dvejus metus?

– Labai sunkus kelias. Nuo pat koledžo laikų jis buvo sunkus. Mano žaidimo stilius ir gebėjimai yra labai nuvertinami, bet tuo pačiu turiu labai daug potencialo. Ir aš nebūnu pasipūtęs. Tiesiog žinau, ką galiu duoti bet kuriai pasaulio komandai. Aš turiu visus reikiamus įgūdžius ir svarbiausia – aistrą krepšiniui. Aš kiekvieną dieną tempdavau savo užpakalį į salę dar prieš tai, kol uždirbau iš krepšinio. Kelionė labai įdomi. Pradėjau nuo komandos Suomijoje, pavadinimu „Nokia“. Iškart susidūriau su problemomis dėl ne laiku mokamo atlyginimo. Vėliau persikėliau į „Kauhajoki“ komandą, kur situacija buvo geresnė.

Bet įsivaizduokite – Suomijos krepšinio lyga. Nuo ko aš pradėjau? Nuo Suomijos krepšinio lygos. Ji tikrai nėra pajėgi, o dabar žaidžiu Lietuvoje. Per dvejus metus pasiekiau tiek daug. Esu labai dėkingas visiems, kas mane palaikė ir aišku, buvo įdėta labai daug darbo. Praėjusį sezoną pradėjau Ukrainoje, tačiau prieš pat karą spėjau palikti šalį su šeima. Mums pasisekė, nes išvykome laiku, galėjome netekti gyvybių. Labai gaila šios valstybės. Žmonės ten labai geri ir tikiuosi, kad jie laimės karą.

Kalbant bendrai, kelionė iki čia, kur esu, buvo labai sunki. Turėjau daug paaukoti. Įsivaizduokite, kuomet Suomijoje leidi vakarus be savo šeimos ir draugų, kurie per tūkstančius kilometrų nutolę nuo tavęs ir tu net nežinai, kur pasisuks tavo karjera. Suomija nėra ta vieta, kur jautiesi elite, todėl minčių kildavo visokių, ar aš apskritai galiu žaisti profesionaliai, ar būsiu tinkamas, tačiau, kaip matote, čia buvo tik mintys. Praėjau visą tai ir dabar esu be galo laimingas.

– Kaip manai, kiek didžiulė tavo įtaka yra komandos rezultatams?

– Tikiuosi, kad tai nenuskambės pasipūtusiai, bet manau, jog didelė. Manau, kad tai pasireiškia ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų. Esu labai nesavanaudiškas ir kilnus vyrukas. Visuomet klausiu savo komandos draugų, kaip jiems sekasi, kaip jų šeimos laikosi. Man labai svarbu palaikyti su visais ryši, o ne tik žaisti rungtynėse. Sezono pabaigoje komandos draugai tampa tiesiog draugais. Tai yra geriausia, kas gali nutikti. Tai nėra tiesiog darbas, liūdna būtų žaisti krepšinį, bet neturėti draugų. Krepšinis skatina draugystę ir be jos mes nebūtume tokia stipri komanda.

– Šiemet esate viena didžiausių LKL sensacijų. Kas komandą daro tokia gera?

– Turime labai gerą komandą. Treneriai yra puikūs – jie mums skyrė tobulus vaidmenis, turime puikią sistemą, subalansuotą tiek gynyboje, tiek puolime. Taip pat turime puikių vaikinų su aukštu krepšinio IQ. Visi esame labai puikiai sulipę, turime puikius santykius tiek aikštelėje, tiek už jos ribų. Nesimėtau žodžiais, bet tikrai esame šeima. Čia ir trenerio Šeškaus nuopelnas. Jis yra nuoširdžiausias treneris, su kuriuo esu dirbęs. Labai geras žmogus.

– Ką dar galėtumėte pasakyti apie trenerį Šeškų?

– Jis neabejotinai užves mūsų motorą, jeigu ateiname į rungtynes neužsivedę. Jis tikrai gali įžiebti ugnį su savo emocijomis ir dažniausiai tai mums labai padeda susikoncentruoti. Šeškus sugrąžina mus į vėžes.

– Treneris Šeškus yra labai emocionalus. Ar jau pripratote prie jo rėkimo?

– Kartais to būna per daug, bet dažniausiai tas jo rėkimas mus kiekvieną paliečia asmeniškai, šiek tiek užgauna ir nuo to užsikuriame. Nesakau, jog visada treneris rėkia teisingai, bet dažniau tai padeda nei pakenkia. Aš pats asmeniškai labai puikiai suprantu, kai padarau kažką negerai ir mintyse jau pradedu save bausti dėl to. Ir jeigu dar treneris pradeda rėkti, kartais supykstu, bet jo kalbos dažnai užgauna ambicijas ir tą pyktį paverti teigiamu. Tai padeda aikštelėje.

Nuotr. LKL

– Praėjusį sezoną buvote labiau į puolimą orientuota komanda, šiemet turite gerai besiginančių krepšininkų. Ar tai yra sėkmingesnis komandos modelis?

– Kiekviena komanda yra skirtinga, bet mes turime tikrai galingų ginklų, kurie puikiai veikia, ypač gynyboje. Bet visgi manau, kad esame puikiai subalansuota komanda tiek gynyboje, tiek puolime. Mums labai padeda tai, jog turime daug patyrusių žaidėjų, kurie jau žino, kaip žaisti rungtynių pabaigas, arba kaip išlipti iš duobių. Ne vienas žaidėjas ne pirmą sezoną žaidžia LKL ir puikiai žino varžovų stiprybes bei silpnybes.

Bet sutinku, kad ši komanda yra labiau subalansuota nei praėjusį sezoną ir matosi, jog visi yra maksimaliai susikoncentravę.

– Žaidžiate puikiai, tačiau rotacijoje trūksta žmonių. Ar jaučiasi ateinantis nuovargis?

– Kol kas viskas labai gerai su mūsų forma. Aišku, žaidžiame labai daug. Bet yra ir pliusas – mums lengviau susižaisti ir dėl didesnio minučių skaičiaus kiekvienas gali dar labiau parodyti save. Kai kurios komandos turi žaidėjų, kurie gali žaisti, tačiau jiems sunku rasti vietos rotacijoje, tuomet atsiranda bėdos komandos mikroklimate, kažkas tampa nepatenkintas. Pas mus to nėra. Beveik visi žaidžiame tiek, kiek norime. Jeigu išliksime sveiki, sezono pabaigoje būsime susiklijavę kaip niekad gerai. Nedidelė rotacija mums padeda perbristi visus sunkumus ir parodo, kokia stipri komanda esame. Sezono metu kitiems bus labai sunku mus įveikti.

– Tačiau bent vieno žaidėjo komandai reikėtų?

– Tikrai taip. Aš arba Edvinas neturėtų žaisti tiek daug minučių, Dovis taip pat galėtų pailsėti. Visgi rizika neištempti viso sezono su tokia rotacija yra, juolab, kad turime veteranų. Mums labai padėtų papildymas.

– Kokios pozicijos žaidėjo reikia?

– Mums tiesiog reikia solidaus ginklo, gero rotacijos žaidėjo, kuris padėtų mums. Sezono pradžioje turėjome Xavierą, kuris mums būtų labai padėjęs. Reikia kažko į jo vietą. Tai galėtų būti combo gynėjas. Dovis (Bičkauskis) žaidžia fantastiškai, bet jam reikia pagalbos.

Nuotr. BC Jonava

– Kiek pavojingi tokie krūviai komandai?

– Yra traumų rizika ir mūsų forma gali kristi. Ir nesvarbu, kokio amžiaus tu esi, tai gali nutikti visiems, kai žaidi tiek daug. Bet tikiuosi, kad taip nenutiks.

– Žvelgiant į sezono pradžią, turbūt logiška, kad šio sezono tikslas yra medaliai?

– O, taip. Turime puikią komandą, kuri be galo nori laimėti. Mūsų tikslas tikrai yra medaliai. Negalime kitaip mąstyti. Pasižiūrėkite į sezono pradžią. Tai nėra atsitiktinumas.

– Ar po tokios sezono pradžios jau sulaukei susidomėjimo ar pasiūlymų iš kitų Europos komandų?

– Kol kas jokių pasiūlymų. Aišku, bendraujame su agentu ir žiūrime, kas vyksta rinkoje. Aš tiesiog susikoncentravęs į krepšinį.

– Ar tavo kontraktas yra garantuotas visam sezonui?

– Ne, turiu išvykimo galimybę nuo gruodžio iki sausio.

– Hipotetinė situacija: jeigu tau dabar pasiūlytų kontraktą geras Europos klubas, ar svarstytum išvykimą iš Jonavos?

– Kad ir kaip myliu Jonavą ir komandos draugus, turiu elgtis, kaip geriausia man ir mano šeimai. Todėl svarstyčiau kitų komandų pasiūlymus. Neatmetu šios galimybės. Kol kas atiduodu visą save Jonavos komandai, bet žiūrėsime pagal situaciją.

– Ar matai save Europos taurės klube?

– Tiesą sakant, matau save Eurolygoje, o gal ir aukščiau. Tikrai matau save žaidžiantį daug aukštesniame lygyje. Galiu žaisti visose pozicijose ir daryti bet ką, ko reikia komandai. Turiu gerą dydį, kūną, atletiškumą, įgūdžius. Tikrai galiu žaisti Eurolygoje. Dangus man yra limitas.

Nuotr. LKL

– Kiek apskritai džiaugiasi tavo šeima ir artimieji, kurie yra JAV, jog pasiekei tiek daug ir dabar dominuoji LKL?

– Jie yra didžiausi mano fanai ir būtent jie yra mano didžiausia motyvacija. Dėl jų stengiuosi ir dėl jų tai darau. Jie mane stumia į priekį kiekvieną dieną. Jie žino, kaip aš užaugau ir kokių sunkumų turėjau augdamas. Buvo visko: nepritekliaus, problemų mokykloje, todėl jie supranta, kodėl taip sunkiai dirbu ir kodėl esu būtent čia – Lietuvoje. Aš tiesiog siekiu savo svajonės. Jie žino, ką aš praėjau. Buvau vienas blogiausių vaikų savo šeimoje.

Buvau geras vaikas, bet nuolat pasirinkdavau neteisingai. Negalėjau kontroliuoti savęs, ramiai išsėdėti vietoje. Bet dabar esu visiška jauno savęs priešingybė ir tuo didžiuojuosi. Mano šeima taip pat ir aš pažadu, jog niekada nenustosiu dirbti su savimi kaip krepšininku ir kaip asmenybe. Noriu užkariauti pasaulį. Šeima manimi džiaugiasi, bet aš dar nesu laimingas, kur esu, nes žinau, kad galiu daug daugiau.