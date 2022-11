Rezultatyvus Pivorius NCAA iš arti stebėjo 45 taškų šou

Nuotr.: NKU Men's Basketball

Hubertas Pivorius NCAA surengė rezultatyvų perasirodymą, o jo atstovaujama Šiaurės Kentukio universiteto „Norse“ (3-4) komanda pratęsime iškovojo dramatišką pergalę.

Hubertas Pivorius Pozicija: SG Amžius: 20 Ūgis: 187 cm Svoris: 85 kg Gimimo vieta: Plungė, Lietuva

Starto penkete rungtynes pradėjęs lietuvis pelnė 16 taškų, o jo ekipa 85:77 (36:26, 22:14, 22:14) per pridėtą laiką palaužė Tenesio technologijos universiteto „Golden Eagles“ komandą (3-4).

42 minutes aikštėje praleidęs Pivorius pataikė 1 iš 3 dvitaškių, 4 iš 8 tritaškių ir 2 iš 2 baudų metimų. Jis taip pat pridėjo atkovotą kamuolį, 4 rezultatyvius perdavimus ir 2 klaidas.

Marquesas Warrickas per 46 minutes pelnė daugiau nei pusę lietuvio komandos taškų – 45 (13/21 dvit., 5/10 trit., 4/6 baud.). Be to, „Norse“ gynėjas atkovojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą ir sykį suklydo.

Pralaimėjusiems Brettas Thompsonas per 38 minutes surinko 19 taškų (3/8 dvit., 3/6 trit., 4/7 baud.), 6 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, perimtą kamuolį ir 5 klaidas.

„Norse“: Marquesas Warrickas 45, Hubertas Pivorius 16, Trevonas Faulkneris 8.

„Golden Eagles“: Brettas Thompsonas 19, Jaylenas Sebree 15, Jayvisas Harvey 10.