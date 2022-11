Kristaps Porzingis sužaidė karjeros rungtynes

abcdef

Pasirode wizards visu savo grazumu o Porzingis isvis kosmos buvo. Kai tu paradedi rungtynes 4trajakais is eiles, taves jau nlb kas gali sustabdyt :D wolves trenerio klaida buvo pradet rungtynes su Gober kuris turi lakstyt paskuj Porzingi :D visas pasaulis seniai zino, kad Gober nlb megsta pakilt prie trajaku, bet kur tau neleisi i starta tokio superstaro :D tai wizards puikiai tuo pasinaudojo. Smagu kad latvis jauciasi puikiai, visi zinom jo traumu istorija. Great win! Go wiz go! :)