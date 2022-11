Užduokite klausimą BN+ Q&A tinklalaidei

Esate krepšinio diktatorius. Galite bet ką uždrausti krepšinyje. Ką uždraustumėt? Kaip pvz, ką uždrausčiau aš: 1. Greitoje atakoje vienam krepšininkui išbėgus prieš krepšį, transliacijos režisieriams, perjungti vaizdą iš po krepšio. 2. Pradėti postinti nuo tritaškio. (Ulanovai, kiek galima) 3. Pirmame ar antrame kėinyje, prasižengus viduryje aikštės, teisėjai negalėtų eiti 3min žiūrėti ar čia buvo, ar nebuvo nesportinės. Tegul sprendimą iškart priima. 4. Pirmaujant 3 taškais, ir likus kelioms sekundėms negalima prasižengti. Show must go on. Kokie Jūsų variantai.