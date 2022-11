Eurolyga nubaudė žaidėjų asociacijos taisykles pažeidusią „Anadolu Efes“

Eurolyga skyrė 20 tūkst. eurų baudą Stambulo „Anadolu Efes“ klubui už žaidėjų asociacijos 13-ojo punkto pažeidimą. Eurolygos čempionai dvigubos savaitės metu paliko vietinius žaidėjus namuose bei rengė jiems po daugiau nei vieną treniruotę per dieną.

Nuotr.: IMAGO/kolbert-press - Scanpix

Žaidėjų asociacijos taisykles pažeidęs Stambulo „Anadolu Efes“ klubas sulaukė piniginės baudos iš Eurolygos.

Dvigubos Eurolygos savaitės metu Stambulo ekipa paliko vietinius žaidėjus namuose, kuriems rengė po daugiau nei vieną treniruotę per dieną. Tai – Eurolygos žaidėjų asociacijos taisyklių 13-ojo punkto pažeidimas. Už tai Eurolygos čempionai buvo nubausti 20 tūkst. eurų bauda.

13-asis punktas:

Antroji treniruotė tą pačią dieną nėra leistina jei komanda turi du ar daugiau oficialius mačus per savaitę. Komandai turint mažiau nei dvejas oficialias rungtynes per savaitę – antroji dienos treniruotė yra leistina vieną kartą per savaitę.

Toks Eurolygos sprendimas itin nepatiko „Anadolu Efes“ vyr. treneriui Erginui Atamanui, kuris po sekmadienį vykusio Turkijos lygos susitikimo pateikė savo nuomonę.

„Tik žaidėjai, kurie yra ne formoje turi dirbti sunkiau. Tokia yra taisyklė sporte. Atletai negali palaikyti savo formos nesitreniruojant, – dėstė Atamanas. – Žaidėjai, kurie nežaidė Eurolygoje buvo palikti Stambule ir dirbo pagal intensyvią treniruočių programą.“

Turkijos rinktinės treneris taip įdūrė ir žaidėjų asociacijai.

„Tačiau yra tokių, kuriems tai trukdo. Ypač Eurolygos žaidėjų asociacija. Jie pradėjo tyrimą dėl mūsų veiksmų“, – pasakojo specialistas.

Turkijos klubas dvigubos savaitės metu iškovojo dvejas pergales. Eurolygos čempionai Italijoje 80:51 sutriuškino Milano „Emporio Armani“ ir 85:80 palaužė Bolonijos „Virtus“.