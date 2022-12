Nesulaikomas Duranto ir Irvingo tandemas nukalė „Nets“ pergalę

Nuotr.: AP - Scanpix

Pergalę NBA lygoje iškovojo žvaigždžių dueto tempiami Bruklino „Nets“ (12-11).

Rungtynių žaidėjas EFF 38 Kevin Durant Taškai 39 Taiklumas 13-20 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 5

Bruklino klubas savo aikštėje 113:107 (29:28, 28:25, 23:24, 33:30) įveikė Vašingtono „Wizards“ (11-11).

Bruklino komandai Kevinas Durantas per 36 minutes pelnė 39 taškus (11/17 dvit., 2/3 trit., 11/11 baud.), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

„Aš tiesiog žaidžiu krepšinį be rūpesčių, – sakė Durantas. – Manau, kad tai geriausias būdas žaisti. Kartais, kai per daug nori laimėti, tau trukdo įtampa, blaškaisi, per daug nerimauji dėl rezultatų.“

„Matėme, kaip Kevinas mesdavo po 30 taškų, kai laimėjo MVP, tiesa? – sakė Kyrie Irvingas. – Tikimės, kad jis taip ir toliau laikysis, o vidurkis bus 40 taškų.“

Irvingas pridėjo 27 taškus (7/16 dvit., 2/6 trit., 7/8 baud.), 1 atkovotą kamuolį ir 5 rezultatyvius perdavimus.

Likus 5 minutėms iki mačo pabaigos „Wizards“ atsiliko vos 5 taškais (90:95), tačiau „Nets“ spurtavo 10:4 ir po Irvingo tritaškio persvara pasiekė dviženklę ribą (105:94), kurios svečiai nebepanaikino.

Vašingtono ekipos gretose išsiskyrė Kristaps Porzingis, kurio sąskaitoje per 37 minutes buvo 27 taškai (6/11 dvit., 2/3 trit., 9/14 baud.) ir 19 atkovotų kamuolių.

„Nets“: Kevinas Durantas 39 (11/17 dvit., 2/3 trit., 11/11 baud., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Kyrie Irvingas 27 (7/15 dvit., 2/6 trit., 7/8 baud., 5 rez. perd., 2 blok.), Joe Harrisas 14 (4/6 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), Royce'as O'Neale'as (1/5 trit., 8 atk. kam., 7 rez. perd.) ir Edmondas Sumneris (2/4 trit.) po 8, Nicolas Claxtonas 7 (8 atk. kam., 2 blok.).



„Wizards“: Kristaps Porzingis 27 (6/11 dvit., 2/3 trit., 9/14 baud., 19 atk. kam., 2 blok), Bradley Bealas (8/14 dvit., 1/6 trit., 6/9 baud., 5 atk. kam., 6 rez. perd., 5 kld.) ir Kyle'as Kuzma (8/17 dvit., 2/8 trit.) po 25, Corey Kispertas 8, Deni Avdija 7 (5 atk. kam.).