Eurolygos reitingas: „Žalgirio“ šuolis per pozicijas – pats aukščiausias

Eurolygos sezonui įsibėgėjus, BasketNews pristato atnaujintą komandų reitingą.

Penkiolika BasketNews darbuotojų ir ekspertų išsakė savo nuomonę, suskirstydami komandas pagal jų dabartinę formą ir potencialą.

Už 1 vietą klubai gavo 18 balų, už 2 vietą – 17, už 3 – 16, už 4 – 15 ir t.t.

Reitinge dešimt komandų pakilo į viršų, šešios nukrito žemyn, o dvi liko savo ankstesnėje vietoje.

Didžiausią šuolį padarė „Žalgiris“, pakilęs aštuoniomis vietomis aukštyn. Tuo metu Milano „Emporio Armani“ iš 4 vietos ikisezoniniame reitinge nukrito į 16 vietą.

18. Vilerbano ASVEL (3-7) – 21 taškas ⬇

Vieta sezono pradžioje: 17.

Neįkvepianti sezono pradžia nustūmė ASVEL į BasketNews reitingo dugną. Prancūzijos klubas turi 4 pralaimėjimų seriją ir vidutiniškai pralaimi vienu didžiausių skirtumų (5,6 taško).

Vienintelis teigiamas dalykas kol kas yra triuškinama pergalė 87:61 prieš „Top 8“ komandą „Baskonia“.

17. Berlyno ALBA (3-7) – 40 taškų ⬆

Vieta sezono pradžioje: 18.

Pradžia 3-0, laisvas krepšinis ir rezultatyvus puolimas pavertė ALBA viena didžiausių staigmenų sezono pradžioje.

Tačiau Vokietijos komanda akimirksniu pajuto realybę, kuri tęsiasi iki šiol. ALBA vėliau suklupo 7 kartus paeiliui. Tai blogiausia serija, kurią kada nors patyrė komanda, sezoną pradėjusi trimis pergalėmis iš eilės.

Vieta sezono pradžioje: 4.

Prieš sezoną Milano ekipa buvo laikoma užtikrinta 2023 m. finalo ketverto dalyve, ypač po Kevino Pangoso ir Brandono Davieso atvykimų. Tačiau šiandien Milano klubas yra Eurolygos dugne, o finalo ketvertas atrodo kaip miražas.

„Emporio Armani“ yra vienintelė Eurolygos komanda, kuri per rungtynes nerenka bent 70 taškų (68,3), o net patekti ir į atkrintamąsias kol kas atrodo kaip sudėtingas pasiekimas.

15. Miuncheno „Bayern“ (3-7) – 68 taškai ⬇

Vieta sezono pradžioje: 8.

„Bayern“ sezoną pradėjo 5 pralaimėjimais iš eilės, tačiau, panašu, Vokietijos grandas pamažu keliasi. Andrea Trinchieri komanda iškovojo 3 pergales per paskutines 5 rungtynes, įskaitant pergalę prieš čempionus „Anadolu Efes“.

Turnyrinėje lentelėje „Bayern“ šiuo metu užima 16 vietą, tačiau, kaip parodė ankstesni sezonai, dar anksti juos nurašyti.

14. Atėnų „Panathinaikos“ (4-6) – 79 taškai ⬇

Vieta sezono pradžioje: 12.

Panašiai, kaip ir „Bayern“, „Panathinaikos“ sezono pradžia atrodė gana niūri – per 6 rungtynes iškovota tik 1 pergalė. Nepaisant to, graikai įveikė „Baskonia“, „Virtus“ ir ASVEL bei užima 13 vietą turnyrinėje lentelėje.

Po 10 sužaistų rungtynių „Panathinaikos“ nuo 7-ąją vietą užimančios „Anadolu Efes“ skiria tik 1 pergalė. Turbūt dar anksti „Panathinaikos“ vadinti atkrintamųjų varžybų pretendente, tačiau dabartinė forma gerbėjams turėtų suteikti šiek tiek optimizmo.

Vieta sezono pradžioje: 13.

„Valencia“ išlieka toje pačioje reitingo vietoje, kurioje buvo prieš sezoną. Kaip įprasta, kai Ispanijos komanda yra Eurolygoje, kiekvienai ekipai ji duoda kovą.

Šis sezonas nėra išimtis, nes oranžiniai jau įveikė „Anadolu Efes“, „Olympiakos“ ir „Monaco“.

Tačiau kol kas didžiausia Valensijos kliūtis yra rungtynės su tiesioginiais varžovais dėl vietos atkrintamosiose. Ispanijos komanda pralaimėjo „Baskonia“, „Virtus“, „Žalgiriui“ ir ASVEL.

Vieta sezono pradžioje: 15.

Po Duško Ivanovičiaus atvykimo „Crvena Zvezda“ atrodo kaip visiškai nauja komanda. Kol kas Juodkalnijos treneris laimėjo visas penkerias rungtynes visuose turnyruose, įskaitant Belgrado derbį su „Partizan“ Adrijos lygoje.

„Crvena Zvezda“ išlaikė „Maccabi“ su 68 taškais ir gynyba yra viena didžiausių korekcijų, kokias pavyko įvesti Duško. Prieš jam atvykstant, serbai praleisdavo po 80,1 taško, o su Ivanovičiumi varžovai įmeta po 73 taškus.

11. Bolonijos „Virtus“ (4-6) – 121 taškas ⬇

Vieta sezono pradžioje: 9.

Kol kas stabilumas yra bene pagrindinis „Virtus“ komponentas, kurio šiam klubui trūksta. Vieną dieną Italijos komanda gali įveikti Madrido „Real“, bet tada pralaimėti prieš komandą, esančią dugne.

Sergio Scariolo auklėtiniai taip pat turėjo daug apylygių rungtynių. 7 iš 10 mačų baigėsi 5 taškų ar net mažesniu skirtumu. „Virtus“ laimėjo tris iš jų. Pridėkite dar dvi pergales ir mes kalbame apie komandą geriausiųjų šešetuke.

Ar gali būti geriau? Taip, bet „Virtus“ šiuo metu neabejotinai yra tarp atkrintamųjų varžybų pretendentų, o užsitikrinti vietą „Top 8“ bus labai svarbu norint žaisti Eurolygoje ir kitą sezoną.

10. Belgrado „Partizan“ (4-6) – 128 taškai ↔

Vieta sezono pradžioje: 10.

„Partizan“ užėmė aukščiausią vietą tarp Eurolygos naujokų. Sezonui prasidėjus 0-3, Željko Obradovičiaus auklėtiniai iškovojo 3 pergales iš eilės ir toliau kovoja dėl vietos atkrintamosiose varžybose.

„Partizan“ vis dar turi šiek tiek rezervo, nes serbų galiūnę kankina traumos. Alenas Smailagičius, Balša Koprivica ir Aleksa Avramovičius šiuo metu yra iškritę dėl traumų, o Mathiasas Lessortas jaučia skausmus alkūnės srityje.

9. Tel Avivo „Maccabi“ (5-5) – 148 taškai ⬆

Vieta sezono pradžioje: 11.

Po stipraus starto su 4 pergalėmis per 5 rungtynes, „Maccabi“ sulėtino tempą ir patyrė tris pralaimėjimus iš eilės.

Nepaisant to, Izraelio komanda gali pasigirti 5-5 rezultatu ir su „Anadolu Efes“ bei „Baskonia“ dalijasi 7-9 vietomis. Dar viena gera žinia yra ta, kad Lorenzo Brownas ir Wade'as Baldwinas daro būtent tai, ko iš jų tikimasi.

Tačiau gynyboje yra daug galimybių tobulėti, nes „Maccabi“ vidutiniškai leidžia varžovams pelnyti po 83,3 taško, o tai yra 3 prasčiausias rezultatas lygoje.

8. Kauno „Žalgiris“ (6-4) – 156 taškai ⬆

Vieta sezono pradžioje: 16.

„Žalgiris“ padarė didžiausią šuolį nuo prieš sezoną daryto reitingo. Sezoną pradėję 2 pralaimėjimais, žalgiriečiai atsitiesė ir įveikė tokias komandas kaip „Barcelona“, „Virtus“ ir „Emporio Armani“.

Kauniečiai su „Fenerbahče“ išlieka vienintelėmis komandomis, kurios dar nepatyrė pralaimėjimo namuose. Ateityje „Žalgiris“ sulauks daug palaikymo, nes bilietai į rungtynes su „Panathinaikos“, „Anadolu Efes“ ir „Real“ jau yra iššluoti.

Vieta sezono pradžioje: 14.

„Baskonia“ taškų mašina sulaukė mūsų ekspertų pripažinimo. Vidutiniškai 87,9 taško per rungtynes renkanti „Baskonia“ pirmauja puolimo kategorijose, o varžovus stumdo į kairę ir į dešinę.

Markusas Howardas yra lyderis su 16,5 taško per rungtynes, nors vidutiniškai per mačą aikštėje praleidžia tik po 21 minutę. Septyni „Baskonia“ žaidėjai renka dviženklius naudingumo balų skaičius.

Lieka klausimas, ar Ispanijos komanda gali tai išlaikyti, tačiau kol kas „Baskonia“ yra neabejotina pretendentė į atkrintamąsias.

Vieta sezono pradžioje: 2.

Jūs žinote taisyklę. „Anadolu Efes“ sezoną pradeda lėtai, visi pradeda kalbėti apie tai, ar jie dar turi parako, tada jie susiranda kitą pavarą ir laimi titulą.

Ne taip seniai „Anadolu Efes“ turėjo 2-5 rezultatą, tačiau įveikę „Barceloną“, „Emporio Armani“ ir „Virtus“, turkai turi 3 pergalių seriją ir užima 7 vietą turnyrinėje lentelėje.

Ar jie iškovos trečią titulą paeiliui, dar per anksti pasakyti, bet atrodo, kad „Anadolu Efes“ pradeda klijuotis. Be to, Shane'as Larkinas dar nežaidė šiame sezone. Kaip ir galima tikėtis, vyriausiasis treneris Erginas Atamanas išlieka pasitikintis savimi.

„Vis dar sezono pradžia. Larkinas prisijungs prie mūsų po kurio laiko. Svarbu ne sezono pradžia, o jo pabaiga, – po pergalės prieš „Barcą“ sakė Atamanas. – Visa Europa žino, kas pasiekė finalą ir laimėjo. Taigi, esame atsipalaidavę, nėra jokių problemų.“

Vieta sezono pradžioje: 6.

Monako ekipa pateisina suteiktą statusą prieš sezoną – solidi komanda su finalo ketverto siekiais. Kol kas Monako klubas yra būtent toks.

Mike'as Jamesas, Elie Okobo ir Jamesas Loydas veda šou, o Alpha Diallo ir Donta Hallas taip pat prisideda. Be to, panašu, kad „Monaco“ žaidėjai negalvoja apie solidžią sezono pradžią ir ieško būdų, kaip dar labiau tobulėti.

„Šiuo metu mes nežaidžiame gerai, bet manau, kad tapsime daug geresni, – po pergalės prieš „Olympiakos“ BasketNews sakė Diallo. – Turime daug ką apdirbti, sprendžiame problemas kiekvieną dieną. Pirmas dalykas, kurį turime sutvarkyti, yra mūsų baudos metimai.“

„Mums tai dar vienos rungtynės. Mūsų laukia visas sezonas ir tikiuosi, kad žaisime kur kas geriau“, – pridūrė Donatas Motiejūnas.

Vieta sezono pradžioje: 1.

Sezono pradžia buvo gana sudėtinga pagal „Real“ standartus, nes ispanų milžinas per pirmąsias 5 rungtynes pralaimėjo 3 kartus. Net buvo kalbama apie galimą Chuso Mateo pakeitimą, tačiau dabar situacija atrodo stabili.

Šiuo metu „Real“ turi ilgiausią pergalių seriją Eurolygoje (5 iš eilės) bei kartu su „Olympiakos“, „Barcelona“ ir „Monaco“ dalijasi 2-5 vietomis.

Svarbiausia, kad „Real“ vis dar turi kur augti. Mario Hezonja vis dar ieško geriausios savo versijos, Nigelas Williamsas-Gossas tik neseniai debiutavo sezone, o Sergio Rodriguezas taip pat yra nutolęs nuo savo įprastų rodiklių.

Facundo Campazzo neseniai tapo laisvuoju agentu. Ar jis galėtų tapti dar vienu papildymu ir atsakymu į įžaidėjo pozicijos klausimą?

Vieta sezono pradžioje: 5.

Kitas pretendentas į titulą, kuris daro tai, ko visi tikisi. Praėjusį sezoną įgavę pagreitį, „Olympiakos“ išlaiko puikios komandos reputaciją.

Sunku patikėti, kad Isaiah Canaano rodikliai nepagerės (4,9 taško, 1,2 naud.) ir tai turėtų suteikti dar daugiau galimybių Graikijos ekipai.

Tuo metu Saša Vezenkovas toliau įrodinėja, kad yra vertas sezono MVP statulėlės bei renka Europos krepšiniui retus skaičius – 20,1 taško, 8,6 atkovoto kamuolio, 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir 27,7 naudingumo balo.

Vieta sezono pradžioje: 3.

Kol kas „Barcelona“ yra vienintelė komanda, įveikusi „Fenerbahče“. Nors kai kurios pergalės neatrodė per daug įtikinamai, didžiąją laiko dalį katalonai atliko savo darbą.

Nikola Mirotičius dar nedebiutavo sezone, o Kyle'as Kuričius Eurolygoje žaidė tik 5 minutes.

„Barcelona“ vis dar turi daugiau ginklų ir su Šaru priešakyje toliau šlifuoja savo žaidimą.

Vieta sezono pradžioje: 7.

Jokių staigmenų čia nėra. Kaip „Fenerbahče“ dominuoja aikštėje, taip pat ir BasketNews Eurolygos reitinge.

Turkijos galiūnė gavo 14 iš 15 pirmosios vietos balsų ir pritrūko tik 2 taškų, kad surinktų visus 270.

Jie iškovojo keturias pergales iš eilės po pralaimėjimo prieš „Barceloną“ ir niekas jų nesustabdo. Nickas Calathes žaidžia vieną geriausių sezonų karjeroje, o Johnathano Motley perėjimas į Eurolygą vyksta sklandžiai.

Dimitrio Itoudžio komanda gali pasigirti antru geriausiu puolimu (86,9 taško per rungtynes) ir antra geriausia gynyba (leidžiama įmesti varžovams po 75,4 taško) bei laimi rungtynes vidutiniškai 11,5 taško persvara (1 vieta).

Ir galiausiai, nepamirškite. Nemanja Bjelica dar nedebiutavo sezone.

