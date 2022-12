Jonas Mačiulis: apie išvykusį Kėdainių lyderį ir jo pamainą bei planus sujaukusį KMT varžovą

A.

gerai, kad Mačiulis dirba sporto vadovylu. Žalgiryje butu eilinis vadybininkas, cia daugiau atsakomybės. be to matyt Motiejunas pabijojo konkurencijos. bet Jonas ateodo jei ne per duris, tai per langą ilys į geresnį kluba. Real Ar kazkur kitus kur žaidė. Zlgiriui būtų irgi naudingas, o bet kuriai kitai LKL ekipai veik neikainojama patirtis.