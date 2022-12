Maksvyčio žinutė Brazdeikiui: „Norėčiau 12 sustabdytų gynybų, o ne išsimestų metimų“

Labas vakaras.Viskas čia gerai.Arena pilna.Biznis yra biznis.Tai kas,kad pralaimėjome?. Tai kas,kad treneris,po keturių nerezultatyvių atakų minutės nepaėmė,matyt be konsultacijų su Gintaru Krapiku nieko pasakyti komandai negali,pinigėliai kapsi,komandos vadovas rankas trina,pralaimėjimai,kaip visada apmokami,visi prie to pripratę,laukia keturių pralaimėjimų serija,po to bus aiškinamasi kas kaltas, (komandos viduje),trenerio atleidimas ir progresas penkioliktoji vieta sezone.Šlovė tau Žalgiri.