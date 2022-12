Pagal Čeponį – kaip atgaivinti Brazdeikį, Lekavičių ir Cavanaugh?

Nuotr.: Dainius Lukšta

Kodėl „Žalgiris“ jau kelintą kartą taip tragiškai atrodo per pirmuosius kėlinius? Kas nutiko Brazdeikiui, Lekavičiui, Cavanaugh? Kaip žalgiriečiai galėjo sužaisti nerezultatyviausias Eurolgos sezono rungtynes prieš savo lentynos komandą, kuri labai prastai pradėjo sezoną ir yra žemiau turnyro lentelėje? Ir dar namie, kur kauniečiai iki šiol buvo nesuklupę. Be to, ir Grigonis nepadėjo „Panathinaikos“.

Šie ir kai kurie kiti nerimą keliantys klausimai kyla po vakarykščių rungtynių. Realu, kad į kai kurių „Žalgirio“ žaidėjų galvas prieš rungtynes prilindo nereikalingų minčių. Maždaug tokių: „Mes savo aikštėje nukalėm stipresnes komandas nei „Pao“, todėl šiandien vargo nebus“.

Tikėtina, kad dalis žalgiriečių prieš mačą buvo lengvabūdiškai atsipalaidavę.