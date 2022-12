Caverio ir Eurolygos žvaigždės potencialą lyginęs Kurtinaitis atskleidė specialią užduotį

Nuotr.: LKL

Alytaus „Wolves“ uraganiškai sužaidė antrąją mačo pusę, per ją sukratė net 63 taškus ir Panevėžyje parklupdė „7bet-Lietkabelio“ krepšininkus (96:92). Po mačo alytiškių treneris Rimas Kurtinaitis džiaugėsi auklėtinių darbu.

„Išmokome žaisti 40 minučių. Mes turėjome tokias pat įtemptas rungtynes ir su „Rytu“, ir su „Žalgiriu“. Deja, tų mačų pabaigas mes pralaimėjome. Šiandien mums pavyko. Nors pabaigas irgi galima sužaisti geriau. Esmė ta, kad turėdami 12 taškų deficitą nepalūžome, grįžome greitai į rungtynės. Dėl to tokiose įtemptose rungtynėse mes kontroliavome pačią pabaigą. Tai yra sveikintina.

Mūsų fizinis pasiruošimas, sprendžiant ir pagal skaičius, trečiajame kėlinyje įmetėme 30 taškų, ketvirtajame – 33. Tai byloja apie mūsų gerą fizinę kondiciją. Kuo ilgiau žaidžiame, nejaučiame to nuovargio. Aktyvumas šiandien buvo geras, dėl ko ir laimėjome“, – teigė strategas.

– Kas be gero fizinio pasirengimo padėjo laimėti?

– Per du kėlinius labai nevykusiai atrodėme ant popieriaus. Leidome varžovams 7 kamuolius nusiimti po mūsų krepšiu, padarėme 11 klaidų per du kėlinukus ir atlikome tik septynis rezultatyvius perdavimus. Turiu omenyje, kad kamuolys nevaikščiojo, išsidėstymas nebuvo geras. Trūko aktyvumo. Gerai, kad vyrai greitai persiorientavo rūbinėje pertraukos metu ir mes matėme, kaip trečiajame kėlinyje viskas ženkliai pagerėjo. Gan greitai sugrįžome į rungtynes. Buvo geras kovingumas ir gera energija.

– Atrodo, kad Ahmadas Caveris sezono pradžioje labiau žaisdavo individualiai, dabar labiau žaidžia komandai (22 tšk., 33 naud.), taip pat patobulino tritaškį metimą. Su kuo tai susiję?

– Kai su juo pasirašėme kontraktą, klausėme, kur jis nori gyventi, kad jam būtų patogiau. Jis atsakė, jog nori gyventi kuo arčiau salės. Jis iš tų amerikiečių, kuris sieja savo ateitį su krepšiniu ir nori dirbti. Aišku, jis gerai žaidė ir NBA G lygoje. Visiems nelengva. Paprastai nėra lengva amerikiečiams, kurie atvyksta į Europą. Vieniems reikia metų, kitiems – dvejų. Lorenzo Brownas tik po 4-5 metų tapo Eurolygos žvaigžde.

Rungtynių žaidėjas EFF 33 Ahmad Caver Taškai 22 Taiklumas 6-11 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 6

Šitie metai yra sunkoki, bet jis gan greitai adaptavosi. Praėjo 3-4 mėnesiai, jis suprato visą europinio krepšinio esmę. Apskritai, jis nėra savanaudis, žaidžia komandai, pradėjo pataikyti baudas, atsirado užtikrintumas. Jis gerai kontroliuoja komandą, kuria. Jeigu tu turi 2 kuriančius žaidėjus komandoje, gali lygiai žaisti su varžovu. Su šiuo pirkiniu mes pataikėme. Manau, kad jis tik tobulės.

– Prieš „Žalgirį“ naudojote spaudimą per visą aikštelę. Šiandien to beveik nematėme. Kodėl?

– Kiekvienoms rungtynėms ruošiamės kitaip. Pasakysiu atvirai, mes žinojome, kad „Žalgiris“ turėjo dvigubą savaitę, sunkios rungtynės Ispanijoje. Vienas iš mūsų tikslų buvo juos nuvarginti, primesti savo greitį. Su „7bet-Lietkabeliu“ stengėmės žaisti greitai, turėjome kontroliuoti rungtynes, kas pavyko. Jeigu tu spausi per visą aikštelę, tu primesi savo greitį, bet nebuvome tikri, ar sugebėsime 40 minučių išlikti švieži. Pasirinkome saugesnį žaidimą, kas pasiteisino ir aš džiaugiuosi.

– Gerai uždengėte Jamelą Morrisą. Ar akcentavote gynybą prieš jį?

– Taip, mes akcentavome. Žinome, koks pavojingas yra Kullamae. Mes turime Arną Beručką, kurį paleidome ir jis labai gerai tvarkėsi. Su Caveriu kaip kalbėjome, turėjome jam specialią užduotį. Sakėme jam: „Morrisas yra tavo iššūkis, turi įrodyti, kad esi geresnis. Būtent jis ir tu.“ Šiandien Caveris buvo geresnis nei Morrisas.

Tuo metu „7bet-Lietkabelio“ strategas Nenadas Čanakas prastą pasirodymą po ilgosios pertrauką prisiėmė sau.

„Nieko labai protingo nepasakysiu. „Wolves“ antrąją mačo pusę surinko 63 taškus. Per savo treniravimo karjerą nesu matęs, kad mano komanda praleistų tiek taškų per vieną pusę. Tokios mano mintys. Prisiimu kaltę dėl komandos prasto žaidimo po pertraukos. Pasitikėjau tam tikrais dalykais, ties kuriais nesitreniravome. Jeigu komanda prasileidžia tiek taškų, čia yra trenerio kaltė. Nepasirinkau tinkamų penketų, neturėjome ritmo. Dabar mums sunkūs laikai, bet turime per tai pereiti“, – teigė treneris.

Strategas taip pat atskleidė Željko Šakičiaus situaciją, kuris buvo registruotas mačui, tačiau nežaidė.

„Jis tik vakar pradėjo treniruotis“, – užbaigė specialistas.