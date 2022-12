Įstabiai sužaidęs Sabonis apdovanotas „Kings“ rūbinėje

Nuotr.:

Domantas Sabonis Klivlande spindėjo ryškiausiomis spalvomis. Sakramento „Kings“ (14-10) lietuvis varė varžovus į neviltį abiejose aikštelės pusėse ir tapo vienu iš pergalės kalvių.

Rungtynių žaidėjas EFF 28 Domantas Sabonis Taškai 18 Taiklumas 5-12 Atkovoti kamuoliai 18 Rezultatyvūs perdavimai 6

Mike'o Browno vadovaujama komanda svečiuose 106:95 (31:20, 18:29, 30:31, 27:15) pranoko Klivlando „Cavaliers“ (16-10), kuriai namuose tai buvo vos antrasis pralaimėjimas sezone per 13 susitikimų.

„Tai – mums labai, labai svarbi pergalė, – sakė Brownas. – Kai pasieki tokią pergalę išvykoje, matai signalą, jog turi išties gerą komandą. Tikiuosi, jog švenčiu ne per anksti, bet man tai – geriausios mūsų sezono rungtynės.“

Sabonis per 37 minutes pelnė 18 taškų (5/11 dvit., 0/1 trit., 8/14 baud.), atkovojo 18 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus, 2 kartus suklydo ir 4 kartus prasižengė.

Dėmesys į Lietuvos rinktinės centrą krypo ir „Kings“ rūbinėje, kur jam atiteko geriausiai besiginančio komandos rungtynių žaidėjo laurai. Komandos personalo narys puolėjui užkabino titulą įprasminančią grandinę.

Nuo praėjusio vasario „Kings“ atstovaujantis Sabonis tokio įvertinimo komandoje sulaukė pirmąkart.

Jis dvigubą dublį surinko dar pirmoje mačo dalyje ir tai iki ilgosios pertraukos pasiekė trečiąkart šį sezoną.

Tai – daugiausiai dvigubų dublių per pirmąją susitikimo pusę pasiekęs „Kings“ krepšininkas nuo 2015-2016 m. sezono, kai DeMarcusas Cousinsas tąkart tokį rezultatą fiksavo šešis sykius.

Iki rungtynių pabaigos žaisti penkias minutes Cedi Osmano du taškai leido „Cavaliers“ pirmauti 95:87, tačiau tai ir tebuvo paskutiniai šeimininkų taškai.

Kevinas Huerteris kitoje atakoje įsmeigė tritaškį ir „Kings“ užsikūrė pergalingai atkarpai 19:0 (106:95). Likus rungtyniauti 46,1 sekundės Sabonis pataisė metimą ir taip įsirašė savo paskutinius taškus.

„Kings“ dėl traumos nepadėjo po 22,8 taško ir 5,6 rezultatyvaus perdavimo renkantis De'Aaronas Foxas.

Tuo metu „Cavaliers“ vertėsi be lyderio Donovano Mitchello, kuris nerungtyniavo dėl kojos skausmų.

Klivlando komanda suklydo 20 kartų, o Sabonis kartu su Huerteriu ir Matthew Dellavedova perėmė po 3 kamuolius.

„Cavaliers“: Carisas LeVertas 22 (7/14 dvit., 2/7 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.), Dariusas Garlandas 19 (4/10 dvit., 3/7 trit., 6 rez. perd., 6 kld.), Cedi Osmanas 17 (4/6 dvit., 3/8 trit., 3 per. kam.), Evanas Mobley 16 (5/10 dvit., 6/8 baud., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), Jarrettas Allenas 9 (5/6 baud., 8 atk. kam., 2 blok., 5 kld.), Lamaras Stevensas 7 (8 atk. kam.).



„Kings“: Harrisonas Barnesas 20 (3/6 trit., 7/10 baud., 4 kld.), Kevinas Huerteris 19 (4/8 dvit., 3/7 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), Domantas Sabonis (5/11 dvit., 8/14 baud., 18 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam., 2 blok., 28 naud.) ir Keeganas Murray (6/8 trit.) po 18, Malikas Monkas 9 (1/5 trit., 5 kld.), Davionas Mitchellas 8 (6 rez. perd.).

Rungtynių momentai: