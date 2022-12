Fantastiška atkarpa neišgelbėjo „Lakers“

„Lakers“ per 25 sekundes pelnė 10 taškų ir išplėšė pratęsimą, kuriame užstrigo ir tesurinko 2 taškus. „76ers“ dominavo per pridėtą laiką ir laimėjo 133:122.

Nuotr.: AP – Scanpix

Los Andželo „Lakers“ (10-15) fantastiška atkarpa išplėšė pratęsimą Filadelfijoje, tačiau LeBronas Jamesas ir kompanija absoliučiai užsikirto per pratęsimą.

Rungtynių žaidėjas EFF 39 Joel Embiid Taškai 38 Taiklumas 14-19 Atkovoti kamuoliai 12 Rezultatyvūs perdavimai 5

Šeimininkė „76ers“ (13-12) per pridėtą laiką startavo spurtu 12:0 ir 133:122 (31:20, 30:39, 32:24, 27:37, 13:2) nubloškė įspūdingai atsitiesusią „Lakers“.

Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus žaisti 34,1 sekundės Joelis Embiidas pataikė baudą ir „76ers“ pranašumas buvo įtikinamas (119:110).

Po „Lakers“ minutės pertraukėlės Patrickas Beverley pelnė du taškus ir svečiai iš Kalifornijos užsikūrė įspūdingai atkarpai.

Los Andželo komanda per 25 sekundes surinko 10 taškų ir likus 3,1 sekundės iki ketvirčio pabaigos Anthony Daviso taikli bauda išlygino rezultatą – 120:120.

Centras turėjo progą išvesti „Lakers“ į priekį, bet antra bauda buvo netaikli ir komandos teko žaisti pratęsimą.

Jame – absoliutus „76ers“ dominavimas, kuris įprasmino Jameso Hardeno pelnyti devyni taškai.

„Lakers“ vienintelius du taškus Beverley surinko likus 35 sekundėms, kai Filadelfijos komandos persvara nebekėlė abejonių (132:122).

Davisas per 36 minutes pelnė 31 tašką (9/12 dvit., 0/1 trit., 13/14 baud.), atkovojo 12 ir perėmė 2 kamuolius, blokavo 2 metimus ir 5 kartus prasižengė.

Russellas Westbroookas užfiksavo trigubą dublį: 12 taškų (3/9 dvit., 1/5 trit., 3/4 baud.), 11 atkovotų kamuolių, 4 perimti kamuoliai ir 11 rezultatyvių perdavimų.

LeBronas Jamesas rungtyniavo daugiausiai komandoje – 44 minutes, per jas iš žaidimo pataikė 9 metimus iš 22 ir pelnė 23 taškus.

Galingai nugalėtojų gretose pasirodė Joelis Embiidas, įmetęs 38 taškus (11/15 dvit., 3/4 trit., 7/8 baud.), atkovojęs 12 kamuolių ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Centras suklydo 7 kartus.

Karjeros rungtynes sužaidęs De'Anthony Meltonas pataikė 8 iš 12 tritaškių ir pelnė 33 taškus.

Hardeno sąskaitoje – 28 taškai (6/11 dvit., 3/8 trit., 7/8 baud.), 12 rezultatyvių perdavimų, 4 atkovoti ir 2 perimti kamuoliai, 5 klaidos ir blokuotas metimas.

„76ers“: Joelis Embiidas 38 (11/15 dvit., 3/4 trit., 7/8 baud., 12 atk. kam., 5 rez. perd., 7 kld., 39 naud.), De'Anthony Meltonas 33 (8/12 trit., 7 per. kam., 37 naud.), Jamesas Hardenas 28 (6/11 dvit., 3/8 trit., 7/8 baud., 12 rez. perd., 5 kld., 29 naud.), Tobiasas Harrisas 14 (2/6 trit., 9 atk. kam., 4 rez. perd.), Matisse Thybulle 9 (3 per. kam.).



„Lakers“: Anthony Davisas 31 (9/12 dvit., 13/14 baud., 12 atk. kam., 2 blok., 34 naud.), Austinas Reavesas 25 (5/9 dvit., 4/6 trit., 5 rez. perd.), LeBronas Jamesas 23 (8/14 dvit., 1/8 trit., 4/8 baud., 6 rez. perd.), Lonnie Walkeis 15 (3/5 trit.), Russellas Westbrookas 12 (3/9 dvit., 1/5 trit., 11 atk. kam., 11 rez. perd., 4 per. kam., 4 kld.), Patrickas Beverley 9.

Rungtynių momentai: