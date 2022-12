Po netikėto kluptelėjimo „Rytas“ sieks reabilituotis prieš panevėžiečius: „Turime parodyti reakciją“

Nuotr.: Vilniaus Rytas/S. Čiurba

„Betsafe-LKL“ antrasis ratas prasidės viena labiausiai intriguojančių sezono akistatų.

Sostinėje antrąjį kartą reguliariajame sezone ginklus surems praėjusio sezono finalininkai – Vilniaus „Ryto“ (7-3) ir Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ (8-3) krepšininkai.

Šeštadienio rungtynes nuo 17 val. tiesiogiai transliuos BTV televizija ir Go3.

Pirmajame tarpusavio susitikime, kuris vyko spalio 22 d. Panevėžyje, 79:70 triumfavo šeimininkai.

Visgi, kaip parodė laikas, ši nesėkmė Lietuvos čempionams tapo paskutiniu spyriu į užpakalį, po kurio reikalai ėmė taisytis tiek vietiniame, tiek tarptautiniame fronte.

Spalio pabaigoje vilniečiai išvykoje patiesė „Wolves“, o po to sekė nepriekaištingas „Ryto“ pasirodymas lapkritį. Čempionų lygoje dukart sudorotas Atėnų „Peristeri“ klubas, vietiniame fronte išrašytas pirmasis pralaimėjimas Kauno „Žalgiriui“ bei įveikti „Gargždų“ ir „Šiaulių“ krepšininkai.

Tiesa, pozityvų laikotarpį apkartino savaitės viduryje patirtas pralaimėjimas Kėdainių „Nevėžiui-Optibet“, komplikuojantis Giedriaus Žibėno auklėtinių situaciją Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje (Citadele KMT).

Su portalu LKL.lt bendravęs „Ryto“ trenerio asistentas Georgios Dedas antrino ekipos strategui dėl skaudaus pralaimėjimo Kėdainiuose priežasčių.

„Tai, kaip mes pažiūrėjome į šias rungtynes, buvo nepriimtina ir iš mūsų, kaip trenerių pusės, kadangi žaidėjus turime paruošti tokioms rungtynėms psichologiškai. Nežinau, ar tai galėjo būti motyvacijos stoka, nes tai ketvirtfinalis, turime patekti į finalo ketvertą. Visgi požiūris į rungtynes buvo vienas blogiausių per visus trejus metus, kiek esu Vilniuje.

Gali būti, kad užliūliavo pergalė Atėnuose. Žinojome, kad esame po svarbių rungtynių, kurias sužaidėme gerai. Atėnuose kontroliavome rungtynės beveik visą laiką, išskyrus 5-6 minutes, kuomet oponentai mėgino sugrįžti. Turėjome solidžias rungtynes, tad yra tikimybė, kad žaidėjai kažkiek atsipalaidavo. Tai dalis mūsų darbo – priversti žaidėjus pamiršti apie tai“, – nesėkmingą trečiadienio vakarą prisiminė graikas.

Į mačą su vicečempionais „Ryto“ trenerių štabas žiūri itin rimtai – nusileisti „7bet-Lietkabeliui“ reikštų atiduoti varžovams tarpusavio pranašumą. Turint omenyje, kad 2-6 vietas turnyrinėje lentelėje šiuo metu skiria vos vienas laimėjimas, kiekvienas taškas tampa aukso vertės.

„Tai labai svarbios rungtynės, ypač dėl turnyrinės lentelės. Jei pralaimėsime, varžovai turės tarpusavio pranašumą, ko gali prireikti sezono pabaigoje, jei surinksime po tiek pat pergalių.

Be to, dabar jau esame po prastų rungtynių, turime parodyti reakciją. Ruošiamės kaip visada, bet svarbiausia dabar bus mūsų psichologinis pasiruošimas ir prieš tokias rungtynes dėl to nesijaudinu. Panevėžiečiai yra principiniai varžovai, visos mūsų dvikovos yra su daug emocijų ir intensyvumo. To paties tikimės ir šįkart. Gali jausti ir iš priešininkų, kad jie labai motyvuoti žaisti prieš mus. Visi žaidėjai tikrai bus motyvuoti, dėl to nėra klausimų“, – kalbėjo specialistas.

Namų sienos tiek vienai, tiek kitai ekipai svarbios – „7bet-Lietkabelis“ Europos taurėje visas 4 pergales iškovojo Panevėžyje, o 3 nesėkmes patyrė išvykose. Vilniaus sirgalių įelektrinta sostinės ekipa tai parodė, kai namuose panaikino 13 taškų skirtumą ir pranoko žalgiriečius.

Dabar veiksmas keliasi būtent į Vilnių, kur paskutinis „Ryto“ ir „7bet-Lietkabelio“ susidūrimas finalų serijoje baigėsi saldžiausia vilniečių pergale per 12 metų bei kone karčiausiu panevėžiečių pralaimėjimu, nubraukusiu viltis pirmąkart klubo istorijoje iškovoti „Betsafe-LKL“ aukso žiedus.

„Žaisti „Jeep“ arenoje prie savų sirgalių tokiuose derbiuose yra didžiulis dalykas, – apie laukiantį emocinį rungtynių foną kalbėjo Dedas. – Suprantame, koks tai spaudimas oponentams ir koks tai postūmis mums patiems. Namuose nežaidėme nuo rungtynių su „Žalgiriu“, tad jau daugiau nei mėnesį esame be savo sirgalių. Labai laukiu šių rungtynių ir namų aikštelės pranašumas čia tikrai bus svarbus.“

Panevėžiečiai, anot „Ryto“ atstovo, yra sunkiai nuspėjama komanda, kurioje būrys žaidėjų turi savo roles – tai neleidžia į varžovus žiūrėti kaip į atskirus žaidėjus, juos reikia stabdyti komandiškai.

„Tai komanda, kuri žaidžia krepšinį be išreikšto lyderio. Žinoma, yra Morrisas, kuris meta daug metimų, Kullamae taip pat pataiko svarbius metimus. Šakičius sugrįžo po traumos, jis jiems labai svarbus. Yra ir du senbuviai, kurie nustato toną – Maldūnas ir Lipkevičius, eilę metų žaidžiantys pas tą patį trenerį ir žinantys sistemą. Taip pat du jauni talentai, suteikiantys komandai energijos – Rubštavičius ir Murauskas.

Jie turi gerą chemiją ir žaidžia teisingai. Taip ir turėsime juos stabdyti – ne po vieną. Žinome, kas yra geresnis metikas, o kas – kovotojas dėl kamuolių, ruošiame komandą, bet į varžovus turime žiūrėti, kaip į komandą, ne pavienius žaidėjus“, – akcentus priešininkų žaidime dėliojo asistentas.

Pastaruosius kelis metus Panevėžio ir Vilniaus klubai nuolat susitinka ne tik reguliariajame sezone, bet ir atkrintamosiose varžybose, tad abiejų ekipų treneriai puikiai vieni kitus pažįsta.

„Geras dalykas, kad per pastaruosius trejus metus su jais žaidėme kokių 20 kartų. Žinoma, tai gera komanda, gerai treniruojama. Jie žaidžia su daug užtvarų, daug opcijų. Mūsų darbas – informuoti žaidėjus, ko jie gali tikėtis. Nelengva, nes jie turi daug derinių, bet tuo pačiu žaidžiame dažnai, tad tai kažkiek palengvina viską. Šiemet žaidėme ir draugiškas rungtynes, tad tai jau trečias susitikimas“, – principinio mūšio išvakarėse sakė Dedas.