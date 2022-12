Pralaimėta Maksvyčio pradžia ir krepšinio kartų konfliktas (BasketNews.lt podkastas)

Karolis apie Griner situaciją pataikė tiesiai į dešimkę. Bidenas norėjo prieš rinkimus užsidėti pliusą ir išlaikyti juodaodžių balsą kaip visada, nes paskutiniu metu vis daugiau juodaodžių į respublikonų pusę metasi, bet panašu, kad šitas ėjimas jam backfire padarys. Respublikonai joja, kad iškeitė mirties angelą į narkomanę dėl politinių taškų, o juodaodžiai joja, kad kodėl daromi tokie mainai kai pačioje Amerikoje kalėjimuose pūna dešimtys ar šimtai tūkstančių žmonių, dauguma juodaodžių, dėl lygiai tokių ar panašių nusikaltimų su žole susijusių nors jau seniai legalu ten beveik visose valstijose ta žolė, bet dėl jų paleidimo net nesvarstoma. Be šitų dalykų, tuo pačiu daugmaž visi išskyrus far left atstovus daugiau ar mažiau sutaria, kad putka įkalė į klyną smarkiai Bidenui, kuris pasidavė spaudimui ir net Whelano nesugebėjo iškrapštyt Boutą atiduodamas. Tai klausimas kaip čia išsirutulios šitas, gali pasimiršt bet gali ir taip būt, kad Trumpas ar koks kitas respublikonų kandidatas tiesiog turės field day su šitu dalyku ir daužys kaip tik gali demokratus skambiais pareiškimais. Anyway, nežiūrint į aplinkybes, smagu aišku, kad Griner nepus ten 10 metų ruskyne nes pizdiec ten jų kalėjime tupėt būtų būnant juodai :D