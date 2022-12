Dar vieną gynėją praradęs „Žalgiris“ susitvarkė su „Pieno žvaigždėmis“

Nuotr.: D. Lukšta

Kauno „Žalgiris“ (11-1) antrąjį „Betsafe-LKL“ pirmenybių reguliariojo sezono ratą pradėjo pergale.

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Laurynas Birutis Taškai 12 Taiklumas 6-7 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 1

Išretėjusios sudėties „Žalgiris“ namuose 84:61 (19:14, 21:18, 21:13, 23:16) susitvarkė su Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“ (3-8).

Žalgiriečiai šiame mače vertėsi be sergančių Manto Kalniečio, Igno Brazdeikio, Karolio Lukošiūno ir Tomo Dimšos, o taip pat rungtyniauti dėl traumos negali Lukas Lekavičius.

Pirmoje rungtynių pusėje „Žalgiris“ prarado dar vieną gynėją. Liutauras Lelevičius pajuto skausmą kojoje ir antrąją mačo pusę ant atsarginių žaidėjų suolo stebėjo jau ne su sportine apranga.

Per 9 minutes Lelevičius prametė tritaškį ir prasižengė.

Žalgiriečiai sunkiai pradėjo rungtynes (2:9), bet po to spurtavo 11:0 (13:9) ir po truputį pradėjo didinti pranašumą. Po dviejų kėlinių šeimininkai turėjo 8 taškų persvarą – 40:32.

Po pertraukos šeimininkų pranašumas abejonių nebekėlė ir Kazys Maksvytis prieš dvigubą Eurolygos savaitę galėjo auklėtiniams paskirstyti krūvius.

Kauno komandai Laurynas Birutis per 16 minučių pelnė 12 taškų (6/7 dvit.), atkovojo 9 kamuolius bei surinko 20 naudingumo balų.



Motiejus Krivas per 12 minučių taip pat pelnė 12 taškų (6/8 dvit.). Jis dar atkovojo 5 kamuolius bei surinko 19 naudingumo balų.

LKL kovose debiutavo Kajus Kublickas. Jaunasis žalgirietis aikštėje praleido 23 minutes ir per jas surinko 4 taškus (1/1 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), atkovotą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 perimtus kamuolius, 3 klaidas, 4 išprovokuotas pražangas ir 7 naudingumo balus.



Pasvalio ekipos gretose išsiskyrė Martynas Pacevičius, kurio sąskaitoje per 37 minutes buvo 20 taškų (8/17 dvit., 4/9 baud.), 4 atkovoti kamuoliai bei 14 naudingumo balų.



„Žalgiris“: Laurynas Birutis (6/7 dvit., 9 atk. kam.) ir Motiejus Krivas (6/8 dvit., 5 atk. kam.) po 12, Keenanas Evansas (2/3 trit., 5 rez. perd.), Arnas Butkevičius (2/6 trit., 7 atk. kam., 3 per. kam.) ir Dovydas Giedraitis (4/7 dvit., 4 rez. perd.) po 11, Edgaras Ulanovas 8 (6 rez. perd.).



„Pieno žvaigždės“: Martynas Pacevičius 20 (8/17 dvit., 4/9 baud.), Ignas Vaitkus 9, Artiomas Kovalovas 8 (5 atk. kam.), Corey Allenas Williamsas (1/6 trit., 4 rez. perd., 5 kld.) ir Rihards Kuksiks po 7.