NBA pulsas: blokų ir tritaškių fiesta

Nuotr.: USA Today – Scanpix

8 blokai ir 11 tritaškių, neįprasta techninė pražanga Luka Dončičiui, slovėną rezultatyvumu pranokęs kanadietis – tai ir dar daugiau – gruodžio 13-osios NBA pulse.

Gruodžio 13-osios NBA pulsas

BLOKŲ FIESTA. Memfio „Grizzlies“ puolėjas Jarenas Jacksonas mače su Atlantos „Hawks“ blokavo net 8 metimus ir užfiksavo ne tik asmeninį rekordą, bet ir pakartojo geriausią rezultatą klubo istorijoje. „Grizzlies“ istorijoje dukart 8 metimus blokavo Pau Gasolis, po sykį – Marcas Gasolis ir Stromile'as Swiftas.

Jacksonas šį sezoną praleido 16 rungtynių, tačiau pagal blokų sumą jau yra geriausių žaidėjų dešimtuke.

ĮSIBĖGĖJA. Bruklino „Nets“ iškovojo aštuntąją pergalę per pastarąsias devynerias rungtynes. Kevinas Durantas surinko 30 taškų (11/17 metimų), 9 sugriebtus kamuolius ir 6 rezultatyvius perdavimus, o „Nets“ svečiuose 112:100 susitvarkė su Vašingtono „Wizards“.

Nugalėtojams Kyrie Irvingas pridėjo 24 taškus ir 5 rezultatyvius perdavimus, Benas Simmonsas – 10 taškų, 8 atkovotus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus.

SKAUSMAI. Trečiajame kėlinyje „Wizards“ prarado Kristapą Porzingį, kuris pajautė nugaros skausmus.

„Po truputį skausmas mažėja ir kuo daugiau laiko praeis, tuo geriau jausiuosi“, – ramino latvis.

Porzingis aikštėje spėjo praleisti 24 minutes ir per jas įmetė 20 taškų (7/10 dvit., 0/1 trit., 6/6 baud.). Aukštaūgis dar atkovojo 3 kamuolius, bet 5 sykius suklydo.

ATKARPA. „Wizards“ pralaimėjo septintą mačą paeiliui ir fiksuoja savo blogiausią sezono atkarpą. Negana to, ekipa dabar pradės išvykų seriją su Vakarų konferencijos komandomis, su kuriomis svečiuose susitiks šešis kartus iš eilės.

Šiuo metu „Wizards“ su 11 pergalių ir 17 pralaimėjimų Rytų konferencijoje užima 12 vietą.

DVIGUBAS DUBLIS. Bamas Adebayo pelnė 22 taškus ir sugriebė 17 kamuolių, o Majamio „Heat“ nerezultatyviose rungtynėse svečiuose 87:82 palaužė Indianos „Pacers“. Tai buvo trečiosios „Heat“ centro rungtynėse, kuriose jis surenka 20+15 statistiką. Daugiau tokių rungtynių šį sezoną sužaidė tik Anthony Davisas, kuris bent 20 taškų ir bent 15 atkovotų kamuolių surinko 9 sykius.

UŽSIKIRTO. „Pacers“ įžaidėjas Tyrese'as Haliburtonas praėjusią naktį įmetė vos vieną tašką. Jis prametė 9 metimus – 3 dvitaškius ir 6 tritaškius. Vienintelį tašką gynėjas pelnė pataikęs vieną baudą.

Atleto sezono vidurkis yra 19,4 taško.

PRITRŪKO. Luka Dončičiui iki trigubo dublio pritrūko dviejų rezultatyvių perdavimų. Jis pelnė 38 taškus, sugriebė 11 kamuolių bei asistavo 8 sykius, o Dalaso „Mavericks“ 14-ąją sezono pergalę pasiekė namie 121:114 prieš Oklahomos „Thunder“.

Dončičius šį sezoną pagal rezultatyvumą yra antras (vid. 33,1 tšk.), pagal rezultatyvius perdavimus – ketvirtas (vid. 8,8).

Nors Dončičius pelnė 38 taškus, ne jis šiame mače buvo rezultatyviausias. „Thunder“ žvaigždė Shai Gilgeousas-Alexanderis per 37 minutes pelnė 42 taškus (13/21 dvit., 1/2 trit., 13/13 baudų) ir pakartojo asmeninį rekordą. 24-erių 198 cm ūgio kanadietis šį sezoną pelno po 31,2 taško, o tai yra trečias geriausias rezultatas NBA.

TECHNINĖ PRAŽANGA. Dončičius po prastos gynybos garsiai ragino komandos draugą ir kelis kartus suplojo, o teisėjas už tai skyrė techninę pražangą. Visi aikštėje buvę „Mavericks“ krepšininkai nesuprato tokio arbitro sprendimo.

SNAIPERIO ŠOU. Damianas Lillardas pataikė net 11 tritaškių iš 17 (65 proc.), pelnė 38 taškus, o jo traukiama Portlando „Trail Blazers“ namie 133:112 sutriuškino Minesotos „Timberwolves“. Tiek daug tritaškių Lillardas sumetė vos per 29 žaidimo minutes, be to, 11 tritaškių yra pakartotas Lillardo rekordas reguliariajame sezone. Šį sezoną tik dviem krepšininkams pavyko įmesti 11 tritaškių, antrasis – Stephenas Curry.

11 įmestų tritaškių yra ir „Blazers“ pakartotas rekordas, kurį prieš tai užfiksavo tas pats Lillardas.

Per tris kėlinius vienintelis Klay Thompsonas NBA istorijoje yra pataikęs daugiau tritaškių – 14.

PERGALIŲ GARANTAS. Los Andželo „Clippers“ šį sezoną laimėjo šešerias rungtynes iš septynerių, kai Kawhi Leonardas yra startiniame penkete. Šįsyk NBA žvaigždė surinko 25 taškus (8/9 dvit., 2/3 trit.), atkovojo 9 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus, o „Clippers“ pateikė staigmeną – namie itin lengvai 113:93 įveikė NBA lyderę Bostono „Celtics“.

Tai buvo pirmosios Leonardo rungtynėse per daugiau nei 500 dienų, kai jis pelno bent 20 taškų. Pastarąjį kartą tokią ribą atletas viršijo 2021 metų gegužės mėnesį.

Nugalėtojų gretose dar rezultatyviau žaidė Paulas George'as, įmetęs 26 taškus.

Tai buvo tik aštuntosios sezono rungtynės, kuriose kartu žaidė Leonardas ir George'as.

Pralaimėjusiems Jaylenas Brownas pataikė 9 metimus iš 15 ir įmetė 21 tašką, o 7 metimus iš 20 realizavęs Jaysonas Tatumas surinko 20 taškų.

NETIKĖTA. Klivlando „Cavaliers“ pirmą kartą šį sezoną pralaimėjo prieš komandą, kuri turi žemesnį nei 50 procentų pergalių ir pralaimėjimų balansą.

„Cavs“ ekipai nesėkmę išrašė San Antonijaus „Spurs“, kurie namie triumfavo 112:111.

Klivlando komandos neišgelbėjo 28 taškus pelnęs Donovanas Mitchellas. Lemiamu metu jo metimas buvo blokuotas.

„Cavaliers“ turi 17 pergalių ir 11 nesėkmių, „Spurs“ – 9 laimėjimus ir 18 pralaimėjimų.

Gražiausi nakties epizodai:

Dienos rekordai:

Visi šios nakties rezultatai: