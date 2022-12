Nuvertinami: 8 Eurolygos darbininkai, komandoms prijaukinantys sėkmę

Ta prasme, 6 žaidėjai iš šio sąrašo yra elitiniai žaidėjai, tada pusė velnio Larentzakis ir kažkokiu būdu pritemptas Butkė :D Aš nelabai suprantu už ką jis vertinamas taip, nu pasigina LKL lygiu monstriškai, bet tiek EL tiek Europos čempe tai žemiau vidutinybės ta jo gynyba, prie to pridedant absoliučiai neegzistuojantį puolimą, Musa šiandien 20+ garantuotai susimes per jį. Jis toks lietuviškas Branko Lazič ar koks kitas "juodadarbis" serbas be talento, be lietuviško paso žaistų kažkur Čempionų lygos vidutiniokuose. Su visa pagarba aišku.