Neišnaudotas šansas: liepsnojęs Vildoza pražudė „Žalgirį“

vienu metu zalgirio penketas buvo cavanaugh, birutis, lukosiunas, butkevicius ir dimsa. sakyciau cia net lklui silpnoka o dabar zaide eurolygoje ir dar kapojosi iki galo. keli pastebejimai - zalgiris vel kentejo del to kad tik vienas evans yra individualiai stiprus. kitoje puseje nedovic su vildoza tiesiog suvalge visa zalgirio komanda. brazdeikio nebuvimas net isejo i nauda ir sakyciau ateityje reiktu ji maziau leisti. jis nera tas antras pajegus gynejas salia evans, jis trecias numeris be metimo is toli. nba jam taip ir liks tik svajone, tegul iki eurolygos nors priauga. na o visa kita kaip ir aisku, priekyje tik hayes, smitas su cavanaugh zemiau kritikos. siaip praeities sleifas skandina zalgiri. ir tas sleifas be perspektyvos. lukosiunas, cavanaugh, birutis.. jie jai geresni nebus, kam jie reikalingi? dimsa dar gali but rotacijos zaideju, dovi galima auginti. bet vietoj tu lodariu paimki gyneja ir auksta. komanda butu tikra pasaka. o dabar matai 10milijonu euru komanda ir laksto dimsa, dovis, lukosiunas, birutis ir cavanaugh. kazkas cia netaip..