Ulanovas: „Jeigu ateisi tik pakovoti, tai ir būsi kovotojas 14-oje vietoje“

Edgaras Ulanovas buvo vienas iš trijų Kauno „Žalgirio“ žaidėjų, kurie kartu surinko 58 naudingumo balus, tačiau Lietuvos klubui to Belgrade neužteko. Serbijos sostinėje triumfavo vietos „Crvena Zvezda“ (77:73).

Ulanovas surinko 14 taškų (4/7 met., 5/5 baudų), 3 rezultatyvius perdavimus ir 20 naudingumo balų.

Keenanas Evansas pridėjo 18 taškų (4/6 trit.), 8 sugriebtus kamuolius ir 20 naudingumo balų. Kevarriuso Hayeso sąskaitoje buvo 14 taškų ir 18 efektyvumo balų.

Jų vedami žalgiriečiai turėjo ir dviženklį pranašumą, dar trečiajame kėlinyje buvo įgiję 9 taškų persvarą, tačiau galiausiai džiaugėsi 27 taškus pelniusio Luca Vildozos traukiama Serbijos komanda.

Būtent neišsaugotą bei dar labiau nepadidintą dviženklę persvarą (+10) Ulanovas ir akcentavo.

„Daug buvo momentų. Kai buvo plius 10 taškų, galėjo būti dar daugiau, – tinklalapiui BasketNews rūbinėje sakė Ulanovas. – Paėmė ir sugrįžo dukart varžovas. Jeigu mes susikrauname pranašumą, jie mato, kad nėra problemų sugrįžti per dvi minutes. Tas irgi blogai. Išėjome gerai, nuo pat pradžių, kodėl gi nepadarius 15 taškų ar dar daugiau. O viskas baigėsi klaidomis ir metimais iš eilutės. Ką čia ir kalbėti. Gaila, toks pralaimėjimas.

Dėl atmosferos labai baisiai nebuvo, turbūt tam pasiruošėme psichologiškai. Žiūrime į krepšinį ir krepšinio dalykuose galėjome būti geresni. Pabaigoje turėjome kelis laisvus metimus, kurie galėjo pakeisti rungtynių eigą. Žiūrime į 40 minučių, kur anksčiau galėjome būti geresni.“

– Edgarai, sakei, kad galėjote pabėgti toliau, turėti didesnę persvarą. Bent pirmoje pusėje atrodė, kad komanda sustodavo, kai ant suolo sėsdavo Evansas. Ar iš tiesų komanda be Evanso sustodavo?

– Jeigu žiūrint statistiškai, kažkiek turbūt taip. Tais momentais reikia sužaisti protingiau ties žaidėjų stipriosiomis savybėmis. Nei Tomas, nei Dovis nėra įžaidėjai, tai suprantame, bet žinojome, kad tai bus sunku. Buvo daug taisytinų momentų ir su Keenanu aikštėje, ir be jo. Dėl to ir skaudus pralaimėjimas, gerai žaisdami šiandien pralaimėjome, tikrai apmaudu.

Rungtynių žaidėjas EFF 24 Luca Vildoza Taškai 27 Taiklumas 10-18 Atkovoti kamuoliai 1 Rezultatyvūs perdavimai 2

– Atmosfera tribūnose nelabai nustebino?

– Nepasakyčiau, galbūt buvo šiek tiek per daug išpūsta. Komandos viduje tam pasiruošėme, žinojome, kad laukia garsas, didelis palaikymas. Bet su savo geru žaidimu, susikoncentravus ir nekreipiant į tai dėmesio, gali pamiršti ir negirdėti. Nepasakyčiau, kad atmosfera darė įtaką, buvo kiti dalykai, krepšinio dalykai.

– Kaip galima pasiruošti tokioms atmosferoms?

– Susikoncentruoti į 20 žmonių, kuriuos turime aikštėje ir ant suolo, ir tiesiog žiūrėti į kitą puolimą ir gynybą, o ne dairytis į tribūnas, kas šaukia ir ką rėkia. Priminti kažkokius dalykus ir kalbėtis apie krepšinio dalykus.

– Ar po tokios pralaimėjimų serijos galima sakyti, kad komanda yra duobelėje?

– Nežinau, sunku pasakyti. Pralaimėti labai erzina, ypač tokias rungtynes. Nelengva, tikrai. Komandoje daug neigiamų dalykų – traumos, ligos, dar kažkas, tvarkaraštis. Bet kas žaidė Eurolygoje, žino, kad greičiausiai tokių dalykų neišvengsi. Reikia kuo greičiau persiorientuoti. Atvažiuoja „Real“, turi būti viena mintis – kovoti dėl pergalės. Jeigu tik ateisi pakovoti, tai ir būsime kovotojai keturioliktoje vietoje.

