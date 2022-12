Įvertinimai žalgiriečiams: patikimiausi Maksvyčio kariai ir latvio bėdos

Nuotr.: zalgiris.lt

Kauno „Žalgiris“ didžiąją rungtynių dalį pirmavo Belgrade, tačiau galiausiai pripažino „Crvena Zvezda“ pranašumą – 73:77.

Kauniečius pražudė karjeros rezultatyvumą Eurolygoje pagerinęs Luca Vildoza. Argentinietis įmetė 27 taškus.

„Žalgiris“ laikėsi ant Keenano Evanso, Edgaro Ulanovo ir Kevarriuso Hayeso pečių. Jie kartu surinko 46 taškus ir 57 naudingumo balus.

Tinklalapio BasketNews žurnalistas Jonas Lekšas įvertino žalgiriečių pasirodymą Belgrade.

Keenanas Evansas – 9 balai

30 min., 18 tšk. (3/6 dvit., 4/6 trit.), 8 atk. kam., 2 rez. perd., 2 per. kam., 3 kld., 4 praž., 19 naud. balų.

Po blankios praėjusios savaitės Keenanas vėl buvo puikus. Šį kartą Evansas solidžiai žaidė jau nuo pirmųjų minučių, o svarbiausiu metu jo metimai toliau skrodė tinklelį. Antrajame kėlinyje pasimatė, kaip „Žalgiriui“ yra sunku be savo lyderio, kai Kazys Maksvytis nusprendė nerizikuoti dėl amerikiečio dviejų gautų pražangų. Galima kibti prie gynybos, kai per giliai nuėjo į pagalbas nuo Vildozos, taip pat rungtynių pabaigoje Evansas sužaidė neužtikrintai, bet be to vaizdas buvo nuostabus, keičiantis visą kauniečių veidą. Jis nusipelno aukščiausio įvertinimo komandoje.

Edgaras Ulanovas – 8,5 balo

28 min., 14 tšk. (3/5 dvit., 1/2 trit., 5/5 baud.), 2 atk. kam., 3 rez. perd., 7 išpr. praž., 20 naud. balų.

Labai solidžios kapitono rungtynės. Ulanovas savo kova uždavė gerą toną rungtynėms, neskubino įvykių puolime ir atsakė varžovams kontaktu į kontaktą. Vėl buvo prisimintas senas geras Edgaro žaidimas nugara į krepšį ir taip komandos draugams kuriamos progos geriems metimams. Buvo porą klaidelių gynyboje, bet iš esmės priekaištų Ulei taip pat nelabai gali būti. Apskritai, Ulanovas nuo sezono pradžios su Evansu yra patikimiausi Maksvyčio kariai. Penkių rungtynių atkarpoje lietuvis fiksuoja 16,6 naudingumo balų vidurkį.

Kevarriusas Hayesas – 8 balai

25 min., 14 tšk. (5/6 dvit., 4/6 baud.), 4 atk. kam., 2 per. kam., 18 naud. balų.

Rungtynių žaidėjas EFF 24 Luca Vildoza Taškai 27 Taiklumas 10-18 Atkovoti kamuoliai 1 Rezultatyvūs perdavimai 2

Dar vienas karys Belgrade, kurio atkarpa puolime antrajame kėlinyje buvo labai svarbi svečiams. Hayesas padovanojo įspūdingą dėjimą, o kai jis surenka dviženklį taškų skaičių, dažniausiai galima sakyti, kad pasirodymas yra idealus dėl solidžios gynybos. Vis tik po šio jo pasirodymo yra dvejopas jausmas. Puolime centras žaidė gerai, bet po krepšiu buvo apstumdytas Hassano Martino ir nenusiėmė nė vieno kamuolio prie savojo krepšio, o ta klaida išsimetant kamuolį dar dabar verčia griebtis už galvos.

Laurynas Birutis – 6,5 balo

13 min., 4 tšk. (1/2 dvit., 2/2 baud.), 2 atk. kam., 1 blk., 4 išpr. praž., 9 naud. balai.

Šį kartą Biručio atkarpos buvo tikrai sėkmingos, o jo blokas Martinui buvo vienas įsimintiniausių rungtynių epizodų apskritai. Centras tikrai pridėjo įvairovės „Žalgirio“ puolimui, provokavo pražangas. Gynyboje porą kartų jo stepoutas buvo užatakuotas sėkmingai, bet tai nebuvo taip dažnai, kaip kartais nutinka.

Dovydas Giedraitis – 5 balai

23 min., 5 tšk. (1/1 dvit., 1/5 trit.), 3 rez. perd., 2 kld., 4 praž., 0 naud. balų.

Dovis buvo mestas į starto penketą ir iš pradžių labai solidžiai dirbo su Vildoza. Vėliau gynyboje jis turėjo daug problemų su Nemanja Nedovičiumi, bet su juo sunku visiems Eurolygoje. Gaila, kad nepavyko Giedraičiui išnaudoti gerų progų prie tritaškio linijos. Vis dėlto jis palieka tikrai neblogą įspūdį, žinant visą jo situaciją.

Karolis Lukošiūnas – 4,5 balo

8 min., 6 tšk. (2/4 trit.), 3 naud. balai.

Lukošiūnas prametė pirmus du tritaškius, bet nesutriko ir iškart po to smeigė du tolimus metimus. Tai labai patraukė svečių puolimą ir suteikė poilsio minučių pagrindiniams gynėjams. Toks varžovas Karoliui nėra labai parankus dėl siūlomo kontakto, bet jo minusus kompensavo tikslūs metimai.

Rolands Šmits – 4 balai

28 min., 6 tšk. (3/5 dvit., 0/4 trit.), 5 atk. kam., 2 kld., 4 praž., 1 naud. balas.

Dar vienos blankios Šmito rungtynės. Sezono starte stabilumo garantu buvęs latvis įkrito į duobę, o labiausiai tai lemia netikslūs tritaškiai, kurie vėliau priveda prie abejonių žaidime. Rolands per paskutinius tris mačus prametė visus 11 tritaškių ir per juos vidutiniškai fiksuoja vos 2 naudingumo balus. Kai pagrindinis aukštaūgis taip žaidžia, tai yra per didelė prabanga „Žalgiriui“ ir matome to rezultatą.

Tomas Dimša – 3 balai

21 min., 3 tšk. (0/1 dvit., 1/3 trit.), 3 rez. perd., 2 kld., 1 naud. balas.

Į rikiuotę grįžęs Dimša gavo gerų minučių, bet jų solidžiai išnaudoti nepavyko. Buvo porą neatsakingų perdavimų, taip pat blogų sprendimų, o gynyboje nepavyko sugaudyti Nedovičiaus. Galbūt iš ritmo išmušė ir liga, bet, kaip bebūtų, jo minutės įžaidėjo pozicijoje vis tiek atrodė solidžiau nei praėjusią savaitę Manto Kalniečio ar Giedraičio.

Arnas Butkevičius – 2 balai

10 min., 2 tšk. (1/1 dvit., 0/1 trit.), 1 atk. kam., 3 praž., -1 naud. balas.

Prasčiausios Butkevičiaus sezono rungtynės. Jis įėjo su perimtu kamuoliu ir dviem taškais, bet tai ir buvo viskas iš gerų dalykų. Gynyboje Nedovičius su Arnu darė, ką norėjo, ir nebe priežasties lietuvis žaidė labai ribotą minučių skaičių. Taip pat Arno veiksmai atviroje aikštėje tampa labai nuspėjami ir šį kartą jį pagavo Branko Lazičius.

Tyleris Cavanaugh – 2 balai

14 min., 1 tšk. (0/1 dvit., 0/1 trit., 1/2 baud.), 2 atk. kam., 0 naud. balų.

Po praėjusios sėkmingos savaitės neskubėjau džiaugtis. Atrodo, kad žaidėjui tiesiog trūksta lygio demonstruoti stabiliai gerus rezultatus Eurolygoje ir Belgrade jo pasirodymai aikštėje praktiškai niekuo neįsiminė. Šį sezoną Tyleris tik dukart pasiekė dviženklę taškų ribą, o kai juoda atkarpą išgyvena ir Šmits, gauname labai tuščią ketvirtą poziciją.