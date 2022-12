Nusivylęs Fridrikssonas: „Tai – nepriimtina mūsų sirgalių akivaizdoje“

Nuotr.: Ž.Gedvila/BNS

Elvaras Fridrikssonas po pralaimėtų rungtynių Čempionų lygoje plakė save ir Vilniaus „Ryto“ komandą už tokį pasirodymą savo žiūrovų akivaizdoje bei aptarė pagrindinę nesėkmės priežastį.

Elvar Mar Fridriksson Komanda: Vilniaus Rytas

Pozicija: PG Amžius: 28 Ūgis: 183 cm Svoris: 84 kg Gimimo vieta: Islandija

Vilniečiai „Jeep“ arenoje 90:101 nusileido Herclijos „Bnei“ ekipai.

Vienas rezultatyviausių „Ryto“ žaidėjų Fridrikssonas per 26 minutes pelnė 22 taškus (3/7 dvit., 3/6 trit., 7/7 baud.), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, dukart suklydo bei surinko 15 naudingumo balų.

„Nuviliantis rezultatas iš mūsų pusės, – po mačo sakė Frikdrikssonas. – Jie atvyko į mūsų namus ir sutriuškino mus. Tai – nepriimtina mūsų sirgalių akivaizdoje. Turime iš to pasimokyti ir atsitiesti. Vis dar varžovės šiame turnyre, todėl bandysime žaisti toliau.“

– Pirmoje rungtynių pusėje leidote varžovams įmesti 33 taškus. Kas nutiko per šią atkarpą?

– Jie pradėjo su didele energija. Man atrodo, vien pirmajame kėlinyje atkovojo 10 kamuolių puolime ir pelnė lengvus taškus. Mes per lengvai jiems leidome pelnyti taškus iš baudos aikštelės. Blogai gynėmės kaip komanda. Jie išsimetė daug laisvų metimų, todėl po to mums buvo sunku sugrįžti.

– Ar fiziškumo trūkumas buvo pagrindinė problema?

– Manau, kad iš dalies taip. Fiziškumas ir metimų pasirinkimas. Jie surengė greitus išpuolius po mūsų prastų metimų. Daugybę dalykų nutinka krepšinio rungtynėse, todėl viskas susidėjo. Jie viską darė geriau nei mes.

– Pirmoje rungtynių pusėje jie pelnė daug taškų greitajame puolime. Kodėl jums nepavyko to sustabdyti?

– Kaip ir minėjau, mūsų metimų pasirinkimas buvo prastas, todėl jie patogiai atkovojo kamuolius ir galėjo bėgti į puolimą. Nepadarėme pražangų ir neapsaugojome savo krepšio. Jie pajautė ritmą ir užsivedę tęsė gerą atkarpą, per kurią mums nebepavyko sugrįžti.

– Po ilgosios pertraukos buvote sugrįžę į rungtynes. Kas pasikeitė?

– Pasikeitė mūsų komandos agresyvumas. Pradėjome žaisti fiziškiau ir agresyviau puolime, pradėjome veržtis. Dėl šių priežasčių atsirado geresni metimai, o tai varžovams neleido bėgti į greitą puolimą. Neblogai žaidėme trečiajame ketvirtyje. Tačiau ketvirtajame kėlinyje vėl sugrįžome į panašią situaciją, kaip pirmoje rungtynių pusėje. Sužaidėme solidžias 10 minučių, bet tai buvo mums sunkios rungtynės.

– Kodėl nepavyko perlaužti rungtynių ketvirtajame kėlinyje?

– Geras klausimas, aš nežinau. Mėginsime rasti sprendimą. Ketvirtajame kėlinyje varžovai vėl atkovojo daugybę kamuolių puolime. Manau, kad neblogai gynėme perimetrą, bet jie tiesiog dominavo šiose rungtynėse.

– Kodėl jūsų žaidimas pastaruoju metu taip banguoja?

– Mėginame rasti pastovumą, kiekvieną dieną sunkiai dirbame, kad pasikeistume. Prieš akis yra ilgas sezonas, todėl turime demonstruoti gerą ir pastovią energiją tiek treniruotėse, tiek rungtynėse. Šiuo metu einame akmenuotu keliu, bet turime rasti sprendimą su visa komanda. Esu įsitikinęs, kad mums pavyks.

– Kaip po šių rungtynių atsitiesite psichologiškai?

– Negalime labai smerkti savęs ir turime judėti į priekį. Turime išlikti pozityvūs, sunkiai dirbti ir ruoštis artėjančioms rungtynėms. Gyvenimas tęsiasi. Vis dar galime laimėti artėjančias rungtynes ir išlikti turnyre.