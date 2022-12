Su prakirstu paakiu, bet ir su šypsena: Šmits ramino susirūpinusius

Walterio Tavareso mostą alkūne į veidą sugėręs Rolands Šmits tikino jaučiantis menką skausmą, bet ramino, jog tikriausiai niekas nelūžo. Latvis nuo „Real“ milžino užsidirbo du blokus, vieną jų gavo mėgindamas įkrauti per varžovą. Žalgirietis tikino nesirūpinantis tuo ir nė kiek nebijantis tokio bokšto, prieš kurį žaidžiant kelias yra vienintelis – duoti kietą kovą.

Nuotr.: Dainius Lukšta

Nuotr.: Dainius Lukšta

Nuotr.: Erikas Ovčarenko

Nuotr.: Dainius Lukšta

Nuotr.: Dainius Lukšta

Rolands Šmits „Žalgirio“ rūbinėje buvo dėmesio centre po ką tik pasiektos saldžios pergalės prieš Madrido „Real“.

Fotogalerija Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta

Latvio sveikata rūpinosi žalgiriečių personalas, o po to – žiniasklaidos atstovai. 27-erių aukštaūgis kritiniu rungtynių metu į veidą praleido Walterio Tavareso mostą ir krito ant parketo.

Prie komandos draugo iškart pripuolęs Arnas Butkevičius signalizavo „Žalgirio“ suoleliui, jog reikalinga pagalba. Ant Šmito veido pasirodė kraujas, po kuriuo pasimatė žaizda po dešine akimi.

Teisėjai po peržiūros Tavaresą nubaudė nesportine pražanga, po kurios „Žalgiris“ padvigubino savo persvarą iki 8 taškų (74:66).

Šmits likusią rungtynių dalį saviškius palaikė nuo atsarginių suolelio.

„Jaučiuosi gerai, – bendraudamas su tinklalapiu BasketNews po pergalės 81:72 šypsojosi Šmits. – Esu labai laimingas, kad komanda laimėjo. Parodėme charakterį, kaip ir turėtume žaisti.“

Arnas Butkevičius staigiai pripuolė prie pakritusio Rolando Šmito Nuotr. Dainius Lukšta

Prie aukštaūgio iš Latvijos rūbinėje priėjo vis kitas žmogus pasiteirauti dėl savijautos.

„Skausminga, bet negalvoju, jog kažkas lūžo, – ramino Šmits. – Buvo tiesiog stiprus smūgis į veidą. Kažkiek skauda ir galbūt šiek tiek buvau apsvaigęs, bet dabar viskas gerai, jokių problemų.“

Į tiesioginę akistatą su Tavaresu stojęs Šmits nestokojo ryžto tiesiogiai atakuoti 221 cm ūgio milžiną. Gavęs bloką prieš tai, Latvijos rinktinės narys trečiajame kėlinyje įsibėgėjo ir pakilęs mėgino įkrauti per „Real“ bokštą.

Rungtynių žaidėjas EFF 25 Keenan Evans Taškai 20 Taiklumas 6-11 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 2

Tavaresas antrąkart blokavo Šmitą, o „Žalgirio“ žaidėjams iš viso išrašė keturis blokus. Po pirmojo iš jų aukštaūgis tapo Eurolygos visų laikų rekordininku: 321 blokas per karjerą – geriausias rezultatas turnyro istorijoje.

Antroje vietoje – Stambulo „Anadolu Efes“ atstovaujantis Bryantas Dunstonas (317 blokų).

„Gautas blokas man nė kiek nerūpi, – apie bandymą įkrauti per Tavaresą tinklalapiui BasketNews pasisakė Šmits. – Galbūt kažkas mąsto, jog oi čia tave blokuoja Tavaresas, bet vienintelis būdas žaisti prieš jį yra rodyti kietą kovą.

Jeigu blokuos, tai blokuos. Nieko nepadarysi, nes jis yra geriausias šiame aspekte. Walteris yra toks didelis ir jeigu prieš jį žaisi minkštai, jis tikrai tave blokuos. Žaidžiant kietai, jis gali gauti pražangą, o kokį sykį ir įkrausi per jį.“

Kai „Žalgirio“ puolimas stojo trečiajame kėlinyje, Šmits kartu su Tyleriu Cavanaugh, Keenanu Evansu ir Edgaru Ulanovu išjudino taikliais tolimais metimais.

Rolands Šmits džiaugėsi pagaliau vėl pramušęs metimą iš toli Nuotr. Dainius Lukšta

Latvis įskraidino vieną iš keturių komandos tritaškių per kėlinį ir jautęs palengvėjimą žvelgė į savo paties ištiestus delnus.

Jis sezono starte per šešerias rungtynes iš toli buvo pataikęs 10 iš 20 metimų ir fiksavo 50 proc. taiklumą. Iki mačo su „Real“ per tris mačus pro šalį skriejo 11 tritaškių iš eilės, o bendrai per paskutinius šešis susitikimus tikslą buvo pasiekę 2 tritaškiai iš 19 (10,5 proc.).

„Paskutinėse rungtynėse pramečiau visus savo tritaškius. Pagaliau įkrito, – atsiduso Šmits. – Reikia toliau dirbti ties metimais ir realizuoti juos kituose mačuose.“

Palengvėjimas – ir „Žalgirio“ rūbinėje. Komanda antradienį skaudžiai krito Belgrade prieš „Crvena Zvezda“ ir fiksavo trijų pralaimėjimų seriją. Per penkerių rungtynių atkarpą Eurolygoje buvo patirtos keturios nesėkmės iš turimų septynių.

Sužaidus 14 turų, „Žalgirio“ balansas vėl lygus – 7-7 ir sugrįžta į stipriausiųjų dešimtuką.

„Mums labai reikėjo pergalės, kad pasijaustume geriau po tos nesėkmingesnės serijos, – sakė Šmits. – Ypatingai padeda laimėjus prieš tokias komandas kaip „Real“.

Sekmadienį „Žalgiris“ LKL namų mače priims Panevėžio „7bet-Lietkabelį“, o penktadienį sausakimšoje arenoje Nemuno saloje stos į kovą su Miucheno „Bayern“ (5-9).

Kazio Maksvyčio komentaras po rungtynių su „Real“:

Edgaro Ulanovo komentaras po rungtynių su „Real“:

Tylerio Cavanaugh komentaras po rungtynių su „Real“: