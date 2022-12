Martynas Purlys: apie „7bet-Lietkabelio“ biudžetą, Eurolygos miražą ir menką savivaldybės paramą

Nuotr.: Žygimantas Gedvila/BNS

Martynas Purlys jau eilę metų yra vienas svarbiausių žmonių Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ organizacijoje. Buvęs krepšininkas kartu su Nenadu Čanaku rūpinasi komandos komplektacija, biudžeto klausimu bei organizacijos plėtros strategija. Jis ir sėkmingi panevėžiečių rezultatai yra sinonimai.

„7bet-Lietkabeliui“ praėjęs sezonas buvo įspūdingas. Aukštaičiai LKL pusfinalyje parklupdė Kauno „Žalgirį“ ir nukeliavo iki finalo, tą patį padarė ir KMT taurėje, o Europos taurėje pasiekė aštuntfinalį, kur davė didžiulę kovą žvaigždžių perpildytai Bolonijos „Virtus“ ekipai. Istorinis sezonas.

Šis sezonas taip pat nemažai žadantis. Panevėžiečiai Europos taurėje namie nepralaimi ir su 4 pergalėmis bei 4 pralaimėjimais turnyro lentelėje dalinasi 5-7 vietas.

LKL sezono pradžia sunkesnė. „7bet-Lietkabelis“ po kartą nusileido savo tiesioginiams varžovams Kauno „Žalgiriui“, Alytaus „Wolves“, Vilniaus „Rytui“, o sykį suklupo prieš Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ krepšininkus. 8 pergalės, 4 pralaimėjimai ir 4-6 vieta turnyrinėje lentelėje.

Nuotr. Žygimantas Gedvila/BNS

„Visada norėtųsi geriau, bet tokios jau yra tos sezono pradžios, ypač kai keičiasi daug žaidėjų, – tinklalapiui BasketNews apie sezono pradžią kalbėjo direktorius Purlys. – Ne viskas gaunasi tai, ką planuoji. Be abejo, žiūrint į abu turnyrus, Europos taurėje po 8 rungtynių esame šeštoje vietoje.

4 pergalės ir 4 pralaimėjimai yra neblogas rezultatas. Esame pakankamai geroje vietoje. Nepaisant to, kad turėjome porą pralaimėjimų išvykoje, kur atrodo, jog kontroliavome rungtynes. Vis pagalvojame, kokioje pozicijoje būtume, jeigu būtų pasisekę laimėti tuos mačus.

Kalbant apie LKL, 8 pergalės ir 4 pralaimėjimai ir penktoji vieta nėra tas rezultatas, ko mes norėjome. Apmaudūs pralaimėjimai Utenos ir „Ryto“ klubams, taip pat pralaimėjimas namuose Alytaus „Wolves“. Šie trys pralaimėjimai mus nubloškė į penktąją vietą. Yra kaip yra.“

Visgi su kokiais pinigais Panevėžio klubas yra konkurencingas Europoje bei pretendentas į LKL čempionų titulą, verčia susigriebti už galvos. Panevėžiečiai disponuoja vos 1,7 eur. biudžetu. Tuo metu Alytaus „Wolves“ piniginėje yra 4 mln. eurų, „Ryto“ – 3,5 mln. Dukart arba daugiau nei dukart didesni pinigai.

Kodėl vienas geriausių LKL ir konkurencingas Europos taurės klubas turi tiek mažai lėšų? Purlys turi paprastą atsakymą.

„Mes eilę metų gauname 306 tūkst. eurų iš savivaldybės. Papildomai turėjome premijas už antrąją vietą LKL, bet kalbame apie pagrindinius, konkursinius pinigus. 306 tūkstančiai. „Rytas“ gauna 1,4 mln. eurų. Mano žiniomis, Klaipėdos „Neptūnas“ gauna 1,2 mln. eurų. Taip pat mano žiniomis, Prienų rajono savivaldybė „Labas GAS“ klubui skiria 420 tūkst. eurų. Aš labai tikiuosi, kad tas požiūris pasikeis ir nuo kitų kalendorinių metų, kai baigsis mūsų trejų metų finansavimo programa, tikiuosi, jog Panevėžio savivaldybė suras daugiau lėšų“, – teigė „Lietkabelio“ direktorius.

Tinklalapiui BasketNews Purlys taip pat papasakojo apie džiuginančius bei nuviliančius dalykus „7bet-Lietkabelyje“, tobulėjantį jaunimą, apibūdino žaidėjus, kuriems reikia pasitempti, bei aptarė šansus vieną dieną patekti į Eurolygą.

– Kas kol kas džiugina, o kas galbūt nuvilia?

– Nuvilia didelis bangavimas rungtynių metu. Turėdami persvarą, mes ją labai lengvai išbarstome. Tai mums kainavo keletą pergalių. Kita vertus, galvodami vasarą apie komandos komplektaciją mes kalbėjome, kad turime naujus žaidėjus, jaunus žaidėjus, kurių bangavimas sezono metu yra tikėtinas. Numatėme, kad gali būti tokie scenarijai, ypač tai aktualu yra sezono pradžioje.

Nuotr. BNS

– Žiūrint į komplektaciją, statote save į vieną lentyną su „Rytu“ ar „Wolves“?

– Žinoma. Komplektacija tikrai nenuvylė. Esame patenkinti žaidėjais, mes jais tikime. Mūsų jaunimas – Rubštavičius, Murauskas ir Kullamae, kuris neturėjęs klubiniame krepšinyje tokio vaidmens ir patirties Europos turnyre, kokią turi dabar, labai gerai žaidžia. Mes tą jauną amžių ir patirties nebuvimą puikiai suprantame. Žaidėjai stengiasi, komanda yra vieninga, o tai yra svarbiausia.

– Apskirtai, kokia buvo šio sezono komplektacijos pagrindinė mintis?

– Kadangi mes turime daug rungtynių, žaidžiame keliuose turnyruose, su ilgomis kelionėmis ir tokiu krūviu, mes norėjome turėti kuo ilgesnį atsarginių žaidėjų suolelį. Mūsų situacija ir klubo biudžetas neleidžia turėti 12 lygiaverčių žaidėjų, kurių visų meistriškumas yra aukštas bei jie yra patikrinti. Komplektuodami komandą turime rizikuoti, būti kantrūs ir tai darome. Atsižvelgiame į tai, kad turime jaunus, perspektyvius žaidėjus, kuriems reikia kantrybės.

– Kur labiausiai rizikavote?

– Daug rizikų yra. Pasiimdami jaunus žaidėjus mes rizikuojame. Tas pats Stefanas Peno yra po traumų, keletas sezonų buvo nesėkmingi. Kontrakto pasirašymas su juo buvo tam tikra rizika. Daug kas kalbėjo apie Beną Griciūną, ar jis sugebės žaisti pagrindinio centro pozicijoje, ar jis galės tinkamai pakeisti Gagičių. Daug kur buvo rizikų, bet aš manau, kad ji pasiteisino. Griciūnas gerai pakeitė Gagičių, jaunimas iššovė, o Peno mes tikime ir jis taip pat pradės žaisti.

Nuotr. LKL

– Komandos pagrindinis įžaidėjas Stefanas Peno kol kas atrodo blankokai. Kiek pats esate patenkintas jo progresu?

– Pilnai nesame patenkinti Stefano žaidimu ir jis pats nėra patenkintas. Ypač kaip užsienietis, jis nedaro to, ką turėtų daryti. Bet mes žinome jo galimybes ir esame kantrūs.

– Žvelgiant iš sezono pradžios perspektyvos, komanda susilpnėjo ar sustiprėjo?

– Lygindami praėjusio ir šio sezono „Lietkabelį“, mes turėtume lyginti ne praėjusio sezono pabaigos komandą, o taip, kaip ji atrodė pradžioje. Praėjusio sezono pradžioje mažai, kas kalbėjo apie mus kaip apie rimtą varžovą tiek Europos taurėje, tiek LKL. Antroji sezono pusė šiek tiek pakeitė visų mūsų požiūrį į „Lietkabelį“. Aš labai tikiuosi, kad panašiu scenarijumi žygiuosime šį sezoną ir sugebėsime paneigti ne vieną prieš mus nepalankią prognozę.

– Lyginant su praėjusiu sezonu, priekinė linija buvo kur kas mobilesnė. Su kokia mintimi projektavote šio sezono priekį?

– Gagičių penktoje pozicijoje pakeitė Griciūnas. Turime žymiai mobilesnį centrą, kuris gynyboje turi daugiau variantų bei greitame puolime. Aš manau, kad čia yra pagrindinis dalykas. Oreliko pakeitimas Šakičiumi. Manau, kad jie yra panašūs žaidėjai, panašaus stiliaus. Aišku, Šakičius yra šiek tiek vyresnis, bet manau, jog pagrindinis, didžiausias dalykas šį tarpsezonį yra Gagičiaus pakeitimas Griciūnu.

Nuotr. LKL

– Kiek esate patenkintas tuo, kaip šioje sezono stadijoje atrodo priekinės linijos žaidimas?

– Galėtų būti geresnė situacija, bet tai yra sezono pradžia. Mes manome, kad tai vis dar yra sezono pradžia. Liko daug rungtynių. Turime gripo situaciją, kuri išmuša tiek vieną, tiek kitą žaidėją iš rotacijos. Norėtųsi daugiau stabilumo, bet vienose rungtynėse vienas žaidėjas sužaidžia, kitose – kitas. Šakičius nežaidė dėl traumos. Mes vis dar esame gero žaidimo paieškose. Jis banguoja.

– Susigrąžinote Željko Šakičių, kuriam 34-eri. Žvelgiant į sezono pradžią, ar nesijaučiate surizikavęs pasiimdamas veteraną? Matome, kad kol kas Željko neprimena to žaidėjo, kuris prieš kelis metus žaidė „7bet-Lietkabelyje“.

– Taip, Željko kol kas neprimena to žaidėjo, jis nėra įgavęs optimalios sportinės formos. Tam yra objektyvių priežasčių. Dėl sveikatos problemų jis turėjo praleisti beveik mėnesį laiko be krepšinio. Prieš tai turėjo kelio problemų. Dabar tos problemos jau praeityje, jis atgaudinėja sportinę formą. Aš manau ir tikiu, jog mes pamatysime Željko, koks jis buvo prieš dvejus metus Panevėžyje. Nemanau, kad rizikavome. Tai yra laiko patikrintas krepšininkas ir jis dar tikrai iššaus.

Nuotr. R. Lukoševičius/bns

– Ar pasikviesdamas Paulių Murauską tikėjote, jog šis jaunuolis taip žais?

– Jis gali dar geriau žaisti (juokiasi). Jo kūnas atrodo kaip ne aštuoniolikos metų. Kur kas vyresnis. Bet jam tik aštuoniolika metų ir reikia suprasti, kad kai kurie ašuoniolikmečiai gali būti kur kas labiau subrendę pagal protą ir atrodo kur kas vyresni. Su Pauliumi taip nėra, jam dar reikia suprasti daug dalykų. Jis dar nėra buvęs tokio aukšto lygio komandoje, tokio lygio rungtynėse, nėra susidūręs su tokiu tempu, pasiruošimu ir visu požiūriu. Komandos draugai labai jam padeda ir jis tikrai turi didžiulį potencialą. Jam reikia kantriai dirbti ir jis tai daro. Su trenerio bei žaidėjų pagalba jis dar labiau tobulės ir tobulėja sparčiai.

Svarbiausias yra jo bangavimas, ką ir minėjau. Bet tai yra natūralu. Jam yra aštuoniolika metų. Žaidėjas atėjo į aukštesnį lygį. Jis negali nuolat žaisti gerai ir visuomet rodyti tik aukštus rezultatus.

– Kaip jums pačiam atrodo, kai svarbiose rungtynėse Paulius yra šaltakraujiškas ir ramina vyresnius savo komandos draugus?

– Aš manau, kad Paulius yra komandinis žaidėjas. Būna momentų, kai jis pasikarščiuoja ir komandos draugai jį nuramina. Jis mokosi iš vyresnių savo draugų ir džiugu, kad jis galvoja ne tik apie save, bet ir apie komandos draugus.

– Tiesa, Europos taurėje Murauskas dar neturi didelio vaidmens. Kiek sparčiai jis tobulėja ir ar sezono antroje pusėje jo vaidmuo Europoje turėtų augti?

– Jeigu žiūrint, koks jis atėjo rugpjūčio mėnesį ir ką dabar jis daro, tai jau yra didelis žingsnis į priekį. Svarbu, kad jis nenustotų. Šansą jis gauna, treneris Čanakas juo labai pasitiki, komandos draugai taip pat. Viskas yra jo rankose.

– Kur matote tuos Murausko žingsnius į priekį?

– Taktiniuose dalykuose, požiūryje į darbą. Yra daug dalykų, ties kuriais žaidėjas tobulėja ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų. Paulius pakeitė požiūrį, pasiruošimą rungtynėms, požiūrį į treniruotes, darbą treniruotėse, prieš ir po jų. Tokie dalykai jam yra didelis žingsnis link profesionalaus krepšininko.

Nuotr. LKL

– Kristianas Kullamae vis dažniau imasi lyderio vaidmens ir atrodo puikiai. Kaip išsitraukėte šį grynuolį?

– Kristianą stebėjome jau dvejus metus. Žinojome, kad jis yra įdomus žaidėjas. Pasitaikė galimybė – kontrakto sąlygos jam leido išvykti iš Ispanijos. Jo klubas iškrito iš ACB. Pavyko Kristianą pasikviesti. Pažinojome jo tėtį Gertą, su kuriuo nuolat palaikome gerus santykius. Tai labai padėjo. Taip pat labai padeda, jog „Lietkabelis“ žaidžia Europos taurėje.

Kristianas yra Estijos rinktinės narys, bet niekuomet neturėjo tokio didesnio vaidmens klubiniame krepšinyje. Iki šiol jis nebuvo žaidęs Europos turnyruose. Tiek LKL, tiek Europos taurėje jis gauna be galo daug minučių ir daug rungtynių. Tas vaidmuo jam yra svarbus, kartais jis perdega iš to noro padaryti kuo greičiau ir kuo geriau. Tai yra jo jaunatviškas maksimalizmas. Čanakas su juo yra kantrus, aiškina tam tikrus dalykus, taktinius dalykus, kada reikia sustoti, kada daugiau pakontroliuoti komandą, o kada imtis lyderystės ant savęs. Tą balansą jam dar reikia tobulinti, bet labai džiaugiamės juo. Jis tikrai tobulėja labai sparčiai.

– Jamelas Morrisas ir Rubštavičius taip pat tobulėja. Ar viena iš minčių komplektuojant sudėtį buvo ta, jog komanda sezono eigoje gali stipriai užaugti?

– Taip, mes negalime imti patikrintų žaidėjų, turėjusių gerą statistiką aukštame lygyje. Jamelas parodė gerą statistiką Vokietijos lygoje praėjusiame sezone. Ta komanda nebuvo labai aukštai stovinti, bet žinojome jo, kaip lyderio, potencialą, kaip taškų rinkėjo. Mums reikėjo tokio žaidėjo, kuris darytų taškus ir būtų individualiai stiprus bei nebijotų prisiimti ant savęs atsakomybės lemiamais momentais. Jamelas gerai žaidžia kaip lyderis, puikus žmogus, komandinis žaidėjas, neišsiskiria egoistiškumu. Komandiniai rezultatai jam yra labai svarbūs.

Mantas Rubštavičius – panevėžietis, kurį mes puikiai žinome. Jis yra žaidęs pas mus prieš trejus metus, vėliau keletą metų praleido „Žalgirio“ dubleriuose. Jam buvo puikus Europos čempionatas vasarą. Manau, kad jis suteikė Mantui pasitikėjimo. Manau, kad tuo pasitikėjimu, darbu per treniruotes ir pasirodymais per rungtynes jis tikrai pateisina lūkesčius, kuriuos mes į jį dėjome.

Nuotr. LKL

– Ką gali ši komanda? Ar LKL finalas yra tikslas?

– Galime daug, bet nenorėčiau kalbėti aukštais žodžiais. Mūsų tikslas yra patekti tarp trijų pajėgiausių LKL komandų bei iškopti į Europos taurės atkrintamąsias. Šiai dienai mes turime tokius minimalius tikslus ir viskas kol kas išeina neblogai. Sezono eigoje aš manau, kad galime pasiekti ir daugiau.

– Ką matote kaip didžiausią, dar neišnaudotą rezervą?

– Jamelas daro tai, ko mes tikimės ir jis visiškai pateisina mūsų lūkesčius. Vytenis Lipkevičius, Gabrielius Maldūnas – taip pat viskas su jais tvarkoje. Visose kitose pozicijose žaidėjai turi potencialo žaisti dar geriau, pradedant Šakičiumi, Peno ir baigiant mūsų jaunimu.

– Kiek esate patenkinti lankomumo skaičiais? Ar lyginant su praėjusiu sezonu jie išaugo?

– Jeigu imant praėjusio sezono pradžią, jie išaugo. Mes turime virš 2 tūkstančių vidutinį lankomumą, apie 2 tūkst. Europos taurėje. Prisimename, koks mažas susidomėjimas buvo praėjusiame sezone, skaičiai tikrai yra didesni. Abonementų pardavėme beveik dvigubai daugiau nei praėjusiais metais. Susidomėjimas tikrai yra didesnis. Džiugu, kad panevėžiečiai po pandemijos grįžta į arenas. Sirgalių padaugėjimą mes tikrai jaučiame, ypač po praėjusio sezono LKL pusfinalio bei finalo. Panevėžiečiai grįžta į areną.

– Kokias sirgalių viliojimo į areną taktikas esate pasirinkę?

– Pas mus labai sustiprėjo socialiniai tinklai. Mes turime puikius darbuotojus – Benediktą Petkų, Indrę Cibulskaitę, kurie atlieka labai puikų darbą. Komanda pasipildė jaunais ir labai motyvuotais darbuotojais. Tas turinys socialiniuose tinkluose yra žymiai geresnis, palyginus su praėjusiu sezonu. Manau, kad tai taip pat pasideda prie komandos palaikymo arenose.

Nuotr. Karolis Kavolėlis

– Kalbant apie komandą, ar galime sezono eigoje tikėtis pokyčių? Taško ties komplektacija dar nededate?

– Niekada nesakyk niekada. Šiai dienai mes pokyčių neplanuojame, bet tikrai nesakome, kad jų negali būti ateityje.

– Apskritai, kiek stipriai ir kaip auga „7bet-Lietkabelio“ organizacija su kiekvienais metais?

– Aš manau, kad mes augame tiek marketingine situacija, tiek komandos viduje, tiek su reabilitacinėmis priemonėmis, požiūriu ir įvairiais organizaciniais dalykais. Kiekvienais metais žengiame po žingsnį į priekį. Tobulėja visi, pradedant Čanaku ir pabaigiant personalo darbuotojais bei žaidėjais.

– Ar galite pateikti klubo augimo pavyzdį?

– Kokio inventoriaus žaidėjų priežiūrai turėjome prieš trejus metus ir kokį turime dabar – skiriasi lyg diena ir naktis. Prieš šį sezoną įsigijome tikrai geras reabilitacines priemones. Mums nebereikia užrašinėti žaidėjų į tam tikrus procedūrinius dalykus Panevėžio klinikoje, Vilniuje ar Kaune. Mes pačioje arenoje turime mini medicinos centrą, kurį galime naudoti tiek autobusuose, tiek viešbučiuose išvykoje, kas padeda tiek pasiruošti rungtynėms, tiek po rungtynių greičiau atsistatyti. Toks patobulėjimas yra vienas iš pavyzdžių, kaip mes augame.

– Ar turite kažkokį modelį, su kuriuo augate? Na, pavyzdžiui iki Eurolygos lygio?

– Reikia būti realistais. Mes su Panevėžio komanda niekuomet negalėtume žaisti Eurolygoje ir atitikti Eurolygos standartų. Mes turime Europos taurės turnyrą, kuris yra antras pagal svarbumą Europoje. Mes ir toliau bandysime išlaikyti Europos taurės turnyro lygį. Tai mums duoda vertę prieš rėmėjus, prieš sirgalius ir prieš žaidėjus. Jie žymiai labiau suinteresuoti ateiti į komandą, kuri žaidžia tokio pajėgumo turnyre.

– Sakote, jog neatitinkate Eurolygos standartų. Ką turite omenyje?

– Pradedant nuo viešbučių, nuo Panevėžio miesto infrastruktūros, nuo biudžeto. Reiktų daug kartų didesnio biudžeto, kad atitiktume reikalavimus. Žaisti Eurolygoje reikia daug daug niuansų, daug pagerinti dalykų ir tai kol kas nėra realu. Pasvajoti galima daug ką. Žiūrint į Europos taurę, tų žemesnių turnyrų lygis yra suvienodėjęs. Europos taurėje nebėra tokių komandų kaip „Partizan“, „Virtus“, „Valencia“. Visos išėjo į Eurolygą. Nerealu, kad jas Europos taurėje pakeistų tokio pat lygio komandos. Patekti į Eurolygą lengviau, visos komandos turi daugiau šansų. Pasvajoti galima, bet nemanau, jog realu Panevėžiui turėti komandą Eurolygoje dėl finansinių išteklių ir infrastruktūros. Tai yra svajonės ir pamąstymai, kurie kol kas nėra realūs.

Nuotr. BNS

– Lyginant su kitais elitiniais LKL klubais, „Lietkabelio“ biudžetas yra kur kas mažesnis. Kas trukdo turėti panašius pinigus kaip „Rytas“ ir „Wolves“?

– Vilnius yra kitokio didumo miestas. Finansai ir savivaldybės parama yra visai kitokia. Mes apsiribojame su 1,7 mln. eurų biudžetu ir ką mes su tais pinigais pasiekėme, turime labai gerą rezultatą. Europos taurėje žaidžiame su Breščios ekipa, kurios biudžetas yra 8 mln. eurų. Venecijos klubo biudžetas yra 10 mln. eurų. Tas yra normalu, mes jau eilę metų kapojamės su keliskart didesnį biudžetą turinčiomis komandomis. Grįžtant prie „Wolves“, jų finansinius šaltinius mes žinome, o Vilnius yra kitokio dydžio miestas su kitokiais finansiniais pajėgumais.

– Tai pagrindinė didesnio biudžeto problema yra miestas?

– Taip. Pats „Lietkabelio“ prekinis ženklas didėja ir ką mes pasiekėme nuo 2016 metų, tikrai kelia mus į viršų. Europoje nebėra klausimų, kas yra „Lietkabelis“. Visi eilę metų žino, kad Lietuvoje demonstruojame stabilius rezultatus ir patys matome, kad su kiekvienais metais mes keliame didesnius bei aukštesnius tikslus.

– Ar turite kažkokią strategiją, kaip padidinti klubo biudžetą?

– Nėra paslaptis, kad dauguma Lietuvos komandų yra priklausomos nuo savivaldybių. Mes irgi esame komanda, kuri gauna paramą iš savivaldybės. Gauname turbūt mažiausiai pinigų iš savivaldybės tarp LKL klubų, ypač lyginant rezultatus. Labai tikiuosi, kad Panevėžio rajono savivaldybės taryba įvertins mūsų kelerių metų rezultatus, įvertins Panevėžio miesto garsinimą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, rezultatus sportinėje sferoje, įtaką miestiečiams. Tikiuosi, jog į tai bus atsižvelgta ir kitus 2-3 metus turėsime žymiai didesnį finansavimą. Tas leistų mums būti konkurencingesniems rinkoje. Tai leistų mums modeliuoti komandą ir žvelgti tolyn ne sezonas po sezono, o turėti 2-3 metų perspektyvą. Stabilesnis savivaldybės finansavimas prisidėtų prie stabilesnės mūsų strategijos, ilgalaikės strategijos.

– Teko eiti į dialogą su savivaldybe?

– Teko. Jie galvoja, kad čia yra didelė parama. Reikėtų jų paklausti. Skiriasi požiūriai ir norėtųsi, kad tas požiūris būtų šiek tiek profesionalesnis. Norėtųsi, kad Panevėžio miesto taryba suprastų, kokio lygio komanda yra „Lietkabelis“, kokio lygio turnyre žaidžia ir prieš kokio lygio bei biudžetų komandas laimi.