Kompensavo Curry netektį: „Warriors“ gynėjas sužaidė karjeros rungtynes

Stephenui Curry iškritus iš rikiuotės, „Golden State Warriors“ (15-16) komandoje ryškiausiomis spalvomis sužibo Jordanas Poole'as.

Rungtynių žaidėjas EFF 33 Jordan Poole Taškai 43 Taiklumas 14-23 Atkovoti kamuoliai 1 Rezultatyvūs perdavimai 6

Gynėjas pelnė 43 taškus ir sužaidė karjeros rungtynes, o Steve'o Kerro auklėtiniai svečiuose 126:110 (36:26, 32:28, 34:26, 24:30) pranoko Toronto „Raptors“ (13-17).

„Warriors“ išvykoje šį sezoną laimėjo vos 3 kartą per 17 mačų. NBA čempionų bendras pergalių ir pralaimėjimų balansas – 15-16.

Be to, San Fransisko ekipa pirmą sykį šį sezoną laimėjo žaisdama be Curry. Prieš tai buvo pralaimėtos ketverios rungtynės.

Curry antras rungtynes paeiliui praleido dėl peties traumos.

„Visi turi pasitempti, kai iškrenta vienas iš mūsų lyderių, – sakė siautėjęs Poole'as. – Mes tai ir padarėme – kiekvienas nuo pirmo iki paskutinio žmogaus rotacijoje.“

Poole'as per 35 minutes pataikė 9 iš 12 dvitaškių, 5 iš 11 tritaškių ir 10 iš 11 baudų. 23-ejų gynėjas atliko 6 rezultatyvius perdavimus, atkovojo ir perėmė po 1 kamuolį.

Jis prieš tai daugiausiai karjeroje buvo įmetęs 38 taškus. Krepšininkas 30 ir daugiau taškų šį sezoną pelnė penktą kartą ir 16-ą sykį karjeroje.

Ketvirtą sezoną „Golden State Warriors“ gretose žaidžiantis Poole'as šiemet vidutiniškai renka po 19 taškų, 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir 2,2 atkovoto kamuolio.

Vieną mačą dėl keturgalvio raumens skausmų praleidęs Greenas per 37 minutes sumetė 17 taškų (4/9 dvit., 3/6 trit.), atkovojo 9 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Klay Thompsono sąskaitoje – 17 taškų (3/5 dvit., 3/9 trit., 2/2 baud.), 7 atkovoti kamuoliai ir 4 rezultatyvūs perdavimai.

Kanados komandai Pascalis Siakiamas pelnė 27 taškus (6/15 dvit., 3/5 trit., 6/7 baud.), o Fredas VanVleetas surinko 22 taškus (3/8 dvit., 4/10 trit., 4/4 baud.), 8 rezultatyvius perdavimus ir 4 atkovotus kamuolius.

„Raptors“ pralaimėjo penktą kartą paeiliui bei ši serija komanda nubloškė į neigiamą balansą 13-17.

„Raptors“: Pascalis Siakamas 27 (6/15 dvit., 3/5 trit., 6/7 baud., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Fredas VanVleetas 22 (3/8 dvit., 4/10 trit., 8 rez. perd.), Scottie Barnesas 17 (6/13 dvit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Malachi Flynnas 16 (2/8 dvit., 4/8 trit., 6 atk. kam.), Chrisas Boucheris 11 (4/8 dvit., 14 atk. kam.), Thaddeusas Youngas 7 (3 per. kam.).



„Warriors“: Jordanas Poole'as 43 (9/12 dvit., 5/11 trit., 10/11 baud., 6 rez. perd., 4 kld., 33 naud.), Klay Thompsonas (3/9 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Draymondas Greenas (4/9 dvit., 3/6 trit., 9 atk. kam., 5 rez. perd.) po 17, JaMychalas Greenas 15 (2/3 trit., 7 atk. kam.), Kevonas Looney 11 (4/7 dvit., 11 atk. kam.), Ty Jerome'as 9 (2/3 trit., 4 rez. perd.).

