Žvėries režimą įjungęs Sabonis liko netoli trigubo dublio

Pasenęs naratyvas apie Sabonio blogą gynybą. Elitiniai skaičiai gynyboje pagal advanced statistiką, ne veltui 7 vietoje MVP rinkimuose šiuo metu stovi grynai pagal advanced statistiką, be jokių naratyvų ir nežiūrint į pavardes žaidėjų. O JV nėra visiškai šūdinas žaidėjas, tiesiog, kad jis laiminčiose komandose netinka, bet sulošia jis kasmet po tokias varžybas kaip šiandien, pernai Clippers atlesė lygiai tokiu pačiu stilium. Esmė, kad yra 5 opcija laiminčioje komandoje, vis daugiau laiko leidžia ant suolo nes nifiga nesigina, dėl to ir to dėmesio nebėra jam. Ko gero bus iškeistas iki Vasario į kokius Spursus už gynybinį Poeltl ar Indianą už gynybinį Turner ar panašiai ir tada vėl gaus dėmesio iš LT žiniasklaidos kai nuolat pralaiminčioje komandoje 30-20 stat lines fiksuos. :)