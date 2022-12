BN+: „Lakers“ paveldą skaldo nesutarimai, tačiau išlaiko sena vizija

Nuotr.: USA Today – Scanpix

Tik ką baigiau žiūrėti dokumentinį serialą „Paveldas: tikroji „Lakers“ istorija“ (Legacy: The True Story of the LA Lakers). Su dideliu susidomėjimu. Nes jau žinojau, kad tai – oficialus „Lakers“ atsakas į HBO išleistą vaidybinę dokuseriją „Pergalių metas: „Lakers“ dinastijos iškilimas“ („Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty“). Mat kai kurie buvę „Lakers“ žaidėjai ir vadovai buvo nepatenkinti su tam tikru humoru pateiktu įvykių ir personažų interpretavimu.

Atrodo gana vaikiška. Tačiau pažiūrėjus tą oficialiąją istoriją, supratau. „Tikrosios „Lakers“ istorijos“ vykdančioji prodiuserė ir pagrindinė „kalbanti galva“ yra Jeanie Buss, „Lakers“ savininkė. Ji pati, galbūt ne sąmoningai, parodė, kad į daugelį dalykų reaguoja kaip nesubrendęs vaikas. Be to, nori viską kontroliuoti.

Serialo nespoilinsiu, nes tikiu, kad dauguma jūsų tikrai jį norės pažiūrėti. Tačiau papasakosiu apie Bussų šeimą, valdančią Los Andželo komandą jau beveik pusę šimto metų, per kuriuos buvo pasiektos skambiausios „Lakers“ pergalės.

Visos šios istorijos nebūtų be Jerry Busso – pleibojaus, pakeitusio viso pasaulio sporto rinkodarą ir požiūrį į sportą, kaip į verslą.