Sezono pradžioje susižeidęs Fernandezas gali sugrįžti mače su ASVEL

Rudy Fernandezas rugsėjį vykusiame Ispanijos Super taurės finale su „Barcelona“ patyrė riešo traumą ir nerungtyniavo nuo to laiko. Veterano debiutas gali įvykti jau artimiausios Madrido „Real“ rungtynėse su Vilerbano ASVEL. Apie tai pranešė „Real“ vyr. treneris Chusas Mateo.

Rudy Fernandez Komanda: Madrido Real

Pozicija: SG, SF Amžius: 37 Ūgis: 196 cm Svoris: 84 kg Gimimo vieta: Maljorka, Ispanija

Fernandezas finale po prasiveržimo skaudžiai nusileido ant parketo ir iš karto susigriebė už riešo. Ispanas paliko aikštelę ir į ją nebegrįžo.

Fernandezas per 10 minučių spėjo pelnyti 3 taškus, o be jo likusi „Real“ kovoje dėl trofėjaus 89:83 per pratęsimą parklupdė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą „Barceloną“.

Po kelių dienų Madrido klubas paskelbė, kad 37-erių krepšininkui prireiks operacijos ir jis negalės rungtyniauti visą spalio mėnesį, visgi laukimas užsitęsė.

Traumos epizodas:

Fernandezas rudenį kartu su Ispanijos rinktine iškovojo Europos čempionato aukso medalius.

Veteranas per aštuonerias rungtynes vidutiniškai žaidė po 17 minučių, įmetė po 7,6 taško, atkovojo po 2,3 kamuolio ir atliko po 1,5 rezultatyvaus perdavimo. Pataikymas iš toli siekė 43,2 proc.

Fernandezas tarpsezoniu pratęsė sutartį su „Real“ dar metams. Jis karališkajam klubui priklauso nuo 2012 metų.

„Real“ Eurolygoje yra iškovojusi 9 pergales bei patyrusi 5 nesėkmes bei dalijasi 4-6 vietomis. Karališkas klubas penktadienį namuose priims ASVEL ekipą, rungtynių pradžia – 22 val.