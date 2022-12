Auklėtiniais didžiavęsis Žibėnas: „Mūsų netenkina tik įkrintamosios“

Nuotr.: FIBA

Vilniaus „Ryto“ stovykloje – palengvėjimas. Komanda permainingai besiklosčiusioje FIBA Čempionų lygos H grupėje išsikovojo antrąją vietą ir dėl „Top 16“ etapo žais papildomoje serijoje.

Rungtynių žaidėjas EFF 17 Marcus Foster Taškai 21 Taiklumas 7-17 Atkovoti kamuoliai 2 Rezultatyvūs perdavimai 5

Vilniečiai neketina apsiriboti tik tuo, kas pasiekta – spaudos konferencijoje pabrėžė Giedrius Žibėnas.

„Grupės kovos – baigtos, rezultatas yra, – po pergalės 85:78 prieš Tenerifės „Lenovo“ kalbėjo „Ryto“ vairininkas. – Mūsų netenkina tik įkrintamosios. Norime eiti toliau ir manau, kad turime tuos šansus. Turime būti protingi šventiniu periodu.

Turime toliau gerinti žaidimą ir turime viską savo rankose – namų pranašumą prieš Salonikų PAOK. Nieko naujo – privalėsime išnaudoti turimą pranašumą.“

„Rytas“ dėl vietos tarp šešiolikos stipriausių sausį iki dviejų pergalių žais su PAOK iš Graikijos. Salonikų ekipa G grupėje liko trečia su dviem pergalėmis per šešis turus.

Laimėjus prieš „Lenovo“, Vilniaus komandai antrąją vietą H pogrupyje garantavo Vassilio Spanoulio treniruojamos Atėnų „Peristeri“ pergalė 90:87 prieš Herclijos „Bnei“.

„Paprašysiu asistento Georgio Dedo, kad nusiųstų Vassiliui sveikinimo žinutę“, – šypsojosi Žibėnas.

– Treneri, kaip pakomentuotumėte pasiektą pergalę?

– Neabejotinai komandinė pergalė. Visi iš mūsų nuo savęs pridėjo kažką papildomai, ypatingai gynyboje. Be jokių išlygų visi įnešė savo indėlį. Sveikinimai komandai, sveikinimai pašėlusiems sirgaliams. Dar kartą jie užkūrė palaikymą ir muziką, o mes laikėmės paskui juos. Šiose rungtynėse išvengėme kalnelių, kurių pas mus pasitaikė viso sezono metu. Supratome, kokios svarbos tai buvo rungtynės. Esu labai laimingas dėl vyrų, dėl rezultato grupėje – užėmėme antrą vietą, turint omeny, kad turnyro čempionai buvo kartu su mumis. Daugiau viskas priešakyje, o sausio mėnuo bus esminis.

– Kas nesisekė iki antrojo kėlinio vidurio, kai dar pirmavo „Lenovo“?

– Manau, kad viskas veikė. „Lenovo“ – labai aukšto lygio komanda, turinti labai daug pasirinkimų, labai išreikštą žaidimą į vidų ir ant metikų, daug triukų metikams, labai išreikštus kūrėjus. Labai sunku yra kontroliuoti visas rungtynes prieš tokią komandą. Prieš ją šiemet per abi lygas (ACB ir Čempionų lygą) laimėjo tik keturios komandos. Džiaugiamės, kad tapome ta penktąja. Manau, kad žaidėjai nusipelnė šitos pergalės. Čia buvo tikrai per kraujus, per negaliu. Žinojome rungtynių kainą ir tikrai džiaugiuosi žaidėjais.

– Antrąjį kėlinį uždarėte spurtu 17:7 ir su galinga energija išėjote į trečiąjį ketvirtį. Kas tuomet suveikė?

– Pasiruošimas rungtynėms pastarąsias 2-3 dienas buvo su labai gera energija ir mes atsinešėme tai į rungtynes. Labai dažnai kalbame, kaip tu treniruojiesi, taip ir žaidi. Neegzistuoja jokie stebuklai. Nėra stebuklingų mygtukų, jog ateisiu į rungtynes ir dabar įsijungsiu. Skirtingai nei prieš rungtynes su Herclijos „Bnei“, kai buvome apsirgę, kai labai mums trūko energijos, buvome labai sudžiuvę, šį kartą buvo priešingai – visi sveiki, pasiruošę ir motyvuoti, ir žinojome rungtynių kainą. Žinojome, kad su mūsų fanais, jų energija tikrai bus tokių atkarpų mūsų aikštelėje. Žiauriai smagu, kad be jokių išimčių kiekvienas žaidėjas pasijungė tiek puolime, tiek gynyboje.

– Rezultatyviausiai žaidė gynėjai, bet dėl kamuolių kovojo visi, puolime atkovota 18 kamuolių. Kaip jūs įvertintumėte visų bendrą nusiteikimą?

– Prieš rungtynes akcentavome, kad kiekvienas iš mūsų nuo savęs turi duoti kažką papildomai. Labai džiaugiuosi, kaip sėkmingai kertiniais momentais sustovėjome gynyboje. Paskutinėse keliose rungtynėse tikrai nebuvome geri gynyboje. Matėsi tai plika akimi. Žaidėjai tikrai sustovėjo vyras prieš vyrą, kūnas prieš kūną. Nebuvo jokių pigių taškų. Taip, tai – aukšto lygio komanda, jie įmes, bet ne kiekviena Eurolygos komanda ACB lygoje gali Tenerifės komandą išlaikyti su pelnytais 78 taškais.

– Sakote, jog netenkina tik įkrintamosios. Galbūt yra minčių apie komandos stiprinimą?

– Kol kas dabar mintys yra apie kitas rungtynes. Tikrai nieko nepasakysiu. Esame patenkinti žaidėjais. Dar ir dar kartą pasikartosiu, jog šiuo metu nematome pokyčių.

