Puolime degę „Nets“ sutriuškino čempionus ir pratęsė pergalių seriją

Bruklino „Nets“ 143:113 įveikė „Golden State Warriors“. Bruklino ekipa per pirmus du kėlinius pelnė 91 tašką, tai – trečias geriausias rezultatas lygos istorijoje.

Nuotr.: USA TODAY Sports/Scanpix

Neįtikėtinai puolime žaidusi Bruklino „Nets“ (20-12) surengė istorinį pasirodymą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

Rungtynių žaidėjas EFF 27 Kevin Durant Taškai 23 Taiklumas 9-17 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 5

Jacque'o Vaughno auklėtiniai namuose 143:113 (46:17, 45:34, 18:28, 34:34) sutriuškino „Golden State Warriors“ (15-18).

„Nets“ per pirmus du kėlinius pelnė 91 tašką, tai – trečia rezultatyviausia rungtynių pusė NBA istorijoje. Daugiausia taškų per du kėlinius 1990-aisiais pelnė Finikso „Suns“, tąkart „Suns“ per 24 minutes surinko 107 taškus.

Steve'o Kerro auklėtiniai šiame mače vertėsi be Stepheno Curry, Klay Thompsono ir Andrew Wigginso.

Nugalėtojams padėti negalėjo Kyrie Irvingas.

Pirmoji „Nets“ rungtynių pusė:

Net devyni žaidėjai šeimininkų gretose surinko dviženklį taškų skaičių, tai – klubo rekordas.

Tai buvo septintoji Bruklino komandos pergalė iš eilės.

„Nets“ nuostabiai pataikė iš toli. Tikslą pasiekė net 21 tritaškis iš 33 bandymų (64 proc.).

„Štai kas nutinka, kai ateini susikaupęs ir dirbi nuo pat pradžios“, – komanda po rungtynių džiaugėsi Vaughnas.

Bruklino komandai Kevinas Durantas per 29 minutes pelnė 23 taškus (8/14 dvit., 1/3 trit., 4/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Svečių ekipos gretose išsiskyrė Jamesas Wisemanas, kurio sąskaitoje per 27 minutes buvo 30 taškų (11/13 dvit., 1/1 trit., 5/8 baud.), 6 atkovoti kamuoliai bei 2 rezultatyvūs perdavimai.

„Nets“: Kevinas Durantas 23 (8/14 dvit., 7 atk. kam., 5 rez. perd., 4 per. kam.), Edmondas Sumneris 16 (4/5 dvit., 5/5 baud.), Royce'as O'Neale'as 14 (4/6 trit., 2 blok.), Patrickas Millsas 13 (3/3 trit.), T.J. Warrenas (3/7 dvit., 2/3 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Sethas Curry (6 rez. perd.) po 12, Joe Harrisas 11 (3/4 trit.), Benas Simmonsas (5/7 dvit., 8 rez. perd.) ir Nicolasas Claxtonas (4/6 dvit., 7 atk. kam., 5 rez. perd., 2 blok.) po 10, Markieffas Morrisas 9 (3/4 trit.), Yuta Watanabe 8 (2/3 trit.).

„Warriors“: Jamesas Wisemanas 30 (11/13 dvit., 5/8 baud., 6 atk. kam.), Patrickas Baldwinas (5/8 trit.) ir Mosesas Moody (4/6 dvit., 3/5 trit.) po 17, Ty Jerome'as 14 (4/8 dvit., 7 rez. perd.), Jordanas Poole'as 13 (1/11 trit., 7 kld.).