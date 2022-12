Nepamirštama para: 31-erių „Gargždų“ trenerį palaikė ir žalgiriečiai

Nuotr.: K.Bakūnas

31-erių kaunietis Lukas Aleksandravičius prieš didžiąsias metų šventes išgyveno neeilinę parą – tapo „Gargždų“ vyriausiuoju treneriu ir LKL debiutavo prieš klubą, kuriame dar prieš metus dirbo pats.

Nuo šio sezono pradžios „Gargždų“ trenerio Pauliaus Juodžio vieninteliu asistentu dirbęs Aleksandravičius antradienį 16 valandą sulaukė skambučio su žinia, kad laikinai turės perimti komandos vairą.

Praėjus 27 valandoms, trečiadienį 19 valandą sausakimšoje Palangos arenoje jis prie šoninės linijos jau vadovavo „Gargždams“ dvikovoje su daugkartiniu LKL čempionu Kauno „Žalgiriu“.

„Labai įdomios 24 valandos, – jau po rezultatu 71:89 pralaimėto mačo prieš „Žalgirį“ sakė Aleksandravičius. – Tik vakar prieš pat treniruotę sužinojau, kad reikės trečiadienį treniruoti, debiutuoti. Tokios ir mintys. Reikėjo tiesiog pasiruošti kažkiek rungtynėms, kiek galime, bet žinojome, prieš ką žaidžiame. Viskas čia gavosi kaip ir gerai. Kovojome, bent pirmoje pusėje, bet vėliau nesigavo.“

Palangos arenoje stebimi 1313 žmonių „Gargždai“ puikiai laikėsi du kėlinius. Antrajame ketvirtyje gargždiškiai spurtavo 15:4 ir susikrovė 5 taškų persvarą (29:24). Po 20 žaidimo minučių „Gargždai“, žaisdami be naudingiausio lygos krepšininko Giedriaus Staniulio, atsiliko 4 taškais – 33:37.

Nuotr. K.Bakūnas

„Žalgiris“ reikalus išsprendė trečiajame kėlinyje, per kurį sumetė 33 taškus ir susikrovė 20 taškų persvarą. Sužaidus 32 minutes „Žalgiris“ turėjo 27 taškų pranašumą (77:50), bet per likusias 8 minutes šeimininkai savo deficitą sumažino per 9 taškus, iki 18 taškų skirtumo.

Rungtynių žaidėjas EFF 18 Laurynas Birutis Taškai 15 Taiklumas 6-8 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 1

„Vakar viena treniruotė, šiandien viena, labai minimalūs pakeitimai ir ėjome bei kovojome“, – pasakojo Aleksandravičius.

Nors tai buvo debiutinės kauniečio rungtynės LKL dirbant vyriausiuoju treneriu, net ir šį sezoną praktikos vadovaujant komandai jis turi nemažai. 31-erių specialistas šį sezoną yra ir vyriausiasis treneris RKL komandoje Gargždų SC, taip pat vadovauja Gargždų U17 komandai.

Aleksandravičius jau turėjo progą susipažinti su ne vienos šalies krepšiniu, o ypatingai – jaunimo krepšiniu. Iš pradžių jis Jungtinėje Karalystėje pats rungtyniavo nuo 2008 iki 2016 metų bei šioje šalyje baigė mokslus. Nuo 2018 iki 2019 metų jis dirbo Jungtinėje Karalystėje, Oksforde, kuriame treniravo dvylikamečius ir šešiolikamečius.

Nuo 2019 iki 2020 metų jis Kinijoje, Šanchajuje, treniravo 9-mečius ir 13-mečius, o nuo 2020 iki 2021 metų krepšinio paslapčių mokė Norvegijos 17-mečius.

Dirbti Lietuvoje Aleksandravičius pradėjo 2021 metų rudenį. Iš pradžių jis nuo 2020 iki 2021 metų patirties sėmėsi trenerių akademijoje, kurią organizuoja Eurolyga, o tuomet gavo šansą iš Kauno „Žalgirio“.

Po pokalbių su „Žalgirio“ jaunimo sistemos vadovu Gediminu Navicku ir „Žalgirio-2“ vyr. treneriu Vytautu Pliauga Aleksandravičius sulaukė galimybės dirbti asistentu „Žalgirio“ antroje (NKL) ir trečioje (RKL) komandose.

Lukas Aleksandravičius – trečias iš dešinės Nuotr. T. Matijoška

Praėjo vieneri metai ir 2022 metų vasarą kaunietis gavo pasiūlymą iš LKL debiutuojančio „Gargždų“ klubo tapti Pauliaus Juodžio asistentu, o dar po kelių mėnesių – ir laikinai perimti vyriausiojo trenerio poziciją.

Ko gero įprastai LKL debiutuojantys treneriai varžovų specialistų gerai nepažįsta, bet metus laiko „Žalgirio“ organizacijoje dirbęs Aleksandravičius jau buvo užmezgęs kontaktą ir su kauniečių pirmosios komandos treneriais.

„Labai malonus sutapimas, – po debiuto prieš buvusios darbovietės klubą sakė Aleksandravičius. – Pernai tiek NKL, tiek RKL buvau asistentas, puikiai pažįstu visą šitą „Žalgirio“ trenerių štabą. Prieš rungtynes buvo pora pokalbių, sakė sėkmės, linkėjo tokių dalykų. Jausmas labai geras, truputį kosmosas. Smagu tikrai. Stengiausi mėgautis kiekviena minute.“

