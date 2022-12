Karo pabaigos laukiantis Jasikevičius pasisakė apie finalo ketvertą Kaune

Gizmo

Tai karas dar vyks ilgai .Cia juk geri pinigai sukasi visame sitame.Ir aplamai sitas karas ,manau sukeltas samoningai ir jis jau buvo planuojamas kelis metus atgal ir ta zinojo ir putkius ir zelenskius.Aplamai sitie du "lyderiai" tik tai tarnai seimininku ,kuriu mes galbut viesoje erdveje nematome.Vieno vaidmuo buvo paskelbt kara, kito vaidmuo per tv kalbet ,kad mes nepasiduosim ir savo kalbomis virpinti savo salies ir aplinkiniu šalių zmoniu širdis ( juk nebe reikalo prezidentu pastatytas profesionalus aktorius,nes tie kas ji pastate puikiai suprato ,kad bet kas viso sito nepatemps tai kruopsiai atsirinko).Na ir dabar vyksta zmoniu durninimas ir melzimas( aišku,kalbu ne tik apie ukru ,lietuviu zmones, visu saliu zmones durninami).Kaip dabar klesti karo pramone ,kiek reikia ginklu paciam karui, dabar visos salys didina karinius biudzetus, kas reiskia ginklu pirkima ,( vel kokie pinigai karo pramonei), mokescius ,paslaugu kainas ir aplamai visko gali kelt kiek nori- nes supraskit karas -- ir visi zmones " taip taip ,viskas suprantama".cia galima rasyt ir rasyt kokia nauda is to karo ir ta nauda visam tam elitui kas visa sita valdo.O sitie visi bibeniai zelenskiniai putkinai tai su savo tikraisiais seimininkais susede ant sofkiu susimusineja sampano taurem ir zvengia is veršių bandos.