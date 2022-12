Eurolygos reitingas: „Žalgiris“ – už aštuoneto, „Barca“ užkopė į viršūnę

Nuotr.: KK Crvena Zvezda, A.Martinez, T.Adanali, P.Moschandreau, S.Stevanovic - Getty Images | BasketNews illustration

BasketNews pristato atnaujintą Eurolygos reitingą. Penkiolika BasketNews darbuotojų ir ekspertų atidavė balsus, suskirstydami komandas pagal jų dabartinę formą ir potencialą.

Už 1 vietą klubai gavo 18 balų, už 2 vietą – 17, už 3 – 16, už 4 – 15 ir t.t.

Reitinge penkios komandas pakilo į viršų, aštuonios nukrito žemyn ir penkios liko savo ankstesnėse vietose.

ASVEL atliko didžiausią šuolį – pakilo penkiomis vietomis aukštyn. Tuo metu „Partizan“ iš 10-os vietos nukrito į 16-ą.

18. Berlyno ALBA – 15 taškų ⬇ (-1 vt.)

Pozicija ankstesniame reitinge: 17.

ALBA vargai tęsiasi, nes Vokietijos klubas patyrė 12-ą pralaimėjimą iš eilės. Nenuostabu, kad ALBA nusileido į paskutinę vietą, surinkusi mažiausią įmanomą taškų skaičių.

17. Milano „Emporio Armani“ – 44 taškai ⬇ (-1 vt.)

Pozicija ankstesniame reitinge: 16.

Milano „Emporio Armani“ sugebėjo nutraukti 9 pralaimėjimų seriją praėjusią savaitę įveikdama „Crvena Zvezda“, tačiau mūsų ekspertų tai neįtikino.

Italijos komanda prarado dar vieną poziciją reitinge, o Kevinas Pangosas, Shavonas Shieldsas ir Luigi Datome yra traumuoti, todėl Milano stovykloje nėra daug optimizmo.

16. Belgrado „Partizan“ – 64 taškai ⬇ (-6 vt.)

Pozicija ankstesniame reitinge: 10.

Didelis nuosmukis Željko Obradovičiaus komandai, nepaisant dviejų pergalių prieš „Fenerbahče“ ir „Anadolu Efes“. Žinoma, reikia pažymėti, kad prieš tai „Partizan“ turėjo penkių pralaimėjimų seriją.

„Partizan“ turės lemiamą atkarpą, kurioje susikaus su tokiomis komandomis kaip „Bayern“, „Monaco“, „Maccabi“, „Baskonia“, „Valencia“, „Crvena Zvezda“, ASVEL ir „Žalgiris“. Jei dauguma tų rungtynių bus laimėtos, „Partizan“ padėtis turnyrinėje lentelėje galėtų gerokai pagerėti.

15. Miuncheno „Bayern“ – 66 taškai ↔

Pozicija ankstesniame reitinge: 15.

Sužaidus 15 rungtynių „Bayern“ vis dar ieško savęs. Praėjusią savaitę Andrea Trinchieri pabrėžė, kad „Bayern“ dvi savaites nesitreniravo. Ar tai gali būti priežastis, kodėl bavarai yra paskutiniai pagal rezultatyvius perdavimus (vid. po 13,1)?

Galbūt, bet kol kas „Bayern“ nėra ta komanda, kuri du sezonus iš eilės pateko į Eurolygos atkrintamąsias. Tačiau dar per anksti nurašyti Trinchieri ir jo ekipą, kuri bet kuriuo metu gali smogti.

14. „Valencia“ – 72 taškai ⬇ (-1 vt.)

Pozicija ankstesniame reitinge: 13.

Su šiek tiek stabilumo ir „Valencia“ galėtų siekti „Top 8“. Įveikęs tokias komandas kaip „Anadolu Efes“, „Olympiakos“ ar „Monaco“, Ispanijos klubas taip pat patyrė pralaimėjimus prieš „Bayern“ ar „Virtus“.

Nepaisant to, daugeliu atvejų „Valencia“ yra kietas riešutėlis ir gali sukelti problemų bet kuriai Eurolygos komandai.

13. Vilerbano ASVEL – 86 taškai ⬆ (+5 vt.)

Pozicija ankstesniame reitinge: 18.

Kaip ir aikštėje, taip ir BasketNews reitinge ASVEL atliko didžiulį šuolį. Po 5 pralaimėjimų serijos ASVEL įveikė „Barcelona“, „Partizan“ ir „Olympiakos“. Aišku, tai neliko nepastebėta mūsų ekspertų.

12. Bolonijos „Virtus“ – 97 taškai ⬇ (-1 vt.)

Pozicija ankstesniame reitinge: 11.

Nepaisant to, kad po pergalių prieš ALBA ir „Maccabi“ nutraukė 4 pralaimėjimų seriją, „Virtus“ prarado dar vieną poziciją mūsų reitinge.

Tai, kad „Virtus“ artimiausias trejas rungtynes su „Fenerbahče“, „Barcelona“ ir „Olympiakos“ žais be traumuotų žaidėjų, taip pat nekelia Italijos komandos šansų.

11. Atėnų „Panathinaikos“ – 117 taškai ⬆ (+3 vt.)

Pozicija ankstesniame reitinge: 14.

Pastaruoju metu solidi „Panathinaikos“ forma neliko nepastebėta. Prieš pat pralaimėjimus Valensijos ir Barselonos klubams, PAO turėjo 4 pergalių seriją ir įveikė tiesioginius varžovus lentelėje.

Dwayne'o Bacono atvykimas tikrai atgaivino Atėnų klubą, o į rikiuotę sugrįžus Mariui Grigoniui, PAO artilerijoje turi dar vieną ginklą.

10. Kauno „Žalgiris“ – 133 taškai ⬇ (-2 vt.)

Pozicija ankstesniame reitinge: 8.

Po įspūdingo lapkričio mėnesio Lietuvos grandas kiek pristabdė. „Žalgiris“ turėjo 3 pralaimėjimų seriją, įskaitant pirmąjį pralaimėjimą namuose, tačiau sugebėjo atsigauti įveikęs Madrido „Real“.

Didžiausia naujiena, žinoma, buvo oficialus pranešimas apie artėjantį finalo ketvertą Kaune.

9. Tel Avivo „Maccabi“ – 135 taškai ↔

Pozicija ankstesniame reitinge: 9.

Po nestabilaus lapkričio „Maccabi“ iškovojo 3 pergales per pastarąsias 4 rungtynes ir užima 7 vietą. Wade'as Baldwinas dar negrįžo po traumos, o tam įvykus „Maccabi“ situacija tikrai pagerės.

Iki šiol Izraelio komandai sekėsi gana gerai, kad išlaikytų 9 vietą mūsų reitinge.

8. Belgrado „Crvena Zvezda“ – 172 taškai ⬆ (+4 vt.)

Pozicija ankstesniame reitinge: 12.

Facundo Campazzo dar nežengė į aikštę, tačiau šiuo metu mūsų ekspertai „Crvena Zvezda“ vertina kaip atkrintamųjų komandą.

Žinoma, forma kalba pati už save. Nuo lapkričio 17 dienos Duško Ivanovičiaus auklėtiniai patyrė tik vieną pralaimėjimą. Šiek tiek stebėtina, kad pralaimėjimas atėjo prieš prastos formos Milano klubą, tačiau, nepaisant to, „Crvena Zvezda“ atsidūrė mūsų „Top 8“, o Campazzo atvykimas tik sustiprina jų galimybes.

7. Vitorijos „Baskonia“– 196 taškai ↔

Pozicija ankstesniame reitinge: 7.

„Baskonia“ gruodį išlieka vienintele nepralaimėjusia komanda ir įveikė tokias ekipas kaip „Emporio Armani“, „Bayern“, „Anadolu Efes“, „Fenerbahče“ ir „Virtus“.

Puolimas gal kiek sulėtėjo, bet pagerėjo ir gynyba, o tai turėtų būti geras ženklas Ispanijos komandai. Nepaisant to, „Baskonia“ nepavyko prasibrauti į „Top 6“, tačiau atotrūkis gerokai mažesnis nei buvo praėjusį kartą.

6. Stambulo „Anadolu Efes“ – 199 taškai ↔

Pozicija ankstesniame reitinge: 6.

Kaip ir praėjusį kartą, „Anadolu Efes“ toliau banguoja. Čempionai turėjo 5 pergalių seriją, tačiau juos sulėtino „Baskonia“ ir „Partizan“.

Tačiau Shane'as Larkinas sugrįžo, o „Anadolu Efes“ tendencija gerai pasirodyti antroje sezono pusėje leidžia jiems patekti į „Top 6“.

5. Madrido „Real“ – 217 taškai ⬇ (-1 vt.)

Pozicija ankstesniame reitinge: 4.

Nepaisant to, kad per pastarąsias dešimt rungtynių rezultatas buvo 8-2, Madrido „Real“ praranda vieną vietą reitinge.

Pralaimėjus kovą dėl Campazzo prieš „Crvena Zvezda“, „Real“ vis dar reikia įžaidėjo. Nepaisant to, kol kas tai netrukdo „Real“ krautis pergalių kraitį.

Walteris Tavaresas ir toliau žaidžia aukščiausiu lygiu, Mario Hezonja taip pat turėjo keletą gerų rungtynių, o Rudy Fernandezas pagaliau sugrįžo į Eurolygą. Užimdamas 4 vietą turnyrinėje lentelėje, „Real“ atrodo solidžiai.

4. Stambulo „Fenerbahče“ – 224 taškai ⬇ (-3 vt.)

Pozicija ankstesniame reitinge: 1.

Puikiai startavęs „Fenerbahče“ gerokai sulėtino pagreitį. Po starto 10-1 „Fenerbahče“ pralaimėjo 4 rungtynes iš 5 ir turi 3 pralaimėjimų seriją.

Prieš rungtynes su „Partizan“ vyriausiasis treneris Dimitris Itoudis pripažino, kad komanda atsidūrė blogoje situacijoje.

Tačiau „Fenerbahče“ dar turi daug rezervų, nes Kostas Antetokounmpo ką tik pasirašė sutartį su klubu, o Nemanja Bjelica sezone dar turi debiutuoti.

3. Pirėjo „Olympiakos“ – 233 taškai ↔

Pozicija ankstesniame reitinge: 3.

Galima ginčytis, kad „Olympiakos“ vis dar trūksta stabilumo, kurį jie parodė praėjusį sezoną. Nuo 4-0 pradžios „Olympiakos“ neturėjo ilgesnės nei 2 pergalių serijos ir turnyrinėje lentelėje užima 6 vietą.

Tačiau matant, ką daro Saša Vezenkovas, ir žinant likusį „Olympiakos“ smogiamąjį penketą, turėtų būti tik laiko klausimas, kada raudonieji įjungs savo maksimalų režimą.

2. „Monaco“ – 234 taškai ⬆ (+3 vt.)

Pozicija ankstesniame reitinge: 5.

Nuo pralaimėjimo prieš „Maccabi“ spalio 18 d., Monako klubas pademonstravo atkarpą 8-3, o tai leido jiems padaryti didžiausią šuolį tarp 5 geriausių komandų.

Jordanas Loydas taip pat netrukus vėl turėtų grįžti į aikštelę, dar labiau sustiprindamas Monako komandą.

1. „Barcelona“ – 261 taškas ⬆ (+1 vt.)

Pozicija ankstesniame reitinge: 2.

Mūsų ikisezoniniame reitinge „Barcelona“ užėmė 3 vietą, tada pakilo į 2 vietą ir galiausiai pasiekė aukščiausią poziciją.

Lėtai, bet užtikrintai jie tą patį padarė ir Eurolygos turnyrinėje lentelėje. Kaip mėgsta sakyti Šarūnas Jasikevičius, „Barcelona“ linkusi iššvaistyti solidžius pranašumus, kančių yra daug. Vieną kartą tai kainavo pergalę Vilerbane.

Nepaisant to, kai tik „Barcelonai“ prireikia užsmaugti varžovą, jie tai padaro. Kai jiems reikia pranokti komandą, jie taip pat tai padaro. Be to, Cory Higginsas ir Alexas Abrinesas ką tik grįžo į rikiuotę.