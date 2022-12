Finalo ketvertas Kaune: „Žalgirio“ svajonė ir didysis veiksmas užkulisiuose

Keisti tie pesimistai,kuriems ketvertas nieko nereiškia.Tai ir yra viena iš sporto esmių-siekti aukštumų,garsinti savo šalį.O tokių renginių organizavimas ir yra šalies garsinimas,savo šalies padorymas.Visi to siekia,visi nori būti matomi,nes tai yra prestižas šaliai.Esame Europos užkampyje,todėl reikia tik džiaugtis,jog turime proga išlysti iš to užkampio ir parodyti,jog esame graži šalis,kuri gali organizuoti didelius renginius.EČ jau buvo puikiai suorganizuotas,atėjo laikas ir EL ketvertuo,dėl to labai džiugu.