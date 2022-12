Košmaras Egipte: per rungtynes nukrito tribūna su žmonėmis

Per Kūčias,užuojauta tiems nukentėjusiems žmonėms.Nors reiktų ir sporto organizatoriams mestelti akmenų į daržą,kad šventą dieną išvis sugalvoja rengti rungtynes.Amerikoje tai jau tradicija,ten milžiniški pinigai generuojami per šventes,bet kitose šalyse turėtų būti laisvos dienos per metų šventes.Šventės tiems nukentėjusiems deja sugadintos.