Naujųjų metų pradžioje – kuklus Valančiūno pasirodymas prieš buvusią komandą

Nuotr.: USA TODAY Sports/Scanpix

Jonas Valančiūnas naujųjų metų pradžioje prieš buvusią komandą nežibėjo, o Naujojo Orleano „Pelicans“ (23-13) patyrė pralaimėjimą.

Rungtynių žaidėjas EFF 31 Ja Morant Taškai 32 Taiklumas 13-22 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 8

Lietuvio atstovaujamas klubas išvykoje 101:116 (25:31, 25:22, 29:30, 22:33) nusileido Memfio „Grizzlies“ (22-13) ekipai, kuriai atstovavo 2018/2019 - 2020/2021 m. sezonuose.

Valančiūnas aikštėje praleido 22 minutes, per kurias surinko 6 taškus (1/4 dvit., 1/1 trit., 1/2 baud.), 6 atkovotus kamuolius, perimtą kamuolį ir 3 blokuotus varžovų metimus. Uteniškio pasirodymą sustabdė ir asmeninės pražangos. Centras ketvirtojo kėlinio pradžioje šeštą kartą pažeidė taisyklės ir likusį susitikimą stebėjo nuo suolo.

Rungtynių lužis įvyko ketvirtojo ketvirčio pradžioje, kuomet rezultatui esant 86:79 „Grizzlies“ naudai gerą atkarpą sužaidė šeimininkai. Jie spurtavo 19:4 ir pabėgo nuo varžovų bei sėkmingai uždarė rungtynes.

„Pelicans“ komandai tai buvo trečiosios rungtynės per ketverias dienas. Tačiau ekipos vyr. treneris Willie Greenas to, kaip pasiteisinimo nemato.

„Atiduotike „Grizzlies“ jų pagarbą, jie to nusipelnė, – po mačo varžovus gyrė Greenas. – Jie padarė tai, ką turėjo padaryti namų aikštelėje. Manau, kad jie žaidė fiziškiau ir buvo žingsneliu priekyje nei mes.“

Šis mačas daug lėmė ir turnyrinėje lentelėje. Po šios Memfio ekipos pergalės „Pelicans“ su 23 pergalėmis ir 13 nesėkmių išlieka Vakarų konferencijos antroje pozicijoje, tačiau dabar „Grizzlies“ nuo jų atsilieka per vieną laimėtą mačą.

Pirmoje vietoje žengia Denverio „Nuggets“, kurie taip pat yra iškovoję 23 pergales, tačiau yra patyrę vienu pralaimėjimu mažiau.

Memfio komandą į priekį vedė Ja Morantas, kuris per 30 minučių pelnė 32 taškus (13/16 dvit., 0/6 trit., 6/7 baud.), atkovojo 3 kamuolius bei atliko 8 rezultatyvius perdavimus.



Svečių gretose išsiskyrė Zionas Williamsonas, kurio sąskaitoje per 28 minutes buvo 20 taškų (6/16 dvit., 8/10 baud.), 9 atkovoti kamuoliai ir rezultatyvus perdavimas.



„Grizzlies“: Ja Morantas 32 (13/16 dvit., 0/6 trit., 6/7 baud., 8 rez. perd., 4 kld.), Desmondas Bane'as 18 (6/13 dvit., 1/6 trit., 7 atk. kam.), Jarenas Jacksonas 17 (6/9 dvit., 6 atk. kam., 3 per. kam., 6 blok., 4 kld.), Brandonas Clarke'as 12 (4/7 dvit., 5 atk. kam.), Stevenas Adamsas 10 (4/6 dvit., 21 atk. kam., 2 blok., 29 naud.), Tyusas Jonesas (2/3 trit., 8 rez. perd.) ir Johnas Koncharas (4/4 dvit., 3 per. kam.) po 8, Dillonas Brooksas 7.

„Pelicans“: Zionas Williamsonas 20 (6/16 dvit., 8/10 baud., 9 atk. kam., 9 kld.), Trey Murphy 15 (2/4 trit.), Jaxsonas Hayesas 13 (4/4 dvit.), Naji Marshallas 12 (2/6 trit., 6/6 baud., 4 rez. perd.), Willy Hernangomezas 11 (3/9 dvit., 5/6 baud., 7 atk. kam.), C.J. McCollumas 10 (3/9 dvit., 1/7 trit., 6 kld.), Jose Alvarado 7.