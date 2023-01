Komentavimas BasketNews – nuo šiol tik BN+ nariams

Nuotr.:

2023 metus tinklalapis BasketNews pasitinka su naujove komentarų skiltyje.

Nuo šiol komentuoti po tekstais tinklalapyje BasketNews galės tik mokamos platformos BN+ prenumeratoriai.

BN+ prenumeratoriai taip pat kiekvieną darbo dieną gauna unikalius autorių straipsnius ir BasketNews.lt naršo be išorinės reklamos. Be to papildomai siūlome:

BasketNews.lt klausimų-atsakymų (Q&A) podkastą;

Savo kiemo specialią klausimų-atsakymų tinklalaidę;

Archyvinių rungtynių įrašus naujomis akimis, komentuojant Karoliui Tiškevičiui ir Giedriui Šlikui;

Netaktiškai tinklalaidę su krepšinio pasaulio žmonėmis;

Kvietimą į uždarą feisbuko grupę, kurioje kartu su visais BasketNews kūrėjais galite dalytis savo idėjomis, kritika, patarimais ir pasiūlymais;

Galimybę pirmiesiems pamatyti BasketNews naujoves;

Galimybę dalyvauti uždaruose renginiuose, skirtuose tik BN+ nariams, įskaitant vasaros susitikimą.

Tapti BN+ prenumeratoriumi galite čia.