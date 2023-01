Nenurašyti per anksti: kaip mažylis iš Islandijos įrodinėja savo vertę „Ryte“

Nuotr.: FIBA

Elvaras Fridrikssonas 2021 metais Lietuvą paliko kaip geriausias LKL žaidėjas. MVP apdovanojimą iškovojęs „Šiaulių“ gynėjas siautėjo prieš visas lygos komandas ir buvo sunkiai sulaikoma jėga. Tai pro akis nepraslydo ir lygos čempionams Vilniaus „Rytui“, kurie vasarą užbaigė savo komplektaciją pasikviesdami 183 cm ūgio mažylį į sostinę. Tačiau...

Tačiau Elvaras sezono pradžioje priminė to žaidėjo, kuris siautėjo „Šiauliuose“, šešėlį. Islandas per pirmąsias dvejas FIBA Čempionų lygos rungtynes iš viso surinko -5 naudingumo balus, o per pirmuosius 7 LKL mačus vos triskart surinko dviženklį naudingumo balų skaičių.

Fridrikssonas dėl savo mažo kūno buvo ir yra atakuojamas gynyboje, atrodė neužtikrintai su savo sprendimais ir atvykęs kaip vienas pagrindinių „Ryto“ variklių nepateisino lūkesčių. Nuo to kentėjo ir komanda, kuri sezono pradžioje patyrė šūsnį pralaimėjimų bei buvo nusileista ant popieriaus silpnesniems klubams.

Nuotr. FIBA

Lietuvos krepšinio visuomenėje vis garsiau pradėta kalbėti apie Fridrikssono galimybes. Galbūt jo metai „Šiauliuose“ tebuvo vienas iš tų pasirodymų, kuomet žaidėjas, sukritus palankioms aplinkybėms, užsiaučia, o vėliau grįžta į savo įprastą lygį? Lyg eilė dainininkų, kurie sukūrė vieną hitą ir ant jo važiavo 20 metų. Tik čia krepšinis, tokie dalykai neįmanomi, turi dar kažką sukurti, jog galėtum žaisti.

Daug nežadėjo ir tie metai tarp Šiaulių ir Vilniaus, kuomet Elvaras turėjo sudėtingą 2021-2022 m. sezoną. Atstovaudamas Antverpeno „Telenet Giants“ gynėjas rinko po 11,7 taško ir 12,7 naudingumo balo mažo pajėgumo Belgijos čempionate, o pasikeitus treneriui buvo priverstas keltis į Italiją, kur neradęs vietos Tortonos „Bertram“ ekipoje per 3 mačus fiksavo 1,7 taško statistiką.

Tačiau islandui pavyko pritildyti kritikus ir tapti kertine „Ryto“ dalimi. Per paskutines ketverias Čempionų lygos rungtynes Fridrikssonas fiksuoja 17,8 taško statistiką, o lemiamame mače dėl patekimo į įkrintamąsias prieš Tenerifės „Lenovo“ sukratė 19 taškų. Daugiau įmetė tik Marcusas Fosteris (21). „Rytas“ pradėjo laimėti, o Fridrikssonas tapo pavyzdžiu, kaip negalima anksčiau laiko nurašyti krepšininko.

„Manau, kad tai yra pavyzdys. Kai kuriems žaidėjams tiesiog reikia daugiau laiko prisitaikyti, – tinklalapiui BasketNews kalbėjo Elvaras. – Niekas nėra per geras kritikai, bet taip pat negalima nurašyti žaidėjo pernelyg neįsigilinant į visas detales. Aišku, tai yra darbo dalis, tu turi tai priimti. Žmonės linkę greitai pasidaryti išvadas ir kaip krepšininkas tu turi susitaikyti su tuo. Man prireikė daugiau laiko nei norėjau, bet aš čia.“

Antradienį vilniečių laukia pirmasis įkrintamųjų mūšis su Salonikų PAOK. Serija vyks iki dviejų pergalių.

„Tai – labai gera komanda, turinti puikius gynėjus, – sakė gynėjas. – Pats žaidžiau su Jaylenu Handsu Antverpeno komandoje. Salonikuose jis žaidžia labai gerai, yra vienas lyderių. Bus kova, bus mūšis iki dviejų pergalių. Manau, kad šio sezono „Rytas“ gali įveikti bet ką ir mes tai jau įrodėme. Bus sunku, kas labiau norės, tas ir pasiims šią pergalę. Manau, jog esame ganėtinai lygios komandos.“

Tinklalapiui BasketNews islandas papasakojo apie savo amerikietiškuosius kalnelius Vilniuje, spaudimą, kritiką, kalbas, jog jis negali žaisti aukštame lygyje, bei „Ryto“ potencialą.

– Elvarai, kaip apskritai jautiesi Vilniuje? Kaip tavo šeima jaučiasi Vilniuje?

– Viskas čia puiku. Jaučiuosi labai patogiai. Džiaugiuosi žaisdamas čia krepšinį, mano gyvenimo sąlygos yra puikios: gyvenu puikioje vietoje, turiu gerus komandos draugus. Ko dar galima prašyti? Mano šeima taip pat dažnai mane lanko Vilniuje. Sūnus lanko darželį Islandijoje, todėl jie negali čia būti visuomet, bet jie tikrai dažnai pas mane atvyksta. Esu laimingas. Vilnius – nuostabus miestas, mes stengiamės jį vis labiau pažinti.

– Sezono pradžia tau buvo labai sunki. Kas nesisekė?

– Taip, iš pradžių buvo sunku. Visgi ši komanda man yra nauja, reikėjo prisitaikyti. Prieš atvykdamas klubinio krepšinio nežaidžiau beveik pusmetį, nes kai iš Antverpeno išvykau į Italiją, ten jau buvo daug legionierių, todėl retai pasirodydavau ant parketo. Kai tik treniruojiesi ir nežaidi, yra labai sunku ir bet kuris žaidėjas tai galėtų patvirtinti. Mano pasitikėjimas savimi toli gražu nebuvo geriausias, nebeturėjau tokio krepšinio pojūčio, kokį turėjau Šiauliuose. Žinojau, kad turiu dirbti labai sunkiai, kad užsitarnaučiau savo minutes. Žinojau, kad turiu išlikti kantrus bei įsižaisti prireiks laiko. Žinojau, kad kai sugrįšiu į formą ir susigrąžinsiu pasitikėjimą, viskas bus gerai. Tokie dalykai padeda pakilti į aukštesnį lygį. Kai susiduri su sunkumais ir juos nugali – tampi geresniu. Manau, jog man pavyko tuos sunkumus įveikti ir pastarieji rezultatai tai įrodo.

Žinoma, „Rytui“ visuomet yra daug spaudimo. Jeigu tu nepasirodysi gerai, visada sulauksi kritikos ir žmonės kalbės, jog galbūt nesi tinkamas žaidėjas komandai ar netempi lygio. Negali to klausytis, turi nesustoti judėti.

Nuotr. FIBA

– Buvo kalbama, jog negali žaisti tokio aukšto lygio komandoje. Ar pačiam teko girdėti tokių kalbų?

– Žinau, kad žmonės visuomet turės savo nuomonę. Žinau lietuvių aistrą krepšiniui. Visuomet bus kalbų, kai tau nesiseka ir man pačiam teko jų girdėti. Nesu kvailas, žinau, jog nežaidžiau gero krepšinio ir pats tai jaučiau. Nebuvo geras jausmas nebebūti tokiu dominuojančiu Lietuvoje, koks buvau Šiauliuose. Žinojau, kad iš manęs tikisi daugiau ir žmonės nėra laimingi. Bet aš galiu kontroliuoti tik savo pasirodymus ir taip užtildyti kritikus. Kito kelio nėra. Ir manau, jog man pavyko. Dabar žaidžiu geriau ir tai manau, jog žaisiu dar geriau.

– Kaip reagavai į visas kalbas, jog negali žaisti „Ryte“ ir galbūt esi per prastas?

– Nekreipiau į tai dėmesio. Išlikau pozityvus. Visuomet į treniruotes einu su pozityviu nusiteikimu, tikiu savimi bei stengiuosi mėgautis tuo, ką darau. Juk aš tiesiog žaidžiu krepšinį pragyvenimui. Tai neblogas darbas vaikiui iš Islandijos, tiesa? Mėgaujuosi tuo, ką darau ir nekreipiu dėmesio į jokias kalbas. Jos manęs neišmuš iš vėžių. Jeigu pradėsi fokusuotis į tai, ką apie tave šneka kiti – sudegsi. Visą fokusą dėjau tik į save. Vis dar yra daug dalykų, kuriuos turiu išmokti. Aš esu čia, kad tai padaryčiau.

– Ar pats sezono pradžioje abejojai savimi? Galbūt, jog negali žaisti tokiame aukštame lygyje?

– Negalėčiau taip pasakyti, kad abejojau. Prieš tai esu žaidęs Lietuvoje, kažkiek žinau lygą ir vaikinus „Ryte“. Žinojau, kad galiu žaisti šiame lygyje. Tiesiog išlikau kantrus. Aišku, buvo sunku psichologiškai, bet kai pradėsi savimi abejoti, tai nepadės. Žinojau, kad jeigu išliksiu susikaupęs, progresas ateis ir viskas susidėlios į savo vietas. Niekada mano gyvenime nebuvo taip, jog viskas einasi lengvai. Visuomet buvo žmonių, kurie manimi abejoja ir šis vaikis iš Islandijos turėjo sunkiai dirbti, jog pasiektų lygį, kuriame dabar yra. Viską išmokau ir išsikovojau sunkiuoju būdu. Tai užaugino mano odą ir padarė mane psichologiškai stipresniu. Esu pasiruošęs viskam.

Nuotr. FIBA

– Kaip viskas apsivertė ir pradėjai rodyti gerą žaidimą?

– Stengiuosi daryti savo darbą kaip galima geriausiai. Džiaugiuosi, jog man pavyko ir žinojau, kad galiu. Nuo manęs nemažai, kas priklauso. Mano forma gerėja, komanda pradėjo laimėti, tas spaudimas ir atsakomybė mane veža į priekį. Žaidžiu geriau, komanda laimi, esu laimingas. Šis apsivertimas pasako nemažai apie mano psichologinį tvirtumą.

– Kalbant apie komandą, ką šį sezoną Europoje gali „Rytas“?

– Mums reikia susikoncentruoti į įkrintamąsias. Jeigu žengsime į aikštelę su tokiu pačiu spaudimu kaip žengėme prieš Tenerifės klubą – viskas yra įmanoma. Nenoriu prisikalbėti ir nubėgti įvykiams už akių, bet Europoje galime padaryti didelių dalykų, tiesiog reikia išlaikyti koncentraciją ir žaisti komandiškai. Dabar mūsų tikslas yra laimėti įkrintamąsias.

– Ar esate pajėgūs laimėti visą turnyrą?

– Nesigilinau į visas komandas, kurios kaunasi FIBA Čempionų lygoje, bet tikrai tikiu, kad „Rytas“ gali laimėti Čempionų lygą. Mes turime didžiulį potencialą. Apie tai dar tikrai per anksti kalbėti, bet mes turime visą potencialą ir visus šansus tai padaryti, jeigu tobulėsime.

– Kiek neišnaudoto potencialo turi „Rytas“?

– Turėjome daug pakilimų ir nuosmukių šiame sezone. Mums reikia kontroliuoti smulkias detales ir emocijas, turime sukurti stabilumą. Turime žaisti taip, kaip žaidėme prieš „Lenovo“. Žmonės žino, kad „Rytas“ yra komanda, turinti daug talentingų vyrukų ir, jeigu visi dar labiau pasitemps, būsime pavojingi.

Nuotr. FIBA

– Kalbant apie LKL, ar jauti spaudimą, kad reikia apginti titulą?

– „Rytas“ visuomet jaučia spaudimą, čia, Vilniuje, žmonės labai nemėgsta pralaimėjimų. Pralaimėjimams nėra vietos. Ypač kai jie laimėjo pernai, visi tikisi titulo. Turime labai daug nuveikti, kad turėtume šansą apginti titulą.

– Žiūrint į „Žalgirį“ šiame sezone, ar titulas atrodo realus?

– Niekada nežinosi. Jie turi puikią komandą. Jie nuostabiai žaidžia Eurolygoje ir turi puikią koncentraciją LKL rungtynėms. Tai bus mums didžiulis iššūkis. Negaliu atsakyti, bet mes turime susikoncentruoti ties savimi ir sunkiai dirbti. Nežinia, kas nutiks, bet aš tikiu savo komanda. Šį sezoną mes jau kartą įveikėme „Žalgirį“. Nėra nieko neįmanomo.

– KMT turnyro ketvirtfinalyje turite 8 taškų deficitą prieš Kėdainių „Nevėžį-Optibet“. Kiek stiprus yra spaudimas prieš antrąsias rungtynes?

– Žinoma. Viskas stovi ant kortos ir kai viskas stovi ant kortos, mes visada atsakome. Reikia atsinešti tokį pat mentalitetą ir į šias rungtynes. Tai buvo vienas iš nesusipratimų šiame sezone, kurių pasikartoti nebegali. Pralaimėti tokias rungtynes yra nedovanotina ir prieš mačą bus daug spaudimo. Turime būti tam pasiruošę ir laimėti išlikimo mūšį.

– Kalbant apie žaidimą, kodėl „Rytas“ taip banguoja?

– Didžioji dalis yra psichologinė. Turime ateiti į mačus su geresniu mentalitetu, potencialas vietoje, tačiau mentaliteto kartais nėra. Kai jis ateis, ateis ir stabilumas.