Traumuotų žaidėjų situaciją atskleidęs Maksvytis: „Reikės arti 40 minučių“

Nuotr.: Teodoras Biliūnas/BNS

Kauno „Žalgiris“ ketvirtadienio rungtynėmis namuose su Stambulo „Fenerbahče“ užbaigs Eurolygos pirmąjį reguliariojo sezono ratą.

Kauniečiai su 8 pergalėmis ir tiek pat pralaimėjimų Eurolygoje dalinasi 8-10 vietas. „Žalgirio“ vairininkas Kazys Maksvytis prieš ketvirtadienio mačą įvertino komandos pasirodymą iki šiol.

„Manau, kad kažkiek keitėmės eigoje. Gynyboje kartais per daug užsižaidėme su switch all gynyba, kai komandos turi daug individualiai stiprių žaidėjų, gal kaip tik reikėtų daugiau įpainioti į komandinę gynybą, – aiškino žalgiriečių vairininkas. – Daug priekaištų komandai neturiu. Buvo tikrai blogas mačas su „Panathinaikos“ ir su „Anadolu Efes“, bet kai jie taip taip pataikė antroje pusėje, buvo sunku, kartais krepšinyje taip nutinka. Visose kitose rungtynėse buvome ir atsilikome ar per vieną ataką, ar likome iki paskutinių minučių. Taip bus ir toliau, semsimės patirties ir daugiau laimėsime rungtynių pabaigų.“

Traumų užkluptas Turkijos klubas Eurolygoje fiksuoja keturių pralaimėjimų seriją. Nepaisant to, Maksvytis pabrėžė, kad laukia itin sunki dvikova.

„Fenerbahče dažnai žaidžia akiai nemalonų, gynybinį krepšinį, dar pridėjus trenerį Dimitri Itoudį ir jo meistriškumą, sakyčiau, kad yra gynybinė, griaunanti komanda, kuri atima labai daug opcijų iš varžovų puolimo. Puolime jie pasižymi savo antrais šansais, greitu puolimu. Calathes ir Wilbekinas daug ką išsprendžia, valdo puolimą. Manau, kad bus sunkios, atletiškos, fiziškos rungtynės, galbūt nelabai rezultatyvios. Reikės 40 minučių arti aikštelėje. Kuri komanda bus kantresnė – laimės“, – teigė specialistas.

– Treneri, susitikti su „Fenerbahče“ pralaimėjimų kelyje yra gerai „Žalgiriui“ ar atvirkščiai, prisibijant sužeisto žvėries?

– Iš vienos pusės tai parodo, kad jie yra pažeidžiami, bandysime ieškoti tų pažeidžiamų vietų. Iš kitos pusės, be abejo jie grįžta. Paskutinėse rungtynėse turėjo iniciatyvą, grįžęs Motley davė jiems nemažą postūmį. Nėra jie tokie blogi, kaip dabar rodo skaičiai, bet jie atvažiuoja pas mus ir bandysime tuo pasinaudoti.

– Kalbant apie jūsų paminėta Motley, kaip reikės jį stabdyti ir su kuo galėtumėte jį palyginti iš tų, prieš kuriuos jau teko susidurti?

– Sakyčiau, kad tai labiau puolimo žaidėjas, kuris turi didelį judesių arsenalą. Gynyboje žaidžia dėka savo dydžio ir fiziškumo. Manau, kad vienas prieš vieną jį palikti yra pavojinga. Matėme rungtynes su „Real“, kai jis žaidė vienas prieš vieną ir užbaiginėjo prieš Tavaresą. Pagal atakavimo pobudį galbūt būtų galima palyginti su Šengelija. Pagal žaidimą baudos aikštelėje manau, kad jis yra vienas iš labiausiai dominuojančių žaidėjų Eurolygoje.

– Kokia sveikatos problemų turėjusių žaidėjų situacija? Kalbu apie Luką Lekavičių, Dovydą Giedraitį ir Tylerį Cavanaugh.

– Dėl Cavanaugh naujienų nėra, laukiame medikų diagnozės, kaip jau minėjau, viena akimi dairomės ir papildymo. Lekavičius su Giedraičiu jau treniruojasi su komanda ir turėtų būti pasiruošę.

– Po KMT rungtynių Alytuje užsiminėte, kad laukėtė atsidariusio Eurolygos perėjimų lango. Ar galima daryti išvadą, kad ieškote šiuo metu Eurolygoje žaidžiančio krepšininko?

– Nebūtinai. Jei norėtume kažką paimti iš Eurolygos, tai galėtume padaryti tik per langą. Jei to nebus, turėsime daugiau laiko, kai galėsim kažką paimti iš kitur. Aišku, slapta tikimės, kad pasveiks Cavanaugh.

– Fenerbahče šiuo metu fiksuoja pralaimėjimų seriją Eurolygoje, ar tai lėmė tik traumos, ar manote, kad tam buvo ir kitų priežaščių?

– Tai irgi lėmė. Gana ilgą laiką nežaidė vienas iš jų lyderių Motley, labai universalus ir fiziškas žaidėjas. Kažkiek aptrupėjusi ir gynėjų grandis, viskas laikosi ant kelių gynėjų pečių. Bet jie turi labai galingą priekinę liniją. Manau, kad tos traumos kažkiek išmušė juos iš ritmo.