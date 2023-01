Požiūrį į kūną pakeitęs Donatas Motiejūnas – apie „Monaco“ resursus ir džiaugsmą dėl Kazio bei „Žalgirio“

Nuotr.: ZUMAPRESS.com-SCANPIX, Scanpix Baltics, PanoramiC-Scanpix

Prieš šokdamas ginčą su Kevarriusu Hayesu, Donatas Motiejūnas ištaikė akimirką pribėgti prie Kauno „Žalgirio“ štabo. „Monaco“ lietuvis apsikabino su Kaziu Maksvyčiu ir pasilabino su kitais žalgiriečiais.

Donatas Motiejūnas Komanda: Monako Monaco

Pozicija: C Amžius: 32 Ūgis: 213 cm Svoris: 120 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

Kaunietis įtemptai stebi „Žalgirio“ renesansą po tragiško praėjusio sezono bei asmeniškai džiaugiasi dėl šanso Europos elite sulaukusio Maksvyčio.

Juos krepšinis suvedė dar nuo Motiejūno vaikystės Kauno krepšinio mokykloje. Dabar krepšininkas atstovauja vienai galingiausių Europos komandų, o strategas išbando save treniruodamas tarp stipriausių žemyno klubų kovojantį „Žalgirį“.

„Visi žmonės, kurie stengiasi ir sunkiai dirba, pasiekia savo, – bendraudamas su tinklalapiu BasketNews, apie Maksvytį kalbėjo Motiejūnas. – Smagu matyti tuos žmones ir pasidžiaugti už juos, treneris Kazys – vienas iš tų. Jam niekas nebuvo paduota ant lėkštutės, dėl visko kovojo, stengėsi ir dirbo.

Ne vienais metais įrodė, kad žino, kaip treniruoti komandą ir kaip pasiekti tikslų. Laimėjo trofėjus su praeitomis komandomis ir atrodė, kad po tiek metų gaus šansą kokiame elitiniame klube. Aišku, „Žalgiris“ tada buvo po Šarūno Jasikevičiaus sparnu. Iš mano pusės, jis jau seniai buvo pribrendęs tokiam ėjimui. Gal treniravimas Permėje jam dar kažkiek leido išsigryninti save kaip trenerį ir dabar gali visiškai žibėti bei visavertiškai rodyti savo supratimą.“

Maksvyčio treniruojamas „Žalgiris“ startavo pakiliai ir besibaigiant Eurolygos pirmajam ratui su rezultatu 8-8 rikiuojasi šalia turnyro atkrintamųjų. Stebėdamas kauniečių žygį šį sezoną, Motiejūnas tiki, jog Lietuvos grandas gali įšokti tarp aštuonių stipriausių Eurolygoje.

Donatas Motiejūnas džiaugiasi dėl sėkmingai sezoną pradėjusių Kazio Maksvyčio ir Kauno „Žalgirio“ Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS

Tuo metu 16-ajame ture „Žalgirį“ po dramatiškos kovos įveikęs „Monaco“ (11-5) kabinasi į pirmąją vietą reguliariajame sezone.

Monako Kunigaikštystės klubas 1-3 pozicijomis dalijasi su Vitorijos „Baskonia“ (11-5) ir Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama „Barcelona“ (11-5).

Debiutiniame 2021-2022 m. sezone „Monaco“ Eurolygos ketvirtfinalyje dramatiškai nusileido Pirėjo „Olympiakos“ ir liko per žingsnį nuo istorinio finalinio ketverto. Tarpsezoniu Motiejūnas buvo vienas iš penkių krepšininkų, likusių Monake, komandą papildė elitiniai žaidėjai, tokie kaip Elie Okobo, Jordanas Loydas ar Johnas Brownas.

Didžiuliais finansiniais resursais disponuojanti „Monaco“ taikosi į finalo ketvertą, šansą kautis dėl Eurolygos titulo bei ateityje pelnyti garantuotą vietą prestižiniame žemyno turnyre.

Motiejūnas antraisiais metais Monake rungtyniauja kiek mažiau – Eurolygoje po 16,5 minutės, kai praėjusį sezoną vidurkis siekė 18,5 minutės. Tačiau aukštaūgio produktyvumas paaugo – per ataką nuo 1,05 iki 1,12 taško.

Viena iš tai lėmusių detalių – krepšininko sprendimas dar rimčiau pažvelgti į mitybą: apribotas papildomų cukrų suvartojimas ir koncentracija į kokybišką maistą.

Visa tai Motiejūnui per trečdalį sezono padėjo nusimesti 6-8 kilogramus svorio – iki maždaug 110 kilogramų. Centras jaučia sprendimo naudą ir yra patenkintas pasiektu rezultatu.

Apie pakeistą mitybą, sprendimą likti Monake, klubo augimą, Eurolygos finalo ketvertą Kaune ir „Žalgirio“ šansus Europos fronte tinklalapis BasketNews Monake išsamiai kalbėjosi su Motiejūnu.

– Tarpsezoniu komanda, galima sakyti, pasikeitė iš pagrindų, pasipildydama skambiomis pavardėmis kaip Jordanas Loydas, Elie Okobo, Johnas Brownas ir kiti. Kiek pats galvojote, kaip atrodys bendras vaizdas, ir kaip jis iš tikrųjų dabar gavosi prasidėjus sezonui? – tinklalapis BasketNews paklausė Motiejūno.

– Pasikeitė didžioji dalis komandos, iš praėjusių metų liko tik penki žaidėjai. Nauja komanda, todėl, aišku, buvo klaustukų. Vėlgi, daug individualiai stiprių žaidėjų ir buvo ne vienas klausimas, kaip mums pavyks žaisti kartu. Manyčiau, kad kol kas sekasi visai neblogai, bet tikrai jaučiu, jog mūsų potencialas tikrai nėra pasiektas ir galime žaisti žymiai geriau nei žaidžiame dabar.

Sezonas nėra sprintas, tai – maratonas. Pavyzdys yra Stambulo „Anadolu Efes“ komanda, kuri savo formos piką pasiekia per svarbiausias rungtynes. Toks ir yra mūsų tikslas. Pralaimėjus vienas ar kitas rungtynes sezono metu nėra taip svarbu ir kritiška, kaip būti sveikiems, visos sudėties ir pikinės formos per lemiamus mūšius.

Mes einame link to ir stengiamės pasiekti tai. Kiekvieną dieną vis daugiau pažįstame vienas kitą. Turime žymiai geresnį kolektyvą nei praeitais metais, drausmės atžvilgiu komanda taip pat patobulėjo. Manyčiau, kad ji yra lipdoma teisinga linkme. Nežinau, kiek ilgai, bet „Monaco“ komanda ateinančius metus turėtų būti labai stipri komanda.

– Kokiais aspektais „Monaco“ komanda dar gali būti geresnė?

– Derinių ir strategijos išpildymu. Visi mus daugiau žino, kaip „bėk ir mesk“ komandą, tačiau prieš labiau organizuotas komandas yra sunkiau žaisti tokį žaidimą. Dažniausiai jos neleidžia taip žaisti, stabdo ir bando įvelti į būtent taktinį žaidimą. Ne vienos mūsų rungtynės šį sezoną parodė – tiek prieš „Barceloną“ (pralaimėjo 63:69), tiek prieš Stambulo „Fenerbahče“ (pralaimėjo 93:96). Kai mus sugebėjo įvelti į taktinį žaidimą, mūsų silpnybės labai stipriai išryškėjo. Jeigu mes pasitemptume ties šituo, taptumėme dar grėsmingesne komanda.

– Paties žaidimo laikas Eurolygoje sumažėjo per dvi minutes (nuo 18,5 min. iki 16,5 min.), bet produktyvumas yra išaugęs: šį sezoną – 1,12 taško per ataką, praėjusį sezoną – 1,05 taško. Kaip pats jaučiatės komandoje?

– Šiais metais man yra ir skiriamų derinių, ir esu įvedamas į žaidimą. Visgi turime tikrai dvylika stiprių žaidėjų ir mano pozicijoje žaidžia tiek Donta Hallas, tiek aš, tiek Johnas Brownas, kuris reikia, jog kartais žaistų penktu numeriu. Tokios yra trenerio idėjos ir mintys. Darau viską per laiką, kurį gaunu, ir stengiuosi padėti komandai. Kartais gaunu 20 ir daugiau minučių, kartais mažiau. Vėlgi, tai yra trenerio taktika. Žaidžiu tokioje komandoje, kurioje yra pilna aukščiausio lygio žaidėjų. Neturėtum žiūrėti vien į savo ego tokioje komandoje, jeigu stengiesi siekti atkrintamųjų, finalinio ketverto ar bet kokio čempionų titulo.

– Kas galėjo lemti padidėjusi produktyvumą?

– Vėlgi, antras sezonas su Mike’u Jamesu, kurio rankose daugiausiai būna kamuolys. Atsirado kiti žaidėjai, kurie nuo pat pradžių žiūri į mane visai kitaip nei tie, kurie buvo praeitais metais. Praėjusį sezoną dauguma žaidėjų buvo pasirašę vienų metų sutartis ir natūralu, kad jie žiūrės daugiau į savo statistiką nei į komandą. Šiais metais surinkta solidesnė komanda, pasirašytos sutartis dvejiems ar trejiems metams, žaidėjams yra stabilumas ir iš to ateina, kad jau stengiamasi žaisti komandai ir laimėti, o ne tik ieškoti savo taškų. Tai irgi prisidėjo, nes esu komandinis žaidėjas ir daugiau priklausomas nuo komandos draugų nei kitose pozicijose rungtyniaujantys žmonės.

Mike’as Jamesas daugiau pažįsta mane, aš jį irgi. Kai kuriuose momentuose užtenka tik susižvalgyti ir jau suprantu, ką darome ar ką jis nori padaryti. Prie viso to prisidėjo mažiau savanaudiškai žaidžiantys žaidėjai.

– Antras sezonas šito formato Eurolygoje sugrįžus iš Kinijos. Ar jaučiatės patogiai, ar jaučiate, kad dar galite labiau realizuoti save?

– Kad ir kokios būtų situacijos, visada stengiuosi kažką pridėti papildomai. Šiais metais nusimečiau 6-8 kilogramus svorio, kad išlengvėčiau. Nebuvo taip, jog ėmiausi dietos, bet tiesiog išsivaliau savo mitybą, kas buvo dar vienas didelis žingsnis. Neturėjau problemų su svoriu ir tai nebuvo pagrindinis dalykas, bet išsivalius mitybą jaučiuosi žymiai geriau. Mano intensyvumas ir žaidimo kokybė žymiai pagerėjo, kaip ir minėjote – pagerėjo produktyvumas.

Jaučiuosi patogiai. Aišku, kadangi esu labiau į puolimą orientuotas žaidėjas, norėtųsi būti dar daugiau išnaudojamam. Bet vėlgi, turime tikrai daug individualiai stiprių žaidėjų, vieni prie kitų turime taikytis, dalintis tiek aikštele, tiek kamuoliu. Žiūrint į komandos rezultatus, kol kas puikiai tai pavyksta.

– Ar svorio nusimetimu buvo siekiama tapti labiau mobilesniu?

– Jo, ponas treneris Virginijus (Mikalauskas – aut. past.) droždavo mane jau kelerius metus. Kaip jau viskas ir buvo daroma: jokio alkoholio sezono metu, darbas su individualiu treneriu ir viskas buvo sudėliota beveik idealiai. Aišku, būdavo daug valgoma makaronų, visokių picų ir tai nebuvo geras dalykas. Svoris nebuvo kosminis – apie 116-118 kilogramų. Paprasčiausiai treneris vis sakydavo, kad vertėtų susimažinti svorį iki 112-113 kilogramų. Kažkaip užsispyriau ir prieš sezoną pasakiau sau, kad iki Naujųjų metų noriu sverti 110 kilogramų, tačiau ne taip, kad apkarpant maistą, bet keisti tai, ką valgau. Atsikračiau pridėtinių cukrų, kas buvo ypatingai sunku, kadangi bent jau buvau stipriai priklausomas nuo jų – visą laiką pas mane krepšy rasdavai saldainių ar šokoladų.

Pasilikau tik naminį medų, kurį tiekia mano tėtis. Tėtis turi avilių, kelis jų – savo poreikiams. Išsivalius maistą svoris pradėjo tirpti automatiškai. Dabar gal net nesveriu 110 kilogramų – apie 108-109 kilogramus, ir jaučiuosi puikiai. Anksčiau po rungtynių jausdavausi išsekęs, o dabar nė nuovargio nejaučiu. Labai džiaugiuosi tokiu sprendimu, kuris vėlgi pridėjo man karjeroje, gal padės ir ilgiau žaisti, ir ilgiau išbūti geroje formoje.

– Su kokia idėja vasarą nusprendėte su „Monaco“ pasirašyti naują sutartį?

– „Monaco“ nuo pat pradžių buvo komanda, kuri labai norėjo persirašyti sutartį su manimi. Turime gerus santykius tiek su savininku, tiek su vadovybe, tiek treneriai žino, koks esu, kaip dirbu ir kokį rodau pavyzdį. Žiūrint į komandos sudėtį, jie ieškojo tokio žaidėjo, kaip aš, kuris būtų visiškai skirtingas nei Donta Hallas. Jis žaidžia daugiau atletišką krepšinį ir mažiau reikalauja kamuolio. Išleidus mane, būtų galima keisti žaidimo taktiką ir žaisti truputį kitaip. Tikau į tokį vaidmenį ir diskusijos nesitęsė ilgai. Labai greitai priėjome prie sprendimo, pasirašiau kontraktą 1+1. Žiūrėsime, jeigu šitas sezonas bus toks pat sėkmingas, net neabejoju, kad išreikš norą, jog likčiau ir kitiems metams.

– „Monaco“ klubas per trejus metus išaugo nuo 2021 m. Europos taurės čempionų iki pirmąja vieta Eurolygoje besidalijančios komandos. Kaip auga šita komanda iš vidaus?

– Sunku įsivaizduoti. Kai jie žaidė Europos taurėje, nemačiau viso to, bet kai atėjau nuo pernai, tai tiesiog milžiniškais žingsniais judama į priekį. Savininkas tikrai negaili visų resursų, kad komanda tobulėtų, prisidėtų atitinkami žmonės. Visi kalba tik apie prisijungusius žaidėjus, kurie atėjo į aikštelę. Bet yra labai daug žmonių, kurie atėjo už aikštelės ribų: atsirado asistentai fizinio rengimo treneriams ir asistentai terapeutams. Praėjusiais metais turėjome tik vieną terapeutą šešiolikai žmonių. Savininkas klausia žaidėjų, kokia linkme komanda turėtų judėti, o mes, krepšininkai, turime savo nuomonę, ypač dėl šitų dalykų, kai yra žaidusių NBA ar kitose komandose. Žinome, kad komandoje turi būti bent trys terapeutai, kas šiuo metu yra.

Pradžioje viskas buvo labai ribota, kadangi išteklių nebuvo tiek daug. Tikrai nebuvo lengva, bet viskas drastiškai keičiasi klubą perėmus naujam savininkui. Jis pats išreiškė norą, kad komanda Eurolygoje žaistų ilgą laiką. Kiek žinau, Monake po dvejų metų turi būti pastatyta 10 tūkst. žmonių talpinanti multifunkcionali arena, jog komanda ilgam išsilaikytų Eurolygoje. Savininkas negaili nei resursų, nei nieko, kad šita vieta taptų eksliuzyvinė ne tik turistams atvažiuoti ir pasižiūrėti, bet kad trauktų ir geriausius žaidėjus.

– Žiūrint bendrai, „Monaco“ staigus šuolis į Europos elitą atrodo įspūdingai.

– Prisidėjo aukšto lygio žaidėjai, kurie Eurolygoje žaidžia ilgus metus. Mums kaip ir niekas nepasikeitė (šypsosi). Europos taurėje komandai atstovavusių krepšininkų neliko nė vieno. Atėję krepšininkai yra žaidę aukščiausiame lygyje. Kalbant apie komandą, manau, kad tai – didžiulė reikšmė šitam miestui. Einant per miestą vietiniai monakiečiai stabdo ir pasišneka, o žinant Monako kultūrą, tai – retas dalykas. Gali vaikščioti Lando Norrisas iš F1, ar Maxas Verstappenas, būna, laksto aplink, tai niekas netrukdo, nestabdo jų. Mūsų komandos žaidėjus nuolat susistabdo, serga už mus, yra labai patenkinti. Aišku, komanda į elitą prasibrovė ne taip seniai, ir yra prestižas eiti į rungtynes. Norėtųsi, kad tas prestižas išliktų ilgą laiką. Savininkas dirba ties tuo, kad šita komanda daug metų būtų elitinė Eurolygoje.

– Savininkui dedant tokius resursus į komandą, tikslai Eurolygoje turbūt – aiškūs: finalinis ketvertas ir siekis kabintis į čempionų titulą.

– Aišku, yra keliami aukščiausi tikslai, bet svarbiausia – atitaikyti formą, išlikti stipriausios sudėties, be traumų, ir tada žiūrėsime, kaip bus. Pasižiūrėjus į praėjusius metus, kaip sugriuvo Milano „Emporio Armani“. Prieš jiems sugriūnant, prieš visas traumas, jie buvo laikomi favoritais prieš „Anadolu Efes“, bet iš rikiuotės iškrito 3-4 žmonės ir sezonas buvo baigtas. O „Anadolu Efes“, jeigu nepatraukimas tos šalies (Rusijos – aut. past.) komandų, gal net nebūtų patekę į atkrintamąsias. Niekada negali žinoti, kaip viskas susiklostys. Dėl to Eurolygos finalinis ketvertas yra ypač įdomus ir pritraukia tiek daug žmonių. Aukščiausio lygio krepšinis ir gali atsitikti bet kas. Praėjusį sezoną Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Barcelona“ buvo pirma reguliariajame sezone ir jau atrodė, kad tikrai laimės, bet kažkas kažkur nesudirbo, ar tai traumos, ar tai nepataikė su sportine forma, ir viskas… Eurolygai laimėti reikia labai daug talento ir supratimo. Dėl to Eurolygą laimėję treneriai yra taip vertinami.

Kauno „Žalgirio“ arenoje vyks 2023 m. Eurolygos finalinis ketvertas Nuotr. D. Lukšta

– Jūsų gimtasis miestas pagaliau buvo įvertintas teise priimti Eurolygos finalo ketvertą. Kaip reagavote?

– Buvo seniai subrendęs dalykas organizuoti tokį renginį krepšinio sostinėje su tokia arena. Jeigu buvo rengiamas Europos čempionatas, nemanau, kad būtų problema surengti finalinį ketvertą. Aišku, COVID-19 pandemija sujaukė daug dalykų. Manyčiau, jog buvo galima netgi anksčiau organizuoti finalinį ketvertą tokioje šalyje, kurioje fanai, manau, eis į visas rungtynes pasižiūrėti aukščiausio lygio krepšinio ir tikrai bus įdomu. Esu labai laimingas ir už savo gimtąjį miestą, ir už „Žalgirio“ komandą. Galimai dar ir jie turi šansų patekti į finalinį ketvertą, kuris vyks Kaune. Pats turnyras yra labai geras dalykas Kaunui.

Pačiam teko girdėti daug kalbų apie finalinį ketvertą Lietuvoje. Buvo kalbų, kad Kaunas – vienas iš trijų pretendentų. Vieni atkrito, kiti irgi. Ir iš tikrųjų galvojau, kad jau viskas – Kaunas paskelbtas seniai. Bet prieš porą savaičių Mike’as Jamesas sako: „Ar girdėjai, kad Kauną patvirtino finalo ketvertui?“ Sakiau, jog galvojau, kad jau seniai patvirtintas (šypsosi), nes realiai kandidatų nebebuvo likę. Tikrai seniai galvojau, jog jau viskas. Neabejoju, kad krepšinio mieste bus surengtas tikras krepšinio spektaklis, ir galėsime visi džiaugtis tuo.

– Kokį įspūdį pačiam palieka „Žalgiris“ po tragiško praėjusio sezono?

– Praeitas sezonas jau buvo, koks buvo. Situacija komandoje nebuvo pati idealiausia: žaidėjų rokiruotės, trenerių rokiruotės. Gal Paulius Motiejūnas teisingai ir pasakė, jog reikėjo užmiršti, užsimerkti ir patraukti tą sezoną į šalį. Visiems būna toks sezonas per tiek metų. Taip atsitiko, bet buvo svarbiausia, kaip persigrupuos, ir Paulius vėl padarė savo darbą – pasirašytas tiek tinkamas treneris, tiek surinkti tinkami žaidėjai. Viskas apsivertė – Paulius iš paties kalčiausio tapo vėl geriausias žmogus. Visi esame žmonės ir padarome klaidų. Kartais per daug pasitikime kitais žmonėmis. Galutinis praėjusio sezono rezultatas tikrai nebuvo toks, kokio sirgaliai tikėjosi. Iš savo pusės palaikiau „Žalgirį“, nesvarbu – jie yra pakilime ar ne. Tai – mano miesto komanda, kurioje užaugau. Visą laiką juos palaikau, išskyrus turbūt rungtynėse su mumis, nes mums reikia laimėti (šypsosi).

Bet džiaugiuosi dėl jų, žaidžia tvirtą krepšinį. Arno Butkevičiaus perėjimas gal nenustebino, bet tikrai gražu žiūrėti, kaip jis prisideda savo žaidimu ir kovingumu. Stengiuosi žiūrėti kuo daugiau „Žalgirio“ rungtynių ir palaikyti juos. Komanda yra tikrai kovinga, geranoriškai nusiteikusi. Atrodo, Edgaro Ulanovo paskyrimas kapitonu labai stipriai prisidėjo prie to. Matosi, kad jis grįžo į tuos laikus, kai prie Šarūno Jasikevičiaus jautėsi labai pasitikintis savimi, ir žino, ką daro. Matau daug tokių nematomų pliusų, kas suteikia tikėjimo, jog vis dėlto gali įšokti į atkrintamąsias.

– Be paminėtų dalykų, kas dar labiausiai patinka apie šio sezono „Žalgirį“?

– Surinkti teisingi charakteriai. Pasikviestas toks krepšininkas kaip Keenanas Evansas, kuris „Maccabi“ komandoje buvo uždusintas. Vėlgi, dabar visi sėdi ir kelia klausimus: „Kaip galima iš jo padaryti tokį žaidėją?“ Jis nebuvo niekas. Tiesiog toje situacijoje, tose aplinkybėse jis negalėjo žaisti. Dabar džiugu, jog „Žalgiryje“ žaidžia dar viena, tikiuosi, būsima Eurolygos ateities žvaigždė, kuri atsiskleis būtent „Žalgiryje“. Smagu susitikti su Vasilije Micičiumi ir kitais, kurie žaidė „Žalgiryje“, jie visą laiką prisimena klubą, gerus laikus ir tikrai gražiu žodžiu pamini Kauną.

– Užsiminėte apie „Žalgirio“ pasirinktą trenerį Kazį Maksvytį, su kuriuo jus sieja geras ryšys. Treneriui praėjusį sezoną nesėkmingai susiklostė pradžia Kaune, tada karti patirtis su rinktine Europos čempionate. Ar jums pačiam buvo apmąstymų ar abejonių, kaipgi galiausiai jam seksis šį sezoną?

– Man niekada nebuvo abejonių. Paprasčiausiai buvo labai daug ekspertų, kurie galvojo, kad netinkamas žmogus ir taip toliau. Praėjusį sezoną ne jo buvo rinkti žaidėjai, atėjo į tokią tikrai sudėtingą situaciją, bandė kažką pakeisti, nepasisekė. Ir viskas, tą lapą reikia užversti. Su rinktine yra vėl kita istorija. Gal jam neišėjo perteikti visko, ko norėjo iš savo pusės. Galiu tik spekuliuoti šitais dalykais. Nebuvau viduje, tai nežinau. Bet kalbant apie šitą sezoną, neabejojau, kad jis surinks grupę žaidėjų, kurie bus kovingi, kurie kovos už jį ir kad tikrai bus rezultatas. Pasižiūrėkite, kiek rungtynių yra pralaimėta paskutinėmis sekundėmis, kai galėjo laimėti viena ar kita komanda. Džiaugiuosi, kad po sunkesnio laikotarpio tiek pati komanda, tiek bendrai „Žalgiris“, tiek Kazys pagauna gerą impulsą. Tikiuosi, kad tai persiduos ir į vasarą.

„BasketNews.lt podkastas“: