Maksvytis – apie komandos mobilizaciją, nepakeičiamą Evansą ir Biručio blykstelėjimą

Kauno „Žalgiris“ įspūdingai triumfavo prieš Stambulo „Fenerbahče“, tačiau pergalės skonį aptemdė pagrindinio įžaidėjo Keenano Evanso trauma.

Vos tik prasidėjus rungtynėms žalgirietis susižeidė Achilo sausgyslę ir komandos draugų padedamas paliko aikštelę. Vis tik ir be lyderio žalgiriečiams pavyko įveikti Stambulo ekipą (86:66).

Kazys Maksvytis spaudos konferencijoje teigė, kad šis incidentas padėjo komandai susimobilizuoti, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje nemato žaidėjo, kuris galėtų pakeisti Evansą.

„Teoriškai mes turime žaidėjų toje pozicijoje, kai Lukas su Doviu įeis į sportinę formą. Turime ir Mantą Kalnietį, todėl teoriškai yra žmonių. Bet žinant, kaip Keenanas žaidė šį sezoną, yra įdomu, ar įmanoma tokią sportinę formą turėjusį žaidėją pakeisti.“

– Kaip reagavote, kai rungtynių pradžioje Keenanas Evansas patyrė traumą?

– Blogai. Visų pirma, įdomu, koks yra šios traumos rimtumas. Pirmiausia mintys pakrypo ne tik apie šias rungtynes, o tada greitai reikėjo persiorientuoti. Kadangi mūsų geriausias žaidėjas sužaidė tik vieną minutę, reikėjo pakeisti rotacijas. Manau, kai netekome Evanso, komanda dar labiau susimobilizavo. Šiandien tas faktorius mums padėjo, bet nežinau, kiek ta mobilizacija tęsis.

– Ar pats tikėjotės, kad po Evanso traumos komanda mobilizuosis?

– Aš esu treneris, todėl pats turiu tikėti savo komanda. Visada tikiu tuo namų arenoje, bet prieš „Fenerbahče“ sunku tą padaryti.

– Ar iš Igno Brazdeikio ir tikitės tokio žaidimo?

– Taip, gerai komandai, gerai ir Ignui. Ypatingai Ignui, kuris taip sužaidė. Noriu paminėti ne tik jo puolimą, bet ir gynybą. Jis gerai skaitė situacijas – pasiaukojo ir susibaudavo, kai to reikėjo. Ir puolime žaidė taip, kaip jis gali geriausiai. Tikiuosi, kad šis jaunas žaidėjas ir toliau žais gerai.

Rungtynių žaidėjas EFF 27 Laurynas Birutis Taškai 15 Taiklumas 7-10 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 3

– Ką apie Evanso traumą kalba komandos medikai?

– Nelabai galiu kažko atskleisti, kol nėra tikslios informacijos. Tikiuosi, kad nebus labai blogai. Žinau, kad jis dabar laukia vizito pas vieną geriausių Kauno medikų. Jis tikriausiai ir pasakys tikslią diagnozę.

– Kaip tokiais atvejais kiti žaidėjai reaguoja į traumą?

– Iš karto matėsi, kad galimai atsitiko kažkas rimto. Žaidėjai susifokusavo, o kapitonas ragino nenustoti kovoti. Kol buvo emocijos, galvojome tik apie rungtynes. Atslūgus emocijoms, dabar bus kitokios mintys.

– Evansą pavadavo Dovydas Giedraitis, Lukas Lekavičius ir Tomas Dimša. Kuriam iš jų geriausiai sekėsi?

– Šiandien visi atrodė neblogai. Tiek Dovis, tiek Lukas sugrįžo po traumų, todėl ir juos reikėjo pasaugoti, kad nežaistų po 30 minučių. Manau, kad Dovis atrodė neblogai gynyboje, o Tomas ir Lukas gerai organizavo puolimą. Jie visi šiandien labai gerai sužaidė.

– Dar anksti kalbėti, bet jei Evansas iškristų ilgesniam laikui, ar Brazdeikis taptų pirmuoju pasirinkimu puolime?

– Šiandien tose situacijose su kamuoliu puikiai žaidė Brazdeikis ir Dimša. Teoriškai mes turime žaidėjų toje pozicijoje, kai Lukas su Doviu įeis į sportinę formą. Turime ir Mantą Kalnietį, todėl teoriškai turime žmonių. Bet žinant, kaip Keenanas žaidė šį sezoną, yra įdomu, ar įmanoma tokią sportinę formą turėjusį žaidėją pakeisti.

– Ką galite pasakyti apie Lauryno Biručio žaidimą ir kodėl Kevarriusas Hayesas gavo tiek mažai minučių?

– Mes, treneriai, visada norime atskleisti savo žaidėjų geriausias savybes, bet kai yra tokios rungtynės, kuriose Laurynas taip žaidžia, o Hayesas pirmoje pusėje šiek tiek strigo, tai nesinorėjo Lauryno stabdyti ir laikyti ant suolo. Jis anksčiau dominavo LKL, o dabar Laurynas vis dažniau tą pradėjo daryti ir Eurolygoje. Kiti žaidėjai irgi atrinko situacijas, kuriose galima daryti perdavimą Laurynui. Jis labai gerai jaučia, kada gali atakuoti ir kada reikia nusimesti kamuolį. Turbūt pažaidė su Tavaresu ir patobulino šį įgūdį dar labiau. Džiaugiuosi už jį.

– Ar Evanso trauma stabdo aukštaūgio paieškas?

– Žinote, dabar labai sunku galvoti apie tai, todėl turime sulaukti medikų verdikto. Kažkiek be Evanso galime verstis, bet dar per anksti apie tai kalbėti. Be abejo, kad kažkaip į tai reaguosime.

– Ar nėra naujienų apie Tylerį Cavanaugh?

– Tokių naujienų, kurias aš galėčiau pateikti spaudos konferencijoje, dar nėra.

– Pasibaigė pirmasis Eurolygos ratas. Kaip manote, kur komanda dar galėtų daugiausiai pasitempti?

– Gynyboje mes dažnai būname savo geriausios formos, puolime mus kartais Keenanas tempdavo, o kiti jam padėdavo. Manau, kad galime patobulinti puolimą ir kamuolio dalinimusi. Mūsų klaidų skaičius kartais būna lygus ar net didesnis už rezultatyvių perdavimų rodiklį. Yra, kur tobulėti, bet žiūrint į kelis pastaruosius pralaimėjimus, tai nutiko tik rungtynių pabaigoje. Kol kas mėgaujuosi tuo, kaip komanda treniruojasi ir kaip žaidžia.