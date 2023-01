BN+ nuomonės: prognozė „Žalgiriui“, bręstanti sensacija KMT ir „Wolves“ ambicijos (su audio)

Nuotr.: BNS, Lukas Balandis

Tinklalapio BasketNews mokamos platformos BN+ rubrikoje 3x3 – prognozės Kauno „Žalgirio“ antrai sezono pusei Eurolygoje ir KMT ketvirtfinaliui bei Alytaus „Wolves“ pastiprinimo įvertinimas.

Šįsyk savo nuomonę BN+ nariams pateikia BasketNews žurnalistai Jonas Miklovas, Karolis Tiškevičius ir Gustavas Klikna.

„Žalgiris” pirmąjį Eurolygos ratą baigė su 9 pergalėmis ir 8 pralaimėjimais. Kokią antrąją sezono dalį, iškritus Evansui, prognozuojate kauniečiams?

Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS

Karolis Tiškevičius: „Žalgirio“ rezultatas pirmajame rate šokiravo nemažiau nei Evanso trauma. Ir tik nereikia apsimetinėti ir vaidinti „Babų Vangų“ – nė vienas tokio rezultato neprognozavot, nesitikėjot ir nelaukėt. Aišku, nebent nesuprantat krepšinio ir nelabai gilinatės – tada ir čempionų titulas jūsų nešokiruotų.

Tai, su kokia sudėtimi „Žalgiris“ išvartė daugiau nei pusę Eurolygos komandų, man yra nesuvokiama. Kas galėjo pamanyti, kad Tomas Dimša, Laurynas Birutis ar tas pats Arnas Butkevičius netgi Eurolygoje turės savo solidžiai atliekamas roles? Lenkiu galvą prieš Maksvytį.

Dar daugiau – „Žalgiriukas“ taip žaidė net ir be ryškesnio Igno Brazdeikio ir Tylerio Cavanaugh indėlio. Jūs įsivaizduojat? Tai, su kokiais ištekliais „Žalgiris“ pasiekė tokį rezultatą per pirmąjį Eurolygos ratą, man nesutelpa galvoje.

Ir būtent dėl to nebeturiu pagrindo abejoti „Žalgirio“ galimybėmis net ir be Keenano Evanso. Su juo ar be jo aš nemačiau ir nematau „Žalgirio“ atkrintamosiose. Sakiau ir sakau, kad ten mums vietos tiesiog nėra, o ilgas sezonas viską vis tiek sudėlioja į lentynas.

Kita vertus, skirtingai nei prieš sezoną, dabar jau tikrai matau mus ilgai besilaikančius kovoje dėl aštuntuko. Ir tai jau didelis „Žalgiriuko“ ir Kaziuko laimėjimas.“