Užduokite klausimą BN+ Q&A tinklalaidei

Kleiza arogantiškai bloškia Kubilių ant parketo ir pelno du taškus... Urbonas šveičia taiklų tritaškį, per buvusio bendražygio Pakėno, aukštai nuleistas rankas... Kol koncentraciją praradęs Karolis spokso į Miknevičiūtę kyla ne tik jam, bet kyla ir Pulkovskis galingai grūsdamas kamuolį į krepšį. Jūs net neįsivaizduojat kaip chebra norėtų pamatyti žurnalistų krepšinio turnyro transliaciją, gal net reikėtų tokią lygą įkurt? Žiūrimumas į pavėsį dėtų tokias lygas kaip NKL ir WNBA, o ir Prienams būtų geras šansas pasieškoti naujų žaidėjų. Please make it happen.