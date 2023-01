Motiejūnas – apie Evanso ateitį, bemiegę naktį ieškant naujokų ir biudžetą

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Iš rikiuotės iškritus Tyleriui Cavanaugh ir Keenanui Evansui, Kauno „Žalgirio“ direktorius Paulius Motiejūnas ir klubo administracija turėjo imtis skubių veiksmų.

Kauno klubas per mažiau nei parą surado pakeitimą Evansui ir pasikvietė Isaiah Taylorą, o ilgai netrukę pranešė ir apie Achille Polonaros prisijungimą prie komandos.

„Norėjau, kad pakalbėtume ne per darbus, nes sulaukėme labai daug skambučių, kai vyko darbai. Tada taip gaunasi, kad suki uodegą nenorėdamas nieko atskleisti. Pradėsiu nuo to, kad klubo vardu noriu labai padėkoti Rimtautui Gudui ir visai klinikai. Juokavome, kad rungtynės dar buvo nepasibaigusios, o Achilo sausgyslė jau prisiūta ir žaidėjas pradėjo reabilitaciją. Mūsų gydytojai taip pat pasistengė, kad tai įvyktų. Rimtautas su visa komanda parodė kosminį greitį ir neįsivaizduojamus dalykus. Esame be galo dėkingi jiems.

Be to, noriu padėkoti tiems nematomiems mūsų biuro darbuotojams, kur siuntė kontraktus ir 3 val. ir 5 val. ryte. Tos kelios paros buvo sudėtingos, nes einame plonu ledu ir stengiamės viską užregistruoti ir padaryti. Kalbant apie eigą, tai Tylerio Cavanaugh situacija yra neapibrėžta ir ji ilgai tęsiasi. Pradėjome galvoti apie ketvirtą numerį, aišku, Achille buvo sąrašuose ir iki pat pabaigos galvojome, kaip ten viskas pasikeis. Bet derybos judėjo į priekį ir atsirado force majeure – Evanso praradimas.

Suprantame, kad jeigu atvažiuoja Achille ir neturime jokio įžaidėjo, tai praradę pagrindinį žaidėją tikrai nepasistipriname, o vis tiek turime labai silpną grandį. Tai viskas įvyko labai greitai. Mūsų skautas Erikas žinojo rinką ir mes visą laiką laikėme pulsą ant tos pozicijos. Kai „Anadolu Efes“ nepratęsė sutarties su Tayloru, tai buvo tokių minčių, kad reikia mums ieškoti pirmo numerio ir Ulę statyti į ketvirtą. Pamąstymų apie pirmą poziciją buvo nemažai. Tikrai žinojome, kas yra rinkoje. Greitai susisiekėme su agentu, sąlygas jau iš anksto žinojome. Vėliau mūsų juodadarbių dėka pavyko viską sutvarkyti – ir sutartis, ir skrydžius. Dabar laukiame, kol jie atvyks. Vienas jau atvyko, kitas – pakeliui. Žiūrėsime, kaip jie įsilies į komandą.“

– Kokia situacija su Cavanaugh ir Evanso draudimais. Ar draudimas dengia dalį kontrakto?

– Ne, nedraudžiame. Esame ne kartą skaičiavę, kad tas pats gaunasi – ar draudimui sumokėti, ar paskui mokėti algas už traumas. Šį sezoną galbūt būtų apsimokėję, bet draudimui visada pinigų pagailime, nes tos sumos nėra mažos.

– Ar su šiais naujokais vis dar telpama į planuotą biudžetą?

– Ne, netelpame į biudžetą, bet norime toliau tęsti gerą išpirktų bilietų bangą ir geras emocijas. Yra įtampos, bet susitvarkysime. Pinigų pardavimai atstoja, dar nepilnai, bet jeigu taip sėkmingai bus visą sezoną, tai rasime ir tikime, kad galime prasisukti.

– Kaip jūsų akimis atrodė para po to, kai Evansas patyrė traumą?

– Blogai. Dar sėdint ant suolo pradėjau susirašinėti su Tayloro agentu, nes tuos variantus mes jau buvome apčiupinėję. Tai ta para tokia ir buvo, kad Achille laukėme iki pat pabaigos, kol viskas susidėlios. Su Tayloro agentu irgi iš karto bendravome. Mano para buvo lengvesnė negu Auksės, kuri ruošė kontraktus ir siuntė juos. Tos derybos nebuvo sudėtingos, nes jau sąlygas žinojome. Laiko liūdėti neturėjome, nes pirmoje paros pusėje kalbėjomės su Keenanu ir jo agentais, o vėliau naujų žaidėjų paieška. Kalbėjome tiek su „Anadolu Efes“, tiek su Eurolyga.

– Ar įmanoma, kad Cavanaugh dar sugrįš šį sezoną?

– Yra galimybių, bet jos nėra užtikrintos. Mes pakankamai ilgai laukėme, vieni ir kiti gydytojai jį apžiūri ir daro skirtingas procedūras. Tie pagerėjimai būna, bet ne tokie ženklūs, kad jis galėtų žengti į aikštelę ir matytume, kad situacija sprendžiasi. 50 ant 50.

– Buvo žinių, kad Polonaros siekia ir „Virtus“. Kokie buvo pagrindiniai „Žalgirio“ argumentai šioje dvikovoje?

– Jis mato, kokioje vietoje yra klubas. Įsivaizduoju, kad jo pozicija tokia pati kaip lietuvio, kuris nori sugrįžti į Lietuvą. Arba italui žaisti Italijoje, arba užsienyje bandyti užsikabinti. Kalbėjome su juo, jis tikrai gaus šansą ir bus svarbus žaidėjas kartu su Rolandsu. Žaidėjas pats nusprendė, bet mes sakėme, kad norime kabintis ir kovoti. Turnyrinėje lentelėje esame neblogoje vietoje. Mes žinome, koks jis buvo kertinis žmogus Vitorijoje, bet „Fenerbahče“ komandoje šiek tiek užstrigo. Vėliau „Anadolu Efes“ negavo šanso. „Virtus“ komandoje jo pozicijos žaidėjų taip yra nemažai. Ta mažesnė konkurencija gal ir nulėmė.

– Polonara – pirmasis italas „Žalgiryje“. Kiek Italijos žaidėjų rinka yra įdomi ir įkandama Kauno komandai?

– Italija turi stiprių krepšininkų, bet ir stiprių Eurolygos klubų, kurie turi didesnius biudžetus nei mes. Tas pats galioja ir Graikijoje. Normalu, kad talentingiausius ir geriausius žaidėjus jie pasiima. O mes pasiimame stipriausius lietuvius, todėl tai turbūt veidrodinis principas. Achille situacija – išimtinė, nes jis yra išaugęs Italijos marškinėlius ir dėl to išvažiavo į Ispaniją, Turkiją. Tikiu, kad jis į Italiją sugrįžti visada spės ir dabar dar pasinaudos proga pas mus pabūti.

– Ar buvo kitokių kandidatų į šias dvi pozicijas?

– Aš kaip ir sakau, Erikas pastoviai seka rinką, tai įžaidėjų turime mažiausiai dešimt pavardžių. Į situaciją žiūrėjome kaip į force majeure. Lyderis gavo traumą, kurio pakeisti yra neįmanoma. Reikėjo imti tokį žaidėją, kuris jau dabar yra formoje ir žinotų Eurolygą bei galėtų įsilieti į komandą. Todėl atkrito eilė žaidėjų iš G lygos ir žemesnių Europos lygų. Visus šiuos žaidėjus atmetus, Tayloras – vienintelis variantas, kuris dar prieš tris dienas treniravosi su komanda. Jis tikrai bus formoje ir nebus naujokas Eurolygoje.

– Ar su šiais pasirašymais yra iškeltas tikslas patekti į aštuntuką?

– Ne, tikslas – išlaikyti tą pačią kovingumo bangą ir norą laimėti prieš bet ką. Mes žiūrime žingsnis po žingsnio, nes esame tokia komanda. Skaičiau, kad svajoja ir treneriai, ir žaidėjai, tai normalu, bet kaip klubas dabar turime laimėti prieš „Virtus“.

– Ar su Evansu jau diskutavote apie jo ateitį klube?

– Jau po operacijas su jo agentu kalbėjome. Mes vis tiek turime plius vieną ir norime tokį žaidėją matyti komandoje, bet dabar visas dėmesys skiriamas jo atgaivinimui ir sveikimui. Yra aiškus planas, pagal kurį viską dėliojamės. Mes turime variantą jį išlaikyti. Aš nežinau, kokį jis variantą turės, nes dabar jam tikrai viskas komplikuojasi. Tačiau, manau, kad dabar mūsų šansai išlaikyti jį kitam sezonui yra didesni.