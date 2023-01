Clarksono smūgis varžovui į galvą įplieskė aistras Memfyje

Nuotr.:

Jordano Clarksono smūgis Desmondui Bane'ui į galvą sukėlė Memfio „Grizzlies“ žaidėjų pasipiktinimą.

Rungtynių žaidėjas EFF 27 Desmond Bane Taškai 24 Taiklumas 8-18 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 9

Jutos „Jazz“ gynėjas iš nugaros vožė prasiveržusiam Bane'ui ir Jarenas Jacksonas iškart puolė aiškintis santykių. Pribėgę teisėjai gesino aistras.

Clarksonas buvo diskvalifikuotas iš rungtynių, kuriose „Grizzlies“ (26-13) namie 123:118 (23:24, 43:28, 32:38, 25:28) pranoko „Jazz“ (20-23).

„Grizzlies“ laimėjo šeštą kartą iš eilės, nepaisant Ja Moranto netekties. Komandos lyderis nežaidė dėl šlaunies skausmų.

Vietoje jo startiniame penkete rungtynes pradėjo Tyusas Jonesas, per įmetęs 21 tašką (5/9 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud.). Gynėjas taip pat atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 ir sugriebė 2 kamuolius.

Clarksonas iki išvarymo per 28 žaidimo minutes pelnė 17 taškų (4/7 dvit., 2/5 trit., 3/3 baud.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

„Grizzlies“ tritaškiais užmėtė varžovus, kuriems atseikėjo 15 iš 38 taiklių tolimų metimų (39 proc.). „Jazz“ realizavo 10 iš 32 (31 proc.).

Memfio komandai taip pat nepadėjo centras Stevenas Adamsas. Zelandas dvikovą praleido dėl ligos.

„Grizzlies“: Desmondas Bane'as 24 (4/11 dvit., 4/7 trit., 6 atk. kam., 9 rez. perd., 27 naud.), Tyusas Jonesas 21 (5/9 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud., 6 rez. perd., 4 per. kam.), Jarenas Jacksonas 19 (6/12 dvit., 2/5 trit., 8 atk. kam., 3 per. kam., 5 blok.), Dillonas Brooksas 15 (4/11 dvit., 2/7 trit.), Santi Aldama 12 (2/4 trit., 5 atk. kam.), Xavieras Tillmanas (4/7 dvit., 9 atk. kam., 3 per. kam.) ir Ziaire'as Williamsas po 9, Davidas Roddy 7.



„Jazz“: Lauri Markkanenas 21 (7/14 dvit., 8 atk. kam., 2 blok.), Kelly Olynykas 19 (4/6 trit., 8 atk. kam., 5 rez. perd., 5 kld.), Jordanas Clarksonas 17 (4/7 dvit., 2/5 trit.), Malikas Beasley 15 (4/6 dvit., 2/9 trit.), Jarredas Vanderbiltas 12 (6/10 baud., 8 atk. kam., 4 rez. perd.), Nickeilas Alexanderis-Walkeris 11 (4 rez. perd.), Walkeris Kessleris 10 (5/7 dvit., 11 atk. kam., 6 blok.), Mike'as Conley 7 (3/7 dvit., 8 rez. perd.).