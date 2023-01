„Ne pasaulio pabaiga”: Achilo traumą patyręs Evansas turi pavyzdį „Žalgiryje”

Nuotr.: Žalgiris

2017 metų sausio 6 diena. Prienų krepšinio arenoje per treniruotę Tomui Dimšai plyšta dešinės kojos Achilo sausgyslė. Maždaug po dviejų valandų jam Kauno klinikose jau buvo atlikta operacija.

2023 metų sausio 5 diena. Kauno arenoje pirmąją rungtynių minutę „Žalgirio“ lyderiui Keenanui Evansui nuplyšo taip pat dešinės kojos Achilo sausgyslė. Po trijų valandų jau pranešta apie atliktą operaciją.

Tarp šių dabartinių žalgiriečių rimčiausių karjeros traumų praėjo lygiai šešeri metai. Evansui prognozuojama reabilitacija nuo 6-8 mėnesių, o jo komandos draugas Dimša gali būti pavyzdžiu, kaip puikiai ją atlikti.

Prabėgo šešeri metai, bet Tomas, pasakodamas reabilitacijos detales, jas puikiai prisimena.

Tada, kai patyrė traumą, gynėjas pirmą sezoną atstovavo Prienų-Birštono „Vytautui“. Dimšos karjera tuomet tik įsibėgėjo – iš pradžių dar būdamas jaunuolis jis nuo 2012 iki 2015 metų gynė „Žalgirio“ garbę, tada sezonui išvyko į Vokietiją, o būdamas 22-ejų grįžo į Lietuvą, pas Virginijų Šeškų į Prienų ekipą.

Tuomet LKL po 8,5 taško rinkęs gynėjas Achilo sausgyslę nusitraukė treniruotės metu, bėgdamas ir keisdamas kryptį.

Iš pradžių po operacijos Dimšos laukė sunkiausios savaitės.

„Pirmosios penkios savaitės buvo tragiškos, – tinklalapiui BasketNews Kauno oro uoste prieš išvyką į Boloniją pasakojo Dimša. – Tiesiog guli lovoje, nieko negali daryti ir vienoje padėtyje turi laikyti koją, čiurną turi laikyti kampu, kol ji gyjant pasiekia lygų kampą. Tos 5-6 savaitės tokios labai neįdomios.“

Po Achilo sausgyslės operacijos pacientai dešinės kojos nė kiek negali padėti ant žemės, todėl Dimša kibo į ramentus. Su jais jam tekdavo keliauti ir į reabilitaciją, kuri prasidėjo maždaug po penkių savaičių.

„Keliesi ir kiekvieną dieną reabilitacijai važiuoji į kliniką, – pasakojo kaunietis. – Aš daug praleisdavau ten laiko, man buvo užsidegimas kuo greičiau grįžti. Eidavau kiekvieną dieną, sportavau, baseinas, procedūros. Iš pradžių po truputį, po truputį, labai minimaliai, kol prieini prie bėgimo ir eini į salę, po to – iki krepšinio.“

Nors tą sezoną atstovavo „Vytautui“, Dimša didelės pagalbos ar rūpesčio iš klubo nesulaukė.

„Ėjau pats, pats investavau, viską dariausi, mokėjau. Niekas man nieko nedavė. Iš pradžių buvo liūdna, bet kiekvieną dieną eini kaip į darbą ir žinai, kad kuo daugiau dirbsi, tuo geriau ir greičiau grįši“, – kalbėjo „Žalgirio“ atakuojantis gynėjas.

Taip Dimša po keturių mėnesių nuo operacijos jau galėjo bėgti tiesiai visu greičiu. Per penktą mėnesį buvo einama link krepšinio situacijų – krypties keitimo, šuolių ir pan.

„Man po penkių mėnesių gydytojas leido viską daryti 100 procentų, tad po penkių mėnesių jau esi pasiruošęs“, – sakė Dimša.

Kas per reabilitaciją buvo sunkiausia?

„Labai sunku atstatyti blauzdos raumenį. Atrodo, tu kiekvieną dieną kažką darai, darai, darai, stengiesi, o kai bandai daryti pasistiebimą, sunkiai pasidaro. Čia toks šios traumos minusas, blauzda labai ištirpsta. Ji po penkių reabilitacijos mėnesių nebuvo tokios būklės, kaip prieš tai.“

Bet Tomas iki pirmųjų krepšinio treniruočių dar turėjo apie du mėnesius. Jis 2017 metų vasarą žaidė Lietuvos studentų rinktinėje, kuri universiadoje iškovojo aukso medalius.

„Nuo operacijos iki universiados pirmosios treniruočių stovyklos buvo praėję 7 mėnesiai, tad laiko pakankamai. Man atrodo, kad toks, koks aš buvau, aš nebūčiau pats savęs ėmęs į komandos dvyliktuką. Bet galiausiai viskas gerai gavosi ir žaidimo prasme, ir rezultatu“, – auksinę 2017 metų vasarą prisiminė Dimša.

Krepšininkas mano, kad per priverstinius 7 mėnesius be krepšinio tam tikrais aspektais jis sustiprėjo.

„Manau, su psichologija, su žaidimo supratimu ir skaitymu. Atrodė, kad anksčiau kitaip žaisdavau, o kai grįžau, ėmiau žaisti kažkiek lėčiau, protingiau, neskubėti, nelipti po kiekvieno pikenrolo, daugiau galvoti. Gal man tai suveikė. Atrodė, kad grįžau ir iškart pradėjau kitaip žaisti. Nežinau, ar geriau, ar blogiau“, – šypsodamasis sakė atletas.

Sudėtinga trauma išliekamųjų pasekmių nepaliko, tačiau teko apkrauti kitą koją, kairiąją. Vieninteliu skirtumu po reabilitacijos Dimša išskyrė tai, kad ėmė šokti ne nuo dviejų kojų, o nuo vienos, kairės.

„Svarbiausia, kad blauzdoje buvo jėgos ir atrodė, kad greitis nedingo, niekas nedingo, – atskleidė krepšininkas. – Aišku, po to visus metus žaidžiant didelis krūvis tekdavo kitai blauzdai, nes, nori to, ar ne, prisisaugai kitą koją. Po to buvo taip, kad man kitos kojos Achilą daug metų skaudėjo. Atrodo, kad vieną taupai, bandai su kita kompensuoti, taip ir gaunasi. Bet čia normalu su kiekviena trauma. Galiausiai vis tiek žaisdamas kartais nepagalvoji, galiausiai prasimuši ir pradedi daryti taip, kaip anksčiau.“

Po operacijos Dimša ir vėlesniais metais pradėjo dar labiau prisižiūrėti savo kūną. Jo vasaros prasideda poilsiu, tada darbu su silpnesnėmis kūno vietomis, kurių skausmai kamuoja sezono metu, pavyzdžiui, su nugara ar kojomis.

Ir tik tada jis imasi krepšinio. Praėjo šešeri metai ir Dimša triskart beldžia į stalą sakydamas, jog daugiau tokių rimtų traumų neturėjo.

„Ačiū dievui, viskas pavyko. Darydamas reabilitaciją sutikau daug žmonių, kuriems per greitai grįžtant į įprastus gyvenimus, Achilas plyšo antrą kartą, tai labai prisižiūrėjau, neforsavau, nes tikrai turėjau daug laiko“, – pasidžiaugė atletas, šį sezoną po septynerių metų pertraukos grįžęs į „Žalgirį“.

Dabar kelią, kurį Dimša praėjo itin užsivedęs prieš šešerius metus, pradeda ir „Žalgirio“ lyderiu buvęs Evansas, kuriam 29-erių kaunietis turėjo patarimų.

„Ši trauma – ne pasaulio pabaiga, daug sportininkų tai yra patyrę. Medicina tobulėja, tiesiog reikia dirbti, ruoštis kiekvieną dieną ir gerai atlikti reabilitaciją. Jam laiko iki kito sezono yra daugiau negu prognozuojama atsigavimui. Grįžęs Keenanas nebus pamiršęs, kaip žaisti krepšinį, tiesiog pirmiausia kūnas turi laikyti ir viskas bus gerai“, – pokalbį užbaigė Dimša.