BN+: Keikiate teisėjus? O ar žinote, ką jie patiria ir kiek uždirba? (su audio)

Nė vienerios krepšinio rungtynės negali vykti be teisėjų. Sakoma, kad geriausias teisėjas yra tas, kurio nesimato. Ir anksčiau teisėjų aprangos buvo pilkos, tarsi, kad jų matytųsi kuo mažiau. Tačiau jų darbas yra puikiai matomas, arbitrai, kaip ir jų klaidos, yra rungtynių dalis.

O kai kurie teisėjai, tokie kaip „Žalgirio“ senų laikų „numylėtinis“ Michailas Davidovas arba Luigi Lamonica, amžiną atilsį Virginijus Davidavičius, patys buvo šoumenai. Ir kamuolį pro nugarą žaidėjams perduodavo, ir energingai gestikuliuodavo.

Tačiau teisėjams siunčiama ir krūva prakeiksmų. Šiuo požiūriu, arbitro teisėjo profesija krepšinyje yra nedėkingiausia. Kiek tau sumokėjo? Gauni krūvą pinigų, o aikštėje mali šūdą? Viens-du-trys, teisėjas b... Kiek tokių skanduočių esate girdėję?

Beje, prisiminiau linksmą faktą, rašydamas šias eilutes. Vienu metu FIBA įvedė taisyklę, kad jei sirgaliai įžeidinėja teisėjus, šie gali nutraukti rungtynes. Štai, Vilniaus „Statybos“ rungtynės Vytenio g. 6. Neatsimenu, prieš ką žaidžia.

Pamenu, kad teisėjauja Juozas Storpirštis. Visa salė po kažkokio švilpuko skanduoja: „Viens-du-trys, teisėjas bi...s!“. Juozas sustabdo rungtynes. Prieina prie manęs, kuris tuomet buvau teisėjas-informatorius, ir sako: „Jei toliau bus tokie dalykai, rungtynes nutraukiu.“ Aš tai paskelbiu per mikrofoną. Tada salė ima skanduoti: „Viens-du-trys, teisėjas – negerai!”. Rungtynės tęsiamos.

Tokių dalykų esu girdėjęs ir matęs daug. Mano krepšinio teisėjo karjera tęsiasi jau daugiau nei 35 metus. Per juos esu šokinėjęs per žiūrovų kaišiojamas kojas ir mėtomus prezervatyvus. Yra tekę bėgti iš arenos pro užpakalines duris, krintant į galinę automobilio sėdynę ir išplėtus akis matyti, kaip vairuotojas spaudžia 200 km per val. greičiu, pasidėjęs šalia pistoletą.