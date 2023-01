Istorinė dviguba savaitė? „Emporio Armani – „Žalgiris“ 35:51 (26 min.)

Kauno „Žalgiris“ (10-8) sieks užfiksuoti istorinį pasiekimą ir pirmą kartą naujojo formato Eurolygoje laimėti dvejas išvykos rungtynes paeiliui dvigubos savaitės metu. Antrasis kauniečių testas laukia Milane prieš „Emporio Armani“ (6-12) krepšininkus.

Rungtynių eiga:

3:0, 2 min.: Ricci taškai.

3:2, 2 min.: Brazdeikio sudėtingas metimas.

4:2, 3 min.: Davieso bauda.

4:4, 3 min.: Brazdeikio dvitaškis.

4:7, 5 min.: Šmito tritaškis.

4:9, 5 min.: Hayeso baudos.

6:11, 6 min.: Davieso taškai. Šmito dvitaškis.

6:14, 6 min.: Šmito tritaškis.

Per 6 minutes Rolands Šmits jau turi 8 taškus – pataikė 1 dvitaškį ir du tritaškius iš 3. Priedas prie to – 3 sugriebti kamuoliai. Latvis abu tritaškius išmetė visiškai laisvas ir vienas turi daugiau taškų nei visa Milano ekipa. Be to, būtent jis dengiasi prieš varžovų vedlį Brandoną Daviesą.